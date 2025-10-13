Bank of America прогнозирует рост цены на золото до $5000 за унцию к 2026 году

Bank of America повысил прогноз цены на золото до $5000 за унцию на 2026 год, мотивируя это ростом инвестиционного спроса и геополитическими рисками. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Bank of America Global Research в понедельник пересмотрел свои прогнозы по драгоценным металлам, подняв ожидаемую цену на золото в 2026 году до $5000 за унцию, тогда как средний прогноз сейчас составляет около $4400.

Рынок уже демонстрирует исторический рост: 8 октября цена золота впервые превысила $4000 за унцию, а 12 октября металл подорожал до $4079,62.

Цены на золото достигли рекордных 4100 долларов за унцию 13 октября

Аналитики объясняют рекордные показатели увеличенным спросом на безопасные активы на фоне возобновившихся угроз относительно тарифов со стороны бывшего президента США Дональда Трампа и ожиданий снижения процентных ставок в США.

Банк предупреждает о возможной краткосрочной коррекции, однако считает, что общий тренд роста сохранится до 2026 года.

Если инвестиционный спрос вырастет на 14%, подобно этому году, цена золота может достичь $5000 за унцию

По словам финтех-эксперта и соучредителя Concord Fintech Solutions Елены Соседки, тенденцию роста цены на золото усиливает нестабильная геополитическая ситуация в мире.

Войны, торговые конфликты, непредсказуемые решения мировых лидеров – все это создает атмосферу постоянной нестабильности, в которой золото становится универсальной страховкой. Поэтому скачок стоимости золота – это не только финансовое событие, это маркер доверия инвесторов к современной экономике. А для финтех-рынка это четкий сигнал: технологии могут делать финансы удобнее, но основа доверия всегда строится на простых и понятных ценностях