Покупатели электрокаров YU7 от Xiaomi столкнулись с ожиданием доставки более года: это вызвало жалобы

Китайская компания Xiaomi сообщила покупателям своего нового электромобиля YU7, что им придется ждать более года, чтобы получить свои автомобили, что вызвало новую волну жалоб на компанию, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Производитель смартфонов, превратившийся в производителя электрокаров, заявил, что получил около 240 000 заказов на YU7 в первые 18 часов после того, как автомобиль поступил в продажу в четверг вечером, но лишь небольшое количество автомобилей было доступно для немедленной доставки.

Ко вторнику приложение Xiaomi показало, что покупателям пришлось ждать от 38 до 60 недель, согласно проверкам Reuters.

С пятницы более 400 покупателей подали жалобы на платформу жалоб потребителей Black Cat компании Sina, заявив, что их не предупредили о долгом ожидании и потребовали возврата денег, согласно обзору Reuters записей на платформе.

Покупатели должны были внести невозвращаемый депозит в 5000 юаней ($697,97 долл.) для размещения заказа.

Они сказали, что официальное приложение показывало ожидаемое время ожидания автомобиля только после подтверждения заказа. Они также выразили обеспокоенность по поводу того, не означает ли более длительное ожидание, что им придется платить больше, поскольку налоговые льготы для электромобилей заканчиваются в конце этого года.

Xiaomi не сразу ответила на запрос о комментариях. Ее харизматичный генеральный директор Лэй Цзюнь сказал в своем аккаунте Weibo, где имеет 26,8 млн подписчиков, что он ответит на некоторые вопросы, возникшие после запуска YU7, во время трансляции в среду.

Xiaomi против Tesla

Xiaomi вызвала огромный фурор на китайском рынке электромобилей, выпустив свой первый автомобиль, седан SU7, в марте прошлого года. Хотя первые покупатели SU7 изначально столкнулись с ожиданием до 7 месяцев, с декабря компания ежемесячно превосходит по продажам Model 3 от Tesla в Китае.

Компания столкнулась с негативной реакцией потребителей после смертельной аварии с участием SU7 в марте. Она также столкнулась с жалобами на путаницу, связанную со сроками доставки автомобиля, а также дополнительными функциями.

YU7 - вторая модель Xiaomi, ее цена составляет от 253 500 юаней ($35 360 долл.), что почти на 4% меньше, чем у Model Y от Tesla, который в настоящее время является самым популярным внедорожником в Китае. Лэй открыто говорил, как Xiaomi хочет бросить вызов Model Y от Tesla в борьбе за первое место.

Дополнение

Xiaomi наращивает объемы производства на своем заводе в Пекине и планирует построить новые заводы на двух участках земли поблизости. Ежемесячный объем производства увеличился до 28 000 единиц в мае с 4000 единиц в марте прошлого года.

Xiaomi представит YU7 26 июня: 690 л.с. и прямая конкуренция Tesla Model Y