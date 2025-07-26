Мировые продажи электромобилей стремительно растут: Китай лидирует, Европа устанавливает рекорды

Мировые продажи электромобилей снова набирают обороты благодаря сильному росту в Китае и восстановлению импульса в Европе, согласно новому анализу консалтинговой фирмы PwC, пишет УНН со ссылкой на dpa.

Детали

"В первой половине года во всем мире было зарегистрировано более 5,9 млн электромобилей (BEV), что на 37% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Для сравнения, годовые продажи в 2024 году выросли лишь на 14%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Китай остается доминирующей силой на рынке, на его долю приходится более 3,7 миллиона новых электромобилей, что на 47% больше, чем в прошлом году.

Тем временем, по данным PwC, Европа также пережила "ренессанс" в отношении электромобилей: в регионе было продано 1,2 миллиона электромобилей, что на 25% больше и является новым рекордом за первое полугодие. Аналитики говорят, что ужесточение ограничений на выбросы CO2 для автопарка, вероятно, способствовало этому росту.

Однако, Европа постепенно теряет позиции как мировой рынок электромобилей из-за более быстрого роста в других странах, в частности в Китае, отмечает издание.

"Немецкие автопроизводители вряд ли получают выгоду от этого огромного импульса", - отметила PwC, указывая на 32% падение продаж электромобилей немецкими производителями в Китае. Однако эти автопроизводители достигли значительного роста по всей Европе за тот же период.

Мировые продажи электромобилей выросли на 24% - отчет

Дополнение

Автопроизводители призвали Европу дополнительно стимулировать спрос на электромобили с аккумуляторным питанием после того, как продажи всех новых автомобилей в июне упали больше всего за последние десять месяцев. Европейская ассоциация производителей автомобилей сообщила, что регистрации новых электромобилей упали на 5,1% до 1,24 миллиона.