HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия
Киев • УНН
Стриминговый сервис HBO Max анонсировал свое появление в Украине, предлагая два пакета: стандарт за 7,99 €/месяц и премиум за 9,99 €/месяц. Доступен дополнительный спортивный контент за 3 €/месяц.
Стриминговый сервис HBO Max анонсировал появление на украинском рынке. Об этом говорится на сайте HBO, передает УНН.
Детали
На сайте HBO указано: "HBO Max скоро появится в Украине".
Сколько будет стоить HBO Max
Можно будет выбрать один из двух доступных пакетов HBO Max:
- стандарт (7,99 €/месяц);
- премиум (9,99 €/месяц).
Можно добавить дополнительный спортивный контент к любому плану за 3 €/месяц.
Какие условия
Стандартный пакет будет предусматривать возможность смотреть контент на 2 устройствах одновременно, разрешение видео Full HD и 30 загрузок (действуют ограничения).
Премиум-пакет предусматривает возможность просмотра контента на 4 устройствах одновременно (2 для спорта), 4K UHD и Dolby Atmos при наличии и 100 загрузок (действуют ограничения).
Дополнения
Летом 2025 года начались съемки нового телесериала HBO о Гарри Поттере. HBO назвало тройку актеров, которые воплотят главных героев в новом сериале о Гарри Поттере. Роль Гарри досталась звезде BBC Доминику Маклафлину, а Гермиону и Рона сыграют Арабелла Стэнтон и Алистер Стаут.
Также HBO продлил сериал-приквел "Дюна: Пророчество" на второй сезон за несколько дней до финала первого.