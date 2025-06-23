Xiaomi представить YU7 26 червня: 690 к.с. та пряма конкуренція Tesla Model Y

Китайська компанія Xiaomi офіційно підтвердила запуск нового електричного кросовера YU7, який орієнтований на ринок преміум‑SUV та безпосередньо конкуруватиме з Tesla Model Y. Про це повідомляє УНН з посиланням на CarNewsChina.

Деталі

Як зазначається у матеріалі CarNewsChina, "у мережі з’явилися шпигунські фотографії майбутнього Xiaomi YU7 Max, високопродуктивного флагманського варіанту YU7, які розкривають орієнтовану на продуктивність комплектацію електричного позашляховика Xiaomi, який незабаром буде запущено".

YU7 Max, помічений у повністю оснащеній конфігурації, має численні елементи з вуглецевого волокна та високопродуктивне обладнання, що підсилює амбіції Xiaomi у сфері преміальних електромобілів – додали у публікації.

На знімках, оприлюднених напередодні, видно "деталі з вуглецевого волокна на ключових частинах екстер’єру та інтер’єру, включаючи кермо, приладову панель, задній спойлер, задній бампер, бічні дзеркала, акценти на капоті та обрамлення фар".

Автомобіль також оснащений великими 21-дюймовими кованими легкосплавними дисками, що відрізняє його від стандартних варіантів – уточнюють в огляді.

За інформацією компанії, "Xiaomi підтвердила, що YU7 офіційно буде запущено до кінця червня 2025 року".

YU7 побудований на тій самій платформі Modena, що й седан SU7. Автомобіль має більш практичний силует позашляховика, стиль фастбека та довжину кузова близько 4,8 метра.

Як зазначено в описі моделі, він має більший дорожній просвіт, більш вертикальну задню лінію даху для збільшення простору над головою на задніх сидіннях та просторіший салон. Ці дизайнерські рішення роблять YU7 сімейною альтернативою спортивнішому SU7.

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Технічні характеристики

YU7 Max отримає високопродуктивну двомоторну повнопривідну систему потужністю 690 кінських сил (508 кВт) та крутним моментом 866 Нм.

Згідно з технічним описом, він може розганятися від 0 до 100 км/год лише за 3,23 секунди, досягаючи максимальної швидкості 253 км/год.

Живлення забезпечує потрійний літій-іонний акумулятор ємністю 101,7 кВт⋅год з електричною архітектурою 800 В, що забезпечує запас ходу з CLTC до 760 км.

Серед оснащення також чотирипоршневі супорти Brembo, двокамерна пневматична підвіска та надшвидка зарядка 5,2°C.

Додатково

У заявках китайських регуляторних органів також розкриваються стандартні варіанти YU7, які будуть оснащені переднім двигуном потужністю 145 кВт і заднім 220 кВт, що загалом становитиме 365 кВт (489 к.с.) – зазначає CarNewsChina.

Уточнюється, що тестований варіант Max використовує потужнішу конфігурацію переднього двигуна потужністю 220 кВт і заднього 285 кВт.

У салоні передбачено технологічний інтер’єр SU7, оснащений HyperOS від Xiaomi, чіпом Snapdragon 8295 та 16,1-дюймовим інформаційно-розважальним дисплеєм.

Для автономного водіння автомобіль використовує платформу Nvidia Drive Orin для роботи системи допомоги водієві L2+ Xiaomi Pilot Pro, що включає лідар, камери кругового огляду та ультразвукові датчики.

Ціна та позиціонування

Автомобіль розробив колишній дизайнер BMW Тяньюань Лі. Як відзначає CarNewsChina, YU7 поєднує цифрову ДНК Xiaomi з динамічними пропорціями позашляховика.

Car News China оцінює базову ціну YU7 приблизно в 245 тисяч 900 юанів (приблизно 34 тисячі 100 доларів США).

Це позиціонує його як конкурента Tesla Model Y та посилює його агресивне просування на ринок електромобілів – додають журналісти.

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