Xiaomi представит YU7 26 июня: 690 л.с. и прямая конкуренция Tesla Model Y

Китайская компания Xiaomi официально подтвердила запуск нового электрического кроссовера YU7, который ориентирован на рынок премиум-SUV и будет непосредственно конкурировать с Tesla Model Y. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CarNewsChina.

Подробности

Как отмечается в материале CarNewsChina, "в сети появились шпионские фотографии будущего Xiaomi YU7 Max, высокопроизводительного флагманского варианта YU7, которые раскрывают ориентированную на производительность комплектацию электрического внедорожника Xiaomi, который вскоре будет запущен".

YU7 Max, замеченный в полностью оснащенной конфигурации, имеет многочисленные элементы из углеродного волокна и высокопроизводительное оборудование, что усиливает амбиции Xiaomi в сфере премиальных электромобилей – добавили в публикации.

На снимках, обнародованных накануне, видны "детали из углеродного волокна на ключевых частях экстерьера и интерьера, включая руль, приборную панель, задний спойлер, задний бампер, боковые зеркала, акценты на капоте и обрамление фар".

Автомобиль также оснащен большими 21-дюймовыми коваными легкосплавными дисками, что отличает его от стандартных вариантов – уточняют в обзоре.

По информации компании, "Xiaomi подтвердила, что YU7 официально будет запущен до конца июня 2025 года".

YU7 построен на той же платформе Modena, что и седан SU7. Автомобиль имеет более практичный силуэт внедорожника, стиль фастбэка и длину кузова около 4,8 метра.

Как указано в описании модели, он имеет больший дорожный просвет, более вертикальную заднюю линию крыши для увеличения пространства над головой на задних сиденьях и более просторный салон. Эти дизайнерские решения делают YU7 семейной альтернативой более спортивному SU7.

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Технические характеристики

YU7 Max получит высокопроизводительную двухмоторную полноприводную систему мощностью 690 лошадиных сил (508 кВт) и крутящим моментом 866 Нм.

Согласно техническому описанию, он может разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 3,23 секунды, достигая максимальной скорости 253 км/ч.

Питание обеспечивает тройной литий-ионный аккумулятор емкостью 101,7 кВт⋅ч с электрической архитектурой 800 В, что обеспечивает запас хода с CLTC до 760 км.

Среди оснащения также четырехпоршневые суппорты Brembo, двухкамерная пневматическая подвеска и сверхбыстрая зарядка 5,2°C.

Дополнительно

В заявках китайских регуляторных органов также раскрываются стандартные варианты YU7, которые будут оснащены передним двигателем мощностью 145 кВт и задним 220 кВт, что в целом составит 365 кВт (489 л.с.) – отмечает CarNewsChina.

Уточняется, что тестируемый вариант Max использует более мощную конфигурацию переднего двигателя мощностью 220 кВт и заднего 285 кВт.

В салоне предусмотрен технологический интерьер SU7, оснащенный HyperOS от Xiaomi, чипом Snapdragon 8295 и 16,1-дюймовым информационно-развлекательным дисплеем.

Для автономного вождения автомобиль использует платформу Nvidia Drive Orin для работы системы помощи водителю L2+ Xiaomi Pilot Pro, включающей лидар, камеры кругового обзора и ультразвуковые датчики.

Цена и позиционирование

Автомобиль разработал бывший дизайнер BMW Тяньюань Ли. Как отмечает CarNewsChina, YU7 сочетает цифровую ДНК Xiaomi с динамическими пропорциями внедорожника.

Car News China оценивает базовую цену YU7 примерно в 245 тысяч 900 юаней (приблизительно 34 тысячи 100 долларов США).

Это позиционирует его как конкурента Tesla Model Y и усиливает его агрессивное продвижение на рынок электромобилей – добавляют журналисты.

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