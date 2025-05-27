Xiaomi побила рекорд у доході завдяки запуску електрокара

У вівторок Xiaomi повідомила про рекордний дохід і прибуток за перший квартал, заявивши, що її постійний перехід до продуктів вищого класу, від смартфонів до побутової техніки, вже дає результати. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

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Виручка за квартал, що закінчився 31 березня, склала 111,3 млрд юанів (15,48 млрд доларів США), що на 47% більше, ніж за аналогічний період минулого року, та перевищила середній показник у 107,6 млрд юанів за оцінками 17 аналітиків, складених LSEG - йдеться в повідомленні.

Згідно з даними LSEG, скоригований чистий прибуток вперше перевищив 10 мільярдів юанів, підскочивши на 65% у річному обчисленні до 10,7 мільярда юанів, перевищивши середню оцінку в 8,96 мільярда юанів.

Президент Xiaomi Лу Вейбін під час телефонної конференції з журналістами заявив, що стратегія Xiaomi, спрямована на зосередження на високоякісних продуктах, дала позитивні результати.

Третій за величиною у світі виробник смартфонів, чиї продуктові лінійки також поширюються на автомобілі, минулого тижня анонсував свій останній електричний позашляховик YU7, продажі якого розпочнуться в липні. Лу сказав, що відгуки про YU7 вказують на те, що він може мати ширший цільовий ринок, ніж його попередня модель SU7. Компанія не розкрила ціну YU7, але припустила, що його кращі конфігурації повинні зробити автомобіль на 60 000-70 000 юанів дорожчим, ніж у Tesla (TSLA.O)., відкриває нову вкладкубестселер Model Y, який, як очікується, стане його найсильнішим конкурентом, ціна якого починається від 263 500 юанів (36 574 долари).

Підрозділ електромобілів Xiaomi за перший квартал приніс 18,1 мільярда юанів доходу, поставивши 75 869 седанів SU7. Компанія опублікувала скоригований чистий збиток, пов'язаний з її електромобілями та іншими новими ініціативами, у розмірі 0,5 мільярда юанів. Аналітики повідомили, що кількість замовлень на нові електромобілі скоротилася після смертельної аварії на дорожньому трасі наприкінці березня за участю SU7 у режимі допомоги водієві.

Її проблеми посилилися скаргами клієнтів на неправдиву рекламу. Xiaomi вибачилася на початку цього місяця за "недостатньо чіткий" маркетинг. Тим не менш, акції компанії з квітня відновилися, що дало їй ринкову вартість близько 170 мільярдів доларів, що вище за приблизно 161 мільярд доларів, якими володіє BYD (002594.SZ)., відкриває нову вкладку, найбільший виробник електромобілів у Китаї, свідчать дані LSEG.

Згідно з останнім фінансовим звітом компанії, що посилався на дані дослідницької компанії Canalys, світові поставки смартфонів Xiaomi у першому кварталі зросли на 3% порівняно з аналогічним періодом минулого року до 41,8 мільйона апаратів, що ставить її на третє місце у світі з часткою ринку 14,1%.

Нагадаємо

Xiaomi анонсувала запуск електропозашляховика YU7, конкурента Tesla Model Y, та мобільний чіп Xring O1. Компанія планує інвестувати 7 млрд доларів у розробку чіпів протягом 10 років.