Покупці електрокарів YU7 від Xiaomi зіткнулися з очікуванням доставки у понад рік: це викликало скарги

Китайська компанія Xiaomi повідомила покупцям свого нового електромобіля YU7, що їм доведеться чекати понад рік, щоб отримати свої автомобілі, що спричинило нову хвилю скарг на компанію, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Виробник смартфонів, що перетворився на виробника електрокарів, заявив, що отримав близько 240 000 замовлень на YU7 в перші 18 годин після того, як автомобіль надійшов у продаж у четвер увечері, але лише невелика кількість автомобілів була доступна для негайної доставки.

До вівторка додаток Xiaomi показав, що покупцям довелося чекати від 38 до 60 тижнів, згідно з перевірками Reuters.

З п'ятниці понад 400 покупців подали скарги на платформу скарг споживачів Black Cat компанії Sina, заявивши, що їх не попередили про довге очікування і зажадали повернення грошей, згідно з оглядом Reuters записів на платформі.

Покупці повинні були внести депозит, що не повертається, у 5000 юанів ($697,97 дол.) для розміщення замовлення.

Вони сказали, що офіційний додаток показував лише очікуваний час очікування автомобіля після підтвердження замовлення. Вони також висловили занепокоєння з приводу того, чи не означає більш тривале очікування, що їм доведеться платити більше, оскільки податкові пільги для електромобілів закінчуються наприкінці цього року.

Xiaomi не одразу відповіла на запит про коментарі. Її харизматичний генеральний директор Лей Цзюнь сказав у своєму акаунті Weibo, де має 26,8 млн підписників, що він відповість на деякі питання, що виникли після запуску YU7, під час трансляції в середу.

Xiaomi проти Tesla

Xiaomi викликала величезний фурор на китайському ринку електромобілів, випустивши свій перший автомобіль, седан SU7, у березні минулого року. Хоча перші покупці SU7 спочатку зіткнулися з очікуванням до 7 місяців, з грудня компанія щомісяця перевершує за продажами Model 3 від Tesla в Китаї.

Компанія зіткнулася з негативною реакцією споживачів після смертельної аварії за участю SU7 у березні. Вона також зіштовхнулася зі скаргами на плутанину, пов'язану зі строками доставки автомобіля, а також додатковими функціями.

YU7 - друга модель Xiaomi, її ціна становить від 253 500 юанів ($35 360 дол.), що майже на 4% менше, ніж у Model Y від Tesla, який наразі є найпопулярнішим позашляховиком у Китаї. Лей відкрито говорив, як Xiaomi хоче кинути виклик Model Y від Tesla у боротьбі за перше місце.

Доповнення

Xiaomi нарощує обсяги виробництва на своєму заводі в Пекіні та планує побудувати нові заводи на двох ділянках землі поблизу. Щомісячний обсяг виробництва збільшився до 28 000 одиниць у травні з 4000 одиниць у березні минулого року.

Xiaomi представить YU7 26 червня: 690 к.с. та пряма конкуренція Tesla Model Y