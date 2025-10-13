Bank of America прогнозирует рост цены на золото до $5000 за унцию к 2026 году
Киев • УНН
Bank of America повысил прогноз цены на золото до $5000 за унцию на 2026 год, ссылаясь на рост инвестиционного спроса и геополитические риски. Это происходит на фоне рекордного роста цены золота, уже превысившей $4000 за унцию.
Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Bank of America Global Research в понедельник пересмотрел свои прогнозы по драгоценным металлам, подняв ожидаемую цену на золото в 2026 году до $5000 за унцию, тогда как средний прогноз сейчас составляет около $4400.
Рынок уже демонстрирует исторический рост: 8 октября цена золота впервые превысила $4000 за унцию, а 12 октября металл подорожал до $4079,62.
Аналитики объясняют рекордные показатели увеличенным спросом на безопасные активы на фоне возобновившихся угроз относительно тарифов со стороны бывшего президента США Дональда Трампа и ожиданий снижения процентных ставок в США.
Банк предупреждает о возможной краткосрочной коррекции, однако считает, что общий тренд роста сохранится до 2026 года.
Если инвестиционный спрос вырастет на 14%, подобно этому году, цена золота может достичь $5000 за унцию
Напомним
По словам финтех-эксперта и соучредителя Concord Fintech Solutions Елены Соседки, тенденцию роста цены на золото усиливает нестабильная геополитическая ситуация в мире.
Войны, торговые конфликты, непредсказуемые решения мировых лидеров – все это создает атмосферу постоянной нестабильности, в которой золото становится универсальной страховкой. Поэтому скачок стоимости золота – это не только финансовое событие, это маркер доверия инвесторов к современной экономике. А для финтех-рынка это четкий сигнал: технологии могут делать финансы удобнее, но основа доверия всегда строится на простых и понятных ценностях
Она также отметила, что рост цены на золото – лишь верхушка айсберга. По сути, это сигнал того, что инвесторы готовятся к ослаблению доллара. Более слабая валюта делает золото более выгодным для международных покупателей, создавая дополнительный стимул для его подорожания.
Ключевой структурный спрос на драгоценный металл обеспечивают центральные банки, прежде всего Китая и России. Они активно покупают слитки, открыто демонстрируя стратегию уменьшения зависимости от доллара и стремление диверсифицировать валютные резервы.