Цены на золото достигли рекордных 4100 долларов за унцию 13 октября

Киев • УНН

 • 866 просмотра

Цены на золото 13 октября впервые превысили 4100 долларов за унцию, достигнув новых рекордных максимумов. Этот рост вызван усилением торгового спора между США и Китаем, что заставило инвесторов искать безопасные активы.

Цены на золото в понедельник, 13 октября, подскочили до новых рекордных максимумов - впервые в истории превышена отметка 4100 долларов за унцию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на investing.com.

Подробности

Спотовое золото подорожало на 1,4% до 4074,42 долларов за унцию к 07:59 по восточному времени (11:59 по Гринвичу). Фьючерсы на золото в США поднялись на 2,3% до 4093,20 долларов за унцию. Серебро также достигло рекордного уровня, воспользовавшись динамикой цен на драгоценные металлы.

Цены на золото в слитках резко выросли после того, как президент США Дональд Трамп в конце прошлой недели усилил торговый спор с Китаем, что вызвало нестабильность на финансовых рынках и заставило инвесторов броситься покупать золото, которое считается относительно безопасным активом.

Обычно золото используют для инвестиций в периоды экономической или политической нестабильности.

Напомним

По словам финтех-эксперта и соучредителя Concord Fintech Solutions Елены Соседки, рост цены на золото - сигнал для современного финтех-рынка, что хоть технологии и могут делать финансы удобнее, но доверие базируется на проверенных веками ценностях.

А геополитическая нестабильность - дополнительно усиливает значение золота на международном рынке. "Войны, торговые конфликты, непредсказуемые решения мировых лидеров - все это создает атмосферу постоянной нестабильности, в которой золото становится универсальной страховкой.

Поэтому скачок стоимости золота - это не только финансовое событие, это маркер доверия инвесторов к современной экономике", - резюмировала Елена Соседка. Она также добавила, что рост цены на золото лишь означает, что инвесторы готовятся к ослаблению доллара. Более слабый доллар делает золото дешевле для международных покупателей, создавая мощный стимул для роста его цены.

Евгений Устименко

ЭкономикаНовости Мира
Конкорд Банк
Елена Соседка
Дональд Трамп
Китай
Соединённые Штаты