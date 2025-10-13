Ціни на золото досягли рекордних 4100 доларів за унцію 13 жовтня
Київ • УНН
Ціни на золото 13 жовтня вперше перевищили 4100 доларів за унцію, досягнувши нових рекордних максимумів. Це зростання викликане посиленням торговельної суперечки між США та Китаєм, що змусило інвесторів шукати безпечні активи.
Ціни на золото в понеділок, 13 жовтня, підскочили до нових рекордних максимумів - вперше в історії перевищено позначку 4100 доларів за унцію. Про це повідомляє УНН з посиланням на investing.com.
Деталі
Спотове золото подорожчало на 1,4% до 4074,42 доларів за унцію до 07:59 за східним часом (11:59 за Гринвічем). Ф'ючерси на золото в США піднялися на 2,3% до 4093,20 доларів за унцію. Срібло також досягло рекордного рівня, скориставшись динамікою цін на дорогоцінні метали.
Ціни на золото в злитках різко зросли після того, як президент США Дональд Трамп наприкінці минулого тижня посилив торговельну суперечку з Китаєм, що спричинило нестабільність на фінансових ринках і змусило інвесторів кинутися купувати золото, яке вважається відносно безпечним активом.
Зазвичай золото використовують для інвестицій у періоди економічної або політичної нестабільності.
Нагадаємо
За словами фінтехекспертки та співзасновниці Concord Fintech Solutions Олени Сосєдки, зростання ціни на золото - сигнал для сучасного фінтех-ринку, що хоч технології і можуть робити фінанси зручнішими, але довіра базується на перевірених століттями цінностях.
А геополітична нестабільність - додатково підсилює значення золота на міжнародному ринку. "Війни, торгівельні конфлікти, непередбачувані рішення світових лідерів - все це створює атмосферу постійної нестабільності, у якій золото стає універсальною страховкою.
Тож стрибок вартості золота - це не лише фінансова подія, це маркер довіри інвесторів до сучасної економіки" - резюмувала Олена Сосєдка. Вона також додала, що зростання ціни на золотого лише означає, що інвестори готуються до послаблення долара. Слабший долар робить золото дешевше для міжнародних покупців, створюючи потужний стимул для зростання його ціни.