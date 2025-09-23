HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови
Київ • УНН
Стримінговий сервіс HBO Max анонсував свою появу в Україні, пропонуючи два пакети: стандарт за 7,99 €/місяць та преміум за 9,99 €/місяць. Доступний додатковий спортивний контент за 3 €/місяць.
Стримінговий сервіс HBO Max анонсував появу на українському ринку. Про це йдеться на сайті HBO, передає УНН.
Деталі
На сайті HBO вказано: "HBO Max скоро з'явиться в Україні".
Скільки буде коштувати HBO Max
Можна буде обрати один із двох доступних пакетів HBO Max:
- стандарт (7,99 €/місяць);
- преміум (9,99 €/місяць).
Можна додати додатковий спортивний контент до будь-якого плану за 3 €/місяць.
Які умови
Стандартний пакет передбачатиме можливість дивитися контент на 2 пристроях одночасно, роздільну здатність відео Full HD та 30 завантажень (діють обмеження).
Преміум-пакет передбачає можливість перегляду контенту на 4 пристроях одночасно (2 для спорту), 4K UHD і Dolby Atmos за наявності та 100 завантажень (діють обмеження).
Доповнення
Влітку 2025 року розпочалися зйомки нового телесеріалу HBO про Гаррі Поттера. HBO назвало трійку акторів, які втілять головних героїв у новому серіалі про Гаррі Поттера. Роль Гаррі дісталася зірці BBC Домініку Маклафліну, а Герміону та Рона зіграють Арабелла Стентон і Алістер Стаут.
Також HBO продовжив серіал-приквел "Дюна: Пророцтво" на другий сезон за кілька днів до фіналу першого.