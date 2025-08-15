$41.450.06
Померла мати мільярдера Джеффа Безоса: Джеклін було 78 років

Київ • УНН

 • 228 перегляди

Джеклін Безос, мати мільярдера Джеффа Безоса, померла у віці 78 років після тривалої боротьби з деменцією. Вона була однією з перших інвесторів Amazon, вклавши майже 250 тисяч доларів у 1995 році.

Померла мати мільярдера Джеффа Безоса: Джеклін було 78 років

Джефф Безос у соцмережах повідомив про смерть своєї матері Джеклін "Джекі" Безос, яка пішла з життя у віці 78 років у колі родини у своєму будинку в Маямі. Мільярдер згадує її як людину, чия любов і стійкість супроводжували його все життя, а також те, що саме вона зробила перші інвестиції в Amazon. Про це пише УНН із посиланням на DailyMail.

Як вказано, Джекі померла вдома в Маямі у четвер.

"Після тривалої боротьби з деменцією Леві сьогодні померла, оточена багатьма з нас, хто її любив - її дітьми, онуками та моїм татом. Я знаю, що вона відчула нашу любов у ті останні хвилини. Нам усім так пощастило бути в її житті. Я завжди буду берегти її у своєму серці", - написав Джефф Безос у своєму Instagram.

Раніше стипендіальна програма Безоса підтвердила смерть Джеклін у власній заяві: "Життя Джекі, сповнене служіння, поступалося лише її пристрасті до сім'ї та спілкування. Як бабуся, Джекі знаходила величезну радість, спостерігаючи за зростанням своєї родини. Вона передала не лише традиції та історії, а й свої цінності – доброту, стійкість та важливість єдності".

Новину про смерть Джеклін оприлюднила також дружина Безоса Лорен Санчес, опублікувавши в Instagram фотографію свекрухи з емодзі розбитого серця. 

У 2020 році у Джеклін діагностували деменцію з тільцями Леві. Її чоловік Майк залишався поруч протягом усієї боротьби з хворобою. Родина висловила подяку медичним працівникам, які підтримували її останні кілька років.

Особисте життя

Джеклін познайомилася з біологічним батьком Джеффа, Тедом Йоргенсеном, і народила майбутнього мільярдера у 17 років, після їхнього одруження. Коли Джеффу було 17 місяців, Джеклін розлучилася з Йоргенсеном і пізніше вийшла заміж за кубинського біженця Мігеля "Майка" Безоса, який усиновив Джеффа. У подружжя також є син Марк.

Перші інвестиції в Amazon

У 1995 році Джеклін та Мігель інвестували трохи менш як 250 тисяч доларів в Amazon, щоб підтримати сина в його новому бізнесі. 

"Я хочу, щоб ви знали, наскільки це ризиковано", – згадував Джефф, розповідаючи про початкові інвестиції батьків на заході 2015 року. 

Сума вважалася не лише великою, а й ризикованою, оскільки тоді інтернет ще викликав скепсис. Проте стратегія окупилася: статки Джеффа Безоса зараз оцінюються понад 243 мільярди доларів, а Amazon – у 2 трильйони. Незрозуміло, скільки акцій компанії досі належить батькам, але з 2001 по 2016 рік вони пожертвували трохи менше 600 тисяч акцій Фонду родини Безос.

У 2022 році Безос допоміг батькам придбати особняк на березі моря в Маямі з шістьма спальнями та сімома ванними кімнатами за 34 мільйони доларів. Нерухомість придбала компанія з Делаверу, пов’язана з батьками, за кредит в 5 мільйонів доларів від Bank of America.

Джефф додав: "Її доросле життя почалося трохи рано, коли вона стала моєю мамою у ніжному віці 17 років. Це, мабуть, було нелегко, але вона зробила все можливе. Вона взялася за справу, палко люблячи мене, через кілька років привела до команди мого дивовижного тата, а потім додала мою сестру та брата до списку людей, яких вона любить, охороняє та плекає".

"До кінця свого життя цей список людей, яких вона любила, ніколи не переставав зростати. Вона завжди давала набагато більше, ніж просила", - додав він.

Весілля століття за 20 мільйонів: Безос закрив частину Венеції для церемонії27.06.25, 16:17 • 267061 перегляд

Альона Уткіна

