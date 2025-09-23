$41.380.13
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия

Киев • УНН

 • 206 просмотра

Стриминговый сервис HBO Max анонсировал свое появление в Украине, предлагая два пакета: стандарт за 7,99 €/месяц и премиум за 9,99 €/месяц. Доступен дополнительный спортивный контент за 3 €/месяц.

HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия

Стриминговый сервис HBO Max анонсировал появление на украинском рынке. Об этом говорится на сайте HBO, передает УНН.

Детали

На сайте HBO указано: "HBO Max скоро появится в Украине".

Сколько будет стоить HBO Max

Можно будет выбрать один из двух доступных пакетов HBO Max:

  • стандарт (7,99 €/месяц);
    • премиум (9,99 €/месяц).

      Можно добавить дополнительный спортивный контент к любому плану за 3 €/месяц.

      Какие условия

      Стандартный пакет будет предусматривать возможность смотреть контент на 2 устройствах одновременно, разрешение видео Full HD и 30 загрузок (действуют ограничения).

      Премиум-пакет предусматривает возможность просмотра контента на 4 устройствах одновременно (2 для спорта), 4K UHD и Dolby Atmos при наличии и 100 загрузок (действуют ограничения).

      Дополнения

      Летом 2025 года начались съемки нового телесериала HBO о Гарри Поттере. HBO назвало тройку актеров, которые воплотят главных героев в новом сериале о Гарри Поттере. Роль Гарри досталась звезде BBC Доминику Маклафлину, а Гермиону и Рона сыграют Арабелла Стэнтон и Алистер Стаут.

      Также HBO продлил сериал-приквел "Дюна: Пророчество" на второй сезон за несколько дней до финала первого.

      Анна Мурашко

