14:34
Трамп прийме Зеленського у Вашингтоні 17 жовтня – FT
Ексклюзив
14:15
Експерт пояснив, у яких випадках можна розглядати кетамінову терапію та чи застосовують її в УкраїніPhoto
13:46
Тільки довічне: Генпрокурор закликав правоохоронний комітет посилити покарання для тих, хто позбавляє життя або ґвалтує дітейVideo
12:44
Трамп після Гази планує зосередитися на вирішенні війни в Україні, а потім - на мирній угоді з Іраном
12:37
Інформація про початок опалювального сезону з 1 листопада невірна - Мінрозвитку
12:28
“Аморальність та невідворотні наслідки”: як НАБУ руйнує репутацію людей та країни
11:24
Українська делегація відправилася до Вашингтона: на порядку денному - оборона, енергетика, санкції, з метою миру
Ексклюзив
11:18
Київ витратив 47,5 мільйона гривень на перше протирадіаційне укриття в дитсадку
10:25
SOS: фармкомпанія "Дарниця" погрожує втретє за рік зупинити виробництво
10:13
Перехід на "зимовий час": коли переводити стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Bank of America прогнозує зростання ціни на золото до $5000 за унцію до 2026 року

Київ • УНН

 • 648 перегляди

Bank of America підвищив прогноз ціни на золото до $5000 за унцію на 2026 рік, посилаючись на зростання інвестиційного попиту та геополітичні ризики. Це відбувається на тлі рекордного зростання ціни золота, що вже перевищила $4000 за унцію.

Bank of America прогнозує зростання ціни на золото до $5000 за унцію до 2026 року

Bank of America підвищив прогноз ціни на золото до $5000 за унцію на 2026 рік, мотивуючи це зростанням інвестиційного попиту та геополітичними ризиками. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Bank of America Global Research у понеділок переглянув свої прогнози щодо дорогоцінних металів, піднявши очікувану ціну на золото у 2026 році до $5000 за унцію, тоді як середній прогноз наразі складає близько $4400.

Ринок вже демонструє історичне зростання: 8 жовтня ціна золота вперше перевищила $4000 за унцію, а 12 жовтня метал подорожчав до $4079,62.

Ціни на золото досягли рекордних 4100 доларів за унцію 13 жовтня13.10.25, 16:30 • 958 переглядiв

Аналітики пояснюють рекордні показники збільшеним попитом на безпечні активи на тлі поновлених погроз щодо тарифів з боку колишнього президента США Дональда Трампа та очікувань зниження процентних ставок у США.

Банк попереджає про можливу короткострокову корекцію, однак вважає, що загальний тренд зростання збережеться до 2026 року.

Якщо інвестиційний попит зросте на 14%, подібно до цього року, ціна золота може сягнути $5000 за унцію

– зазначають експерти Bank of America.

Нагадаємо

За словами фінтехекспертки та співзасновниці Concord Fintech Solutions Олени Сосєдки, тенденцію зростання ціни на золото підсилює нестабільна геополітична ситуація у світі.

Війни, торгівельні конфлікти, непередбачувані рішення світових лідерів – все це створює атмосферу постійної нестабільності, у якій золото стає універсальною страховкою. Тож стрибок вартості золота – це не лише фінансова подія, це маркер довіри інвесторів до сучасної економіки. А для фінтех-ринку це чіткий сигнал: технології можуть робити фінанси зручнішими, але основа довіри завжди будується на простих і зрозумілих цінностях

- резюмувала Олена Сосєдка.

Вона також зазначила, що зростання ціни на золото – лише верхівка айсберга. По суті, це сигнал того, що інвестори готуються до ослаблення долара. Слабша валюта робить золото вигіднішим для міжнародних покупців, створюючи додатковий стимул для його подорожчання.

Ключовий структурний попит на дорогоцінний метал забезпечують центральні банки, насамперед Китаю та росії. Вони активно купують злитки, відкрито демонструючи стратегію зменшення залежності від долара та прагнення диверсифікувати валютні резерви.

Степан Гафтко

