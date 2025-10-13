Цены на золото достигли рекордных 4100 долларов за унцию 13 октября

Цены на золото в понедельник, 13 октября, подскочили до новых рекордных максимумов - впервые в истории превышена отметка 4100 долларов за унцию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на investing.com.

Подробности

Спотовое золото подорожало на 1,4% до 4074,42 долларов за унцию к 07:59 по восточному времени (11:59 по Гринвичу). Фьючерсы на золото в США поднялись на 2,3% до 4093,20 долларов за унцию. Серебро также достигло рекордного уровня, воспользовавшись динамикой цен на драгоценные металлы.

Цены на золото в слитках резко выросли после того, как президент США Дональд Трамп в конце прошлой недели усилил торговый спор с Китаем, что вызвало нестабильность на финансовых рынках и заставило инвесторов броситься покупать золото, которое считается относительно безопасным активом.

Обычно золото используют для инвестиций в периоды экономической или политической нестабильности.

Напомним

По словам финтех-эксперта и соучредителя Concord Fintech Solutions Елены Соседки, рост цены на золото - сигнал для современного финтех-рынка, что хоть технологии и могут делать финансы удобнее, но доверие базируется на проверенных веками ценностях.

А геополитическая нестабильность - дополнительно усиливает значение золота на международном рынке. "Войны, торговые конфликты, непредсказуемые решения мировых лидеров - все это создает атмосферу постоянной нестабильности, в которой золото становится универсальной страховкой.

Поэтому скачок стоимости золота - это не только финансовое событие, это маркер доверия инвесторов к современной экономике", - резюмировала Елена Соседка. Она также добавила, что рост цены на золото лишь означает, что инвесторы готовятся к ослаблению доллара. Более слабый доллар делает золото дешевле для международных покупателей, создавая мощный стимул для роста его цены.