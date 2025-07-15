Мировые продажи электромобилей выросли на 24% - отчет

Мировые продажи электромобилей и гибридов с подзарядкой от сети в июне выросли на 24% по сравнению с прошлым годом, на фоне того, как переход на электромобили сохранил динамику в Китае и Европе, сообщила во вторник исследовательская компания Rho Motion, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Однако продажи электромобилей в США снизились на 1% за месяц, и в этом году им будет сложно восстановиться после того, как законопроект президента США Дональда Трампа о расходах сократил налоговые льготы раньше, чем ожидалось, заявил менеджер по данным Rho Motion Чарльз Лестер.

Северная Америка, которая также пострадала от замедления продаж в Канаде, впервые отстала от стран "остального мира", включая развивающиеся рынки Юго-Восточной Азии, Южной и Центральной Америки, отметил Лестер.

По данным Rho Motion, мировые продажи электромобилей и гибридов с подзарядкой в июне выросли до 1,8 млн единиц.

Продажи в Китае выросли на 28% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составили 1,11 млн автомобилей.

В Европе продажи выросли на 23%, достигнув примерно 390 000 единиц, тогда как в Северной Америке продажи упали на 9%, превысив 140 000.

Продажи в других странах мира выросли на 43%, превысив 140 тысяч автомобилей.

"В последние несколько месяцев появились сообщения о возможном замедлении темпов роста в Китае" из-за того, что в некоторых городах заканчиваются субсидии, сказал Лестер.

"Но в целом мы ожидаем, что во второй половине года будет доступно больше субсидий", что, в свою очередь, приведет к "значительному росту" объемов продаж до конца года, добавил он.

Мировые автопроизводители столкнулись с 25%-ной импортной пошлиной в США, втором по величине автомобильном рынке мира, из-за чего многие из них отозвали свои прогнозы на 2025 год.

В Европе стимулы для розничных покупателей и покупателей для автопарков на ключевых рынках, таких как Германия и Испания, а также доступность недорогих электромобилей, как ожидается, будут поддерживать продажи электромобилей во второй половине года, пишет издание.

Хотя некоторые из самых успешных электромобилей в сегменте малолитражных автомобилей производятся европейскими автопроизводителями, такими как Volkswagen и Renault, автомобили китайских брендов, включая BYD, завоевывают долю рынка на континенте и стимулируют рост на развивающихся рынках, отметил Лестер.

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