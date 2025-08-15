Умерла мать миллиардера Джеффа Безоса: Жаклин было 78 лет

Джефф Безос сообщил в социальных сетях о смерти своей матери Жаклин «Джеки» Безос, которая ушла из жизни в возрасте 78 лет в кругу семьи в своем доме в Майами. Миллиардер вспоминает ее как человека, чья любовь и стойкость сопровождали его всю жизнь, а также то, что именно она сделала первые инвестиции в Amazon. Об этом пишет УНН со ссылкой на DailyMail.

Как указано, Джеки умерла дома в Майами в четверг.

«После продолжительной борьбы с деменцией Леви сегодня умерла, окруженная многими из нас, кто ее любил — ее детьми, внуками и моим папой. Я знаю, что она почувствовала нашу любовь в те последние минуты. Нам всем так повезло быть в ее жизни. Я всегда буду беречь ее в своем сердце», — написал Джефф Безос в своем Instagram.

Ранее стипендиальная программа Безоса подтвердила смерть Жаклин в собственном заявлении: «Жизнь Джеки, полная служения, уступала лишь ее страсти к семье и общению. Как бабушка, Джеки находила огромную радость, наблюдая за ростом своей семьи. Она передала не только традиции и истории, но и свои ценности – доброту, стойкость и важность единства».

Новость о смерти Жаклин обнародовала также жена Безоса Лорен Санчес, опубликовав в Instagram фотографию свекрови с эмодзи разбитого сердца.

В 2020 году у Жаклин диагностировали деменцию с тельцами Леви. Ее муж Майк оставался рядом на протяжении всей борьбы с болезнью. Семья выразила благодарность медицинским работникам, которые поддерживали ее последние несколько лет.

Личная жизнь

Жаклин познакомилась с биологическим отцом Джеффа, Тедом Йоргенсеном, и родила будущего миллиардера в 17 лет, после их брака. Когда Джеффу было 17 месяцев, Жаклин развелась с Йоргенсеном и позже вышла замуж за кубинского беженца Мигеля «Майка» Безоса, который усыновил Джеффа. У супругов также есть сын Марк.

Первые инвестиции в Amazon

В 1995 году Жаклин и Мигель инвестировали чуть менее 250 тысяч долларов в Amazon, чтобы поддержать сына в его новом бизнесе.

«Я хочу, чтобы вы знали, насколько это рискованно», – вспоминал Джефф, рассказывая о первоначальных инвестициях родителей на мероприятии 2015 года.

Сумма считалась не только большой, но и рискованной, поскольку тогда интернет еще вызывал скепсис. Однако стратегия окупилась: состояние Джеффа Безоса сейчас оценивается более чем в 243 миллиарда долларов, а Amazon – в 2 триллиона. Непонятно, сколько акций компании до сих пор принадлежит родителям, но с 2001 по 2016 год они пожертвовали чуть менее 600 тысяч акций Фонду семьи Безос.

В 2022 году Безос помог родителям приобрести особняк на берегу моря в Майами с шестью спальнями и семью ванными комнатами за 34 миллиона долларов. Недвижимость приобрела компания из Делавэра, связанная с родителями, за кредит в 5 миллионов долларов от Bank of America.

Джефф добавил: «Ее взрослая жизнь началась немного рано, когда она стала моей мамой в нежном возрасте 17 лет. Это, наверное, было нелегко, но она сделала все возможное. Она взялась за дело, пылко любя меня, через несколько лет привела в команду моего удивительного папу, а затем добавила мою сестру и брата в список людей, которых она любит, охраняет и лелеет».

«До конца своей жизни этот список людей, которых она любила, никогда не переставал расти. Она всегда давала гораздо больше, чем просила», - добавил он.

