HBO Max официально запущен в Украине: два тарифа, украинский дубляж и контент мирового уровня
Киев • УНН
Стриминговый сервис HBO Max официально запустился в Украине 14 октября, предлагая два тарифа: Standard (€7.99/месяц) и Premium (€9.99/месяц). Платформа предоставляет доступ к контенту HBO, Warner Bros., DC Studios, Max Originals и Discovery с украинской локализацией и дубляжом.
В Украине состоялся долгожданный запуск стримингового сервиса HBO Max – отныне украинские зрители могут официально подписаться на платформу и наслаждаться контентом мировых студий HBO, Warner Bros., DC Studios, Max Originals и Discovery. Об этом сообщает ELLE, пишет УНН.
Детали
С 14 октября сервис доступен через мобильное приложение, веб-сайт, а также на Smart TV.
Два основных тарифа для пользователей
Платформа предлагает два плана подписки:
- Standard (€7.99/месяц) – одновременный просмотр на двух устройствах, качество Full HD и возможность сохранить до 30 загрузок для офлайн-доступа.
- Premium (€9.99/месяц) – просмотр на четырех устройствах, поддержка 4K UHD + Dolby Atmos (где доступно) и до 100 загрузок.
Дополнительно пользователи могут приобрести пакет "Спорт" (примерно €3/месяц), который открывает доступ к каналам Eurosport 1 и Eurosport 2.
Что посмотреть на HBO Max
Зрители получают доступ к роскошной библиотеке фильмов и сериалов, среди которых:
- франшиза "Гарри Поттер",
- хиты "Дом Дракона", "Пингвин", "Питт", "Оно: Добро пожаловать в Дерри",
- классика сериального жанра – "Друзья" и "Секс в большом городе".
Интерфейс сервиса полностью локализован на украинском языке, а большинство контента имеет украинские субтитры и дубляж.
Партнерство с MEGOGO продолжается
Несмотря на запуск отдельной платформы, HBO Max сохраняет партнерство с MEGOGO, начатое еще в июне. Это означает, что пользователи и в дальнейшем могут просматривать контент HBO через украинский медиасервис – параллельно с прямой подпиской на HBO Max.
