Xiaomi побила рекорд у доході завдяки запуску електрокара

$41.570.06
47.300.30
ukenru
Зоозахисники заявляють про "експлуатацію" поросят у київській кав’ярні: що кажуть власники та поліція
Ексклюзив
13:16 • 15447 перегляди

Зоозахисники заявляють про "експлуатацію" поросят у київській кав’ярні: що кажуть власники та поліція

Ексклюзив
11:19 • 22916 перегляди

Літо 2025 у кольорах та стилях: головні тренди інтер’єру

Ексклюзив
27 травня, 08:04 • 44065 перегляди

Одеса, Закарпаття та Волинь: експерт розповів про варіанти відпочинку

Ексклюзив
26 травня, 14:22 • 101865 перегляди

рф змінила тактику використання дронів та підвищили стійкість до РЕБ: експерт пояснив, як протидіяти "Герані-2"

Ексклюзив
26 травня, 13:26 • 184848 перегляди

Справу головного юриста НБУ заморозили? Відсутність підозри може затягнути розслідування на роки – суддя у відставці

Ексклюзив
26 травня, 11:58 • 166620 перегляди

САП приховує деталі розслідування справи про "зливи з НАБУ" та причетність Углави - за рік жодних підозр

Ексклюзив
26 травня, 09:30 • 172180 перегляди

Прокуратура має звернутися до суду з клопотанням про арешт обвинуваченого у хабарництві нардепа Кузьміних – ексзаступник генпрокурора

Ексклюзив
26 травня, 08:54 • 161961 перегляди

Манікюр і педикюр: головні тренди літа 2025

26 травня, 08:18 • 113466 перегляди

Над Україною під час атаки рф збили 9 з 9 ракет та знешкодили 288 з 355 дронів

Ексклюзив
26 травня, 06:37 • 99813 перегляди

Як заощадити на продуктах: поради дієтолога для здорового харчування

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
2.5м/с
56%
746мм
Популярнi новини

Голова МЗС Німеччини відкинув критику рф після зняття обмежень на далекобійні удари

27 травня, 06:05 • 77689 перегляди

Спелеологи виявили в мексиканській печері Тлайокок артефакти зниклої культури

27 травня, 06:37 • 25698 перегляди

Marvel готує новий спіноф "ВандаВіжен": стали відомі перші імена з акторського складу

27 травня, 07:08 • 65526 перегляди

American Music Awards 2025: тріумф Біллі Айліш та список переможців

27 травня, 08:52 • 50353 перегляди

Jia Jia і De De: гонконзьким панденятам-близнюкам на конкурсі обрали імена

09:48 • 42825 перегляди
Публікації

Позов до Sony за право торгувати “сірою” технікою та побиття покупця: хто стоїть за мережею Stylus

15:12 • 2654 перегляди

Топ трендів випускної моди 2025: що актуально та скільки коштує

14:30 • 3576 перегляди

Зоозахисники заявляють про "експлуатацію" поросят у київській кав’ярні: що кажуть власники та поліція
Ексклюзив

13:16 • 15450 перегляди

Ризик у подарунок: як техніка з "сірого" ринку стає троянським конем у вашому персональному користуванні

26 травня, 16:32 • 147869 перегляди

Здоров'я в подорожах Європою: практичні поради для мандрівників

24 травня, 08:00 • 537904 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Фрідріх Мерц

Лісовий Оксен Васильович

Хакан Фідан

Михайло Федоров

Олаф Шольц

Актуальні місця

Київ

Чернігівська область

Покровськ

Угорщина

Білий дім

Реклама
УНН Lite

Jia Jia і De De: гонконзьким панденятам-близнюкам на конкурсі обрали імена

09:48 • 42880 перегляди

American Music Awards 2025: тріумф Біллі Айліш та список переможців

27 травня, 08:52 • 50412 перегляди

Marvel готує новий спіноф "ВандаВіжен": стали відомі перші імена з акторського складу

27 травня, 07:08 • 65582 перегляди

Лебедина історія: як пернаті мандрівники зупинили рух на трасі

26 травня, 16:12 • 58876 перегляди

Кендрік Ламар і Тейлор Свіфт змагаються за головні нагороди American Music Awards 2025 - ЗМІ

26 травня, 15:51 • 82005 перегляди
Актуальне

The New York Times

Signal

TikTok

Telegram

The Guardian

Xiaomi побила рекорд у доході завдяки запуску електрокара

Київ • УНН

 • 698 перегляди

Xiaomi повідомила про рекордний дохід у першому кварталі, виручка склала 111,3 млрд юанів. Компанія анонсувала новий електричний позашляховик YU7, конкурента Tesla Model Y.

Xiaomi побила рекорд у доході завдяки запуску електрокара

У вівторок Xiaomi повідомила про рекордний дохід і прибуток за перший квартал, заявивши, що її постійний перехід до продуктів вищого класу, від смартфонів до побутової техніки, вже дає результати. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Виручка за квартал, що закінчився 31 березня, склала 111,3 млрд юанів (15,48 млрд доларів США), що на 47% більше, ніж за аналогічний період минулого року, та перевищила середній показник у 107,6 млрд юанів за оцінками 17 аналітиків, складених LSEG

- йдеться в повідомленні.

Згідно з даними LSEG, скоригований чистий прибуток вперше перевищив 10 мільярдів юанів, підскочивши на 65% у річному обчисленні до 10,7 мільярда юанів, перевищивши середню оцінку в 8,96 мільярда юанів.

Президент Xiaomi Лу Вейбін під час телефонної конференції з журналістами заявив, що стратегія Xiaomi, спрямована на зосередження на високоякісних продуктах, дала позитивні результати.

Третій за величиною у світі виробник смартфонів, чиї продуктові лінійки також поширюються на автомобілі, минулого тижня анонсував свій останній електричний позашляховик YU7, продажі якого розпочнуться в липні. Лу сказав, що відгуки про YU7 вказують на те, що він може мати ширший цільовий ринок, ніж його попередня модель SU7. Компанія не розкрила ціну YU7, але припустила, що його кращі конфігурації повинні зробити автомобіль на 60 000-70 000 юанів дорожчим, ніж у Tesla (TSLA.O)., відкриває нову вкладкубестселер Model Y, який, як очікується, стане його найсильнішим конкурентом, ціна якого починається від 263 500 юанів (36 574 долари).

Підрозділ електромобілів Xiaomi за перший квартал приніс 18,1 мільярда юанів доходу, поставивши 75 869 седанів SU7. Компанія опублікувала скоригований чистий збиток, пов'язаний з її електромобілями та іншими новими ініціативами, у розмірі 0,5 мільярда юанів. Аналітики повідомили, що кількість замовлень на нові електромобілі скоротилася після смертельної аварії на дорожньому трасі наприкінці березня за участю SU7 у режимі допомоги водієві.

Її проблеми посилилися скаргами клієнтів на неправдиву рекламу. Xiaomi вибачилася на початку цього місяця за "недостатньо чіткий" маркетинг. Тим не менш, акції компанії з квітня відновилися, що дало їй ринкову вартість близько 170 мільярдів доларів, що вище за приблизно 161 мільярд доларів, якими володіє BYD (002594.SZ)., відкриває нову вкладку, найбільший виробник електромобілів у Китаї, свідчать дані LSEG.

Згідно з останнім фінансовим звітом компанії, що посилався на дані дослідницької компанії Canalys, світові поставки смартфонів Xiaomi у першому кварталі зросли на 3% порівняно з аналогічним періодом минулого року до 41,8 мільйона апаратів, що ставить її на третє місце у світі з часткою ринку 14,1%.

Нагадаємо

Xiaomi анонсувала запуск електропозашляховика YU7, конкурента Tesla Model Y, та мобільний чіп Xring O1. Компанія планує інвестувати 7 млрд доларів у розробку чіпів протягом 10 років.

Яна Соколівська

Яна Соколівська

Новини СвітуТехнології
Tesla Model Y
Reuters
Tesla Inc
Brent
$63.22
Bitcoin
$109,288.70
S&P 500
$5,891.79
Tesla
$354.63
Газ TTF
$36.69
Золото
$3,327.30
Ethereum
$2,660.99