Bank of America прогнозирует рост цены на золото до $5000 за унцию к 2026 году

$41.600.10
48.110.10
ukenru
Эксклюзив
14:15 • 508 просмотра
Эксперт объяснил, в каких случаях можно рассматривать кетаминовую терапию и применяют ли ее в УкраинеPhoto
13:46 • 2334 просмотра
Только пожизненное: Генпрокурор призвал правоохранительный комитет ужесточить наказание для тех, кто лишает жизни или насилует детейVideo
12:44 • 7426 просмотра
Трамп после Газы планирует сосредоточиться на разрешении войны в Украине, а затем – на мирном соглашении с Ираном
12:37 • 10644 просмотра
Информация о начале отопительного сезона с 1 ноября неверна - Минразвития
12:28 • 14132 просмотра
«Аморальность и неизбежные последствия»: как НАБУ разрушает репутацию людей и страны
11:24 • 11416 просмотра
Украинская делегация отправилась в Вашингтон: на повестке дня - оборона, энергетика, санкции, с целью мира
Эксклюзив
11:18 • 13267 просмотра
Киев потратил 47,5 миллиона гривен на первое противорадиационное укрытие в детском саду
09:37 • 17844 просмотра
ЕС одобрил обновление торгового соглашения с Украиной: решил снизить или отменить пошлины на ряд агротоваров
10:25 • 25835 просмотра
SOS: фармкомпания "Дарница" угрожает в третий раз за год остановить производство
10:13 • 24733 просмотра
Переход на "зимнее время": когда переводить стрелки часов в Украине и как это влияет на организм
Популярные новости
"Вечер слез, вечер счастья": Нетаньяху объявил о победе в войне, но предупредил о вызовах13 октября, 04:29 • 19266 просмотра
Одесская область подверглась массированной атаке рф дронами: есть пострадавший и масштабные пожарыPhotoVideo13 октября, 05:19 • 48097 просмотра
Проверка боевой готовности в беларуси: Госпогранслужба сообщила о ситуации на границе с Украиной13 октября, 08:25 • 10357 просмотра
"Новое начало": Трамп заявил о завершении войны в Газе08:38 • 19413 просмотра
Кабмин сократил отопительный сезон 2025-2026 годов: как изменились даты10:34 • 16327 просмотра
публикации
Топ чаев, которые помогут снять напряжение после насыщенного дняPhoto13:30 • 4494 просмотра
«Аморальность и неизбежные последствия»: как НАБУ разрушает репутацию людей и страны12:28 • 14143 просмотра
SOS: фармкомпания "Дарница" угрожает в третий раз за год остановить производство10:25 • 25840 просмотра
Переход на "зимнее время": когда переводить стрелки часов в Украине и как это влияет на организм10:13 • 24736 просмотра
Биткойн под ударами геополитики: почему новые пошлины США против Китая обвалили крипторынок
Эксклюзив
08:59 • 30418 просмотра
УНН Lite
Картофельное наследие и более чистые ингредиенты: производитель чипсов Lay’s представляет обновление бренда14:09 • 702 просмотра
Кэти Перри и Джастин Трюдо подтвердили роман страстными поцелуями на яхтеPhoto12 октября, 11:24 • 41599 просмотра
Брэдли Купер сыграет главную роль в приквеле "Одиннадцати друзей Оушена" вместе с Марго Робби10 октября, 11:09 • 73299 просмотра
Меган Маркл в черном костюме поразила редким появлением на красной дорожке с принцем ГарриVideo10 октября, 10:04 • 76289 просмотра
84-летняя миллиардерша Марта Стюарт поразила сеть новым образом и дала ответ хейтерамPhoto10 октября, 09:18 • 77121 просмотра
Bank of America прогнозирует рост цены на золото до $5000 за унцию к 2026 году

Киев • УНН

 • 426 просмотра

Bank of America повысил прогноз цены на золото до $5000 за унцию на 2026 год, ссылаясь на рост инвестиционного спроса и геополитические риски. Это происходит на фоне рекордного роста цены золота, уже превысившей $4000 за унцию.

Bank of America прогнозирует рост цены на золото до $5000 за унцию к 2026 году

Bank of America повысил прогноз цены на золото до $5000 за унцию на 2026 год, мотивируя это ростом инвестиционного спроса и геополитическими рисками. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Bank of America Global Research в понедельник пересмотрел свои прогнозы по драгоценным металлам, подняв ожидаемую цену на золото в 2026 году до $5000 за унцию, тогда как средний прогноз сейчас составляет около $4400.

Рынок уже демонстрирует исторический рост: 8 октября цена золота впервые превысила $4000 за унцию, а 12 октября металл подорожал до $4079,62.

Цены на золото достигли рекордных 4100 долларов за унцию 13 октября13.10.25, 16:30 • 856 просмотров

Аналитики объясняют рекордные показатели увеличенным спросом на безопасные активы на фоне возобновившихся угроз относительно тарифов со стороны бывшего президента США Дональда Трампа и ожиданий снижения процентных ставок в США.

Банк предупреждает о возможной краткосрочной коррекции, однако считает, что общий тренд роста сохранится до 2026 года.

Если инвестиционный спрос вырастет на 14%, подобно этому году, цена золота может достичь $5000 за унцию

– отмечают эксперты Bank of America.

Напомним

По словам финтех-эксперта и соучредителя Concord Fintech Solutions Елены Соседки, тенденцию роста цены на золото усиливает нестабильная геополитическая ситуация в мире.

Войны, торговые конфликты, непредсказуемые решения мировых лидеров – все это создает атмосферу постоянной нестабильности, в которой золото становится универсальной страховкой. Поэтому скачок стоимости золота – это не только финансовое событие, это маркер доверия инвесторов к современной экономике. А для финтех-рынка это четкий сигнал: технологии могут делать финансы удобнее, но основа доверия всегда строится на простых и понятных ценностях

- резюмировала Елена Соседка.

Она также отметила, что рост цены на золото – лишь верхушка айсберга. По сути, это сигнал того, что инвесторы готовятся к ослаблению доллара. Более слабая валюта делает золото более выгодным для международных покупателей, создавая дополнительный стимул для его подорожания.

Ключевой структурный спрос на драгоценный металл обеспечивают центральные банки, прежде всего Китая и России. Они активно покупают слитки, открыто демонстрируя стратегию уменьшения зависимости от доллара и стремление диверсифицировать валютные резервы.

Степан Гафтко

