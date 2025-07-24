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В Европе продажи автомобилей упали больше всего за 10 месяцев из-за замедления роста рынка электромобилей

Киев • УНН

 • 954 просмотра

Европейская ассоциация производителей автомобилей призвала к дополнительным стимулам для электромобилей после крупнейшего за 10 месяцев падения продаж новых авто в июне. Регистрации новых электромобилей снизились на 5,1% до 1,24 миллиона, что свидетельствует о замедлении темпов роста спроса.

В Европе продажи автомобилей упали больше всего за 10 месяцев из-за замедления роста рынка электромобилей

Автопроизводители призвали Европу дополнительно стимулировать спрос на электромобили с аккумуляторным питанием после того, как продажи всех новых автомобилей в июне упали больше всего за последние десять месяцев. Европейская ассоциация производителей автомобилей сообщила, что регистрации новых электромобилей упали на 5,1% до 1,24 миллиона, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Сообщается, что хотя спрос на электромобили с аккумуляторным питанием продолжает расти, продажи в этом году увеличивались самыми медленными темпами.

Потребители, очевидно, остаются осторожными, и более жесткие меры по спросу будут оставаться решающим элементом для ускорения перехода

- говорится в заявлении торговой группы, известной как ACEA, по электронной почте.

Европейские производители автомобилей вряд ли могут позволить себе какое-либо снижение спроса на электромобили на своем внутреннем рынке. Volkswagen AG, BMW AG и Mercedes-Benz Group AG продолжают терять позиции в Китае, где все более конкурентоспособные отечественные производители сжимают как объемы продаж, так и цены.

Другие крупные игроки сталкиваются с проблемами в высшем руководстве, например, Stellantis NV недавно назначила нового главного исполнительного директора, а Renault SA ищет постоянного генерального директора.

Европейская комиссия несколько ослабила давление на автопроизводителей, предоставив им трехлетнее окно для достижения более строгих целевых показателей выбросов углекислого газа, которые должны были вступить в силу в этом году.

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Однако для тех производителей, которые работают в США, пошлины президента Дональда Трампа на импортные автомобили и запчасти поставили под угрозу миллиарды евро прибыли.

Крупнейшим источником падения объемов в прошлом месяце была Германия, крупнейший автомобильный рынок региона. Регистрации упали на 14% в июне и на 4,7% в первой половине года. Продажи также упали на 17% в Италии и на 6,7% во Франции в прошлом месяце.

Во всем регионе гибриды с подзарядкой остаются позитивным событием. Регистрации выросли на 38% в июне, поскольку покупатели все чаще выбирают модели, которые сочетают электромобили с резервным двигателем внутреннего сгорания.

Продажи полностью электрических автомобилей выросли на 14% за месяц, чему способствовали запуски новых моделей и длительные государственные стимулы в некоторых странах. Тем не менее, темпы внедрения остаются неравномерными по всей Европе, что отражает неравномерную инфраструктуру и расходящуюся национальную политику.

На прошлой неделе Великобритания вновь ввела гранты в размере до 3750 фунтов стерлингов (5100 долларов США) для поддержки покупок электромобилей, спустя три года после того, как предыдущее правительство отменило субсидии для частных покупателей. Продажи новых автомобилей в стране выросли на 6,7% в июне.

Дополнение

Компания Tesla Илона Маска переживает кризис на рынке электромобилей в США из-за высоких цен, отсутствия инфраструктуры зарядных станций и уменьшения спроса. Аналитики прогнозируют снижение спроса из-за тарифов, неудачных поставок и прекращения субсидирования.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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Группа компаний "Мерседес-Бенц
Европейская комиссия
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