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Xiaomi побила рекорд в доходе благодаря запуску электрокара

Киев • УНН

 • 368 просмотра

Xiaomi сообщила о рекордном доходе в первом квартале, выручка составила 111,3 млрд юаней. Компания анонсировала новый электрический внедорожник YU7, конкурента Tesla Model Y.

Xiaomi побила рекорд в доходе благодаря запуску электрокара

Во вторник Xiaomi сообщила о рекордном доходе и прибыли за первый квартал, заявив, что ее постоянный переход к продуктам высшего класса, от смартфонов до бытовой техники, уже дает результаты. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Выручка за квартал, закончившийся 31 марта, составила 111,3 млрд юаней (15,48 млрд долларов США), что на 47% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и превысила средний показатель в 107,6 млрд юаней по оценкам 17 аналитиков, составленным LSEG

- говорится в сообщении.

Согласно данным LSEG, скорректированная чистая прибыль впервые превысила 10 миллиардов юаней, подскочив на 65% в годовом исчислении до 10,7 миллиарда юаней, превысив среднюю оценку в 8,96 миллиарда юаней.

Президент Xiaomi Лу Вэйбин во время телефонной конференции с журналистами заявил, что стратегия Xiaomi, направленная на сосредоточение на высококачественных продуктах, дала положительные результаты.

Третий по величине в мире производитель смартфонов, чьи продуктовые линейки также распространяются на автомобили, на прошлой неделе анонсировал свой последний электрический внедорожник YU7, продажи которого начнутся в июле. Лу сказал, что отзывы о YU7 указывают на то, что он может иметь более широкий целевой рынок, чем его предыдущая модель SU7. Компания не раскрыла цену YU7, но предположила, что его лучшие конфигурации должны сделать автомобиль на 60 000-70 000 юаней дороже, чем у Tesla (TSLA.O)., открывает новую вкладкубестселлер Model Y, который, как ожидается, станет его самым сильным конкурентом, цена которого начинается от 263 500 юаней (36 574 доллара).

Подразделение электромобилей Xiaomi за первый квартал принесло 18,1 миллиарда юаней дохода, поставив 75 869 седанов SU7. Компания опубликовала скорректированный чистый убыток, связанный с ее электромобилями и другими новыми инициативами, в размере 0,5 миллиарда юаней. Аналитики сообщили, что количество заказов на новые электромобили сократилось после смертельной аварии на дорожной трассе в конце марта с участием SU7 в режиме помощи водителю.

Ее проблемы усугубились жалобами клиентов на неправдивую рекламу. Xiaomi извинилась в начале этого месяца за "недостаточно четкий" маркетинг. Тем не менее, акции компании с апреля восстановились, что дало ей рыночную стоимость около 170 миллиардов долларов, что выше примерно 161 миллиарда долларов, которыми владеет BYD (002594.SZ)., открывает новую вкладку, крупнейший производитель электромобилей в Китае, свидетельствуют данные LSEG.

Согласно последнему финансовому отчету компании, ссылавшемуся на данные исследовательской компании Canalys, мировые поставки смартфонов Xiaomi в первом квартале выросли на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 41,8 миллиона аппаратов, что ставит ее на третье место в мире с долей рынка 14,1%.

Напомним

Xiaomi анонсировала запуск электро-внедорожника YU7, конкурента Tesla Model Y, и мобильный чип Xring O1. Компания планирует инвестировать 7 млрд долларов в разработку чипов в течение 10 лет.

Яна Соколовская

Яна Соколовская

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