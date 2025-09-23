HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови

$41.380.13
48.730.31
ukenru
11:29 • 2030 перегляди
Кабмін подав до ВР програму дій уряду з 12 пріоритетами: що передбачається
23 вересня, 05:00 • 25368 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів
23 вересня, 00:52 • 25066 перегляди
Президент Туреччини не вірить у швидке завершення війни в Україні
22 вересня, 20:12 • 28016 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
22 вересня, 17:45 • 43862 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
22 вересня, 12:19 • 45557 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
22 вересня, 11:53 • 42888 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 66816 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
22 вересня, 09:32 • 69583 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Ексклюзив
22 вересня, 07:19 • 63684 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
4.1м/с
41%
751мм
Популярнi новини
Українські десантники знищили російський БпЛА "Форпост" вартістю 7 мільйонів доларівVideo23 вересня, 02:44 • 22281 перегляди
ДПА для 4-х класів: які будуть предмети та завдання07:45 • 20472 перегляди
Доларове дерево у вашому домі: секрети догляду за заміокулькасом та правила пересадкиPhoto08:45 • 16838 перегляди
Внутрішній конфлікт у "Слузі народу": Зеленський критикує законодавців та журналістів - Politico09:15 • 5158 перегляди
Китайське судно тричі заходило до окупованого Севастополя, порушуючи заборону - FTPhoto10:03 • 8378 перегляди
Публікації
Ринок вирішує все: дешеві аналоги ліків витісняють дорогі препарати10:33 • 4920 перегляди
Доларове дерево у вашому домі: секрети догляду за заміокулькасом та правила пересадкиPhoto08:45 • 17021 перегляди
ДПА для 4-х класів: які будуть предмети та завдання07:45 • 20651 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів23 вересня, 05:00 • 25391 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 66480 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Роберт Френсіс Кеннеді-молодший
Емманюель Макрон
Юлія Свириденко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Данія
Нью-Йорк
Реклама
УНН Lite
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови12:00 • 74 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 66482 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 31123 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 46887 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 98304 перегляди
Актуальне
Financial Times
The Guardian
МіГ-31
Facebook
Х-47М2 «Кинджал»

HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови

Київ • УНН

 • 62 перегляди

Стримінговий сервіс HBO Max анонсував свою появу в Україні, пропонуючи два пакети: стандарт за 7,99 €/місяць та преміум за 9,99 €/місяць. Доступний додатковий спортивний контент за 3 €/місяць.

HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови

Стримінговий сервіс HBO Max анонсував появу на українському ринку. Про це йдеться на сайті HBO, передає УНН.

Деталі

На сайті HBO вказано: "HBO Max скоро з'явиться в Україні".

Скільки буде коштувати HBO Max

Можна буде обрати один із двох доступних пакетів HBO Max:

  • стандарт (7,99 €/місяць);
    • преміум (9,99 €/місяць).

      Можна додати додатковий спортивний контент до будь-якого плану за 3 €/місяць.

      Які умови

      Стандартний пакет передбачатиме можливість дивитися контент на  2 пристроях одночасно, роздільну здатність відео Full HD та 30 завантажень (діють обмеження).

      Преміум-пакет передбачає можливість перегляду контенту на 4 пристроях одночасно (2 для спорту), 4K UHD і Dolby Atmos за наявності та 100 завантажень (діють обмеження).

      Доповнення

      Влітку 2025 року розпочалися зйомки нового телесеріалу HBO про Гаррі Поттера. HBO назвало трійку акторів, які втілять головних героїв у новому серіалі про Гаррі Поттера. Роль Гаррі дісталася зірці BBC Домініку Маклафліну, а Герміону та Рона зіграють Арабелла Стентон і Алістер Стаут.

      Також HBO продовжив серіал-приквел "Дюна: Пророцтво" на другий сезон за кілька днів до фіналу першого.

      Анна Мурашко

      СуспільствоУНН Lite
      Україна