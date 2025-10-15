$41.750.14
HBO Max официально запущен в Украине: два тарифа, украинский дубляж и контент мирового уровня

Киев • УНН

 • 1246 просмотра

Стриминговый сервис HBO Max официально запустился в Украине 14 октября, предлагая два тарифа: Standard (€7.99/месяц) и Premium (€9.99/месяц). Платформа предоставляет доступ к контенту HBO, Warner Bros., DC Studios, Max Originals и Discovery с украинской локализацией и дубляжом.

HBO Max официально запущен в Украине: два тарифа, украинский дубляж и контент мирового уровня

В Украине состоялся долгожданный запуск стримингового сервиса HBO Max – отныне украинские зрители могут официально подписаться на платформу и наслаждаться контентом мировых студий HBO, Warner Bros., DC Studios, Max Originals и Discovery. Об этом сообщает ELLE, пишет УНН.

Детали

С 14 октября сервис доступен через мобильное приложение, веб-сайт, а также на Smart TV.

Два основных тарифа для пользователей

Платформа предлагает два плана подписки:

  • Standard (€7.99/месяц) – одновременный просмотр на двух устройствах, качество Full HD и возможность сохранить до 30 загрузок для офлайн-доступа.
    • Premium (€9.99/месяц) – просмотр на четырех устройствах, поддержка 4K UHD + Dolby Atmos (где доступно) и до 100 загрузок.

      Дополнительно пользователи могут приобрести пакет "Спорт" (примерно €3/месяц), который открывает доступ к каналам Eurosport 1 и Eurosport 2.

      Что посмотреть на HBO Max

      Зрители получают доступ к роскошной библиотеке фильмов и сериалов, среди которых:

      • франшиза "Гарри Поттер",
        • хиты "Дом Дракона", "Пингвин", "Питт", "Оно: Добро пожаловать в Дерри",
          • классика сериального жанра – "Друзья" и "Секс в большом городе".

            Интерфейс сервиса полностью локализован на украинском языке, а большинство контента имеет украинские субтитры и дубляж.

            Партнерство с MEGOGO продолжается

            Несмотря на запуск отдельной платформы, HBO Max сохраняет партнерство с MEGOGO, начатое еще в июне. Это означает, что пользователи и в дальнейшем могут просматривать контент HBO через украинский медиасервис – параллельно с прямой подпиской на HBO Max.

            Степан Гафтко

            ОбществоТехнологииМультимедиа
            Фильм
            Сериал
            HBO Max
            Украина