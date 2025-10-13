Bank of America прогнозує зростання ціни на золото до $5000 за унцію до 2026 року

Bank of America підвищив прогноз ціни на золото до $5000 за унцію на 2026 рік, мотивуючи це зростанням інвестиційного попиту та геополітичними ризиками. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Bank of America Global Research у понеділок переглянув свої прогнози щодо дорогоцінних металів, піднявши очікувану ціну на золото у 2026 році до $5000 за унцію, тоді як середній прогноз наразі складає близько $4400.

Ринок вже демонструє історичне зростання: 8 жовтня ціна золота вперше перевищила $4000 за унцію, а 12 жовтня метал подорожчав до $4079,62.

Ціни на золото досягли рекордних 4100 доларів за унцію 13 жовтня

Аналітики пояснюють рекордні показники збільшеним попитом на безпечні активи на тлі поновлених погроз щодо тарифів з боку колишнього президента США Дональда Трампа та очікувань зниження процентних ставок у США.

Банк попереджає про можливу короткострокову корекцію, однак вважає, що загальний тренд зростання збережеться до 2026 року.

Якщо інвестиційний попит зросте на 14%, подібно до цього року, ціна золота може сягнути $5000 за унцію

За словами фінтехекспертки та співзасновниці Concord Fintech Solutions Олени Сосєдки, тенденцію зростання ціни на золото підсилює нестабільна геополітична ситуація у світі.

Війни, торгівельні конфлікти, непередбачувані рішення світових лідерів – все це створює атмосферу постійної нестабільності, у якій золото стає універсальною страховкою. Тож стрибок вартості золота – це не лише фінансова подія, це маркер довіри інвесторів до сучасної економіки. А для фінтех-ринку це чіткий сигнал: технології можуть робити фінанси зручнішими, але основа довіри завжди будується на простих і зрозумілих цінностях