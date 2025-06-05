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Екологічна ситуація в Україні у 2025 році: як війна вплинула на довкілля
06:46 • 4726 перегляди

Екологічна ситуація в Україні у 2025 році: як війна вплинула на довкілля

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Попит на нові електромобілі зріс майже вдвічі: бестселери травня

Київ • УНН

 • 1158 перегляди

У травні 2024 року попит на нові електромобілі зріс на 93% порівняно з минулим роком. Найпопулярнішими стали VOLKSWAGEN ID.UNYX та BYD Song Plus EV.

Попит на нові електромобілі зріс майже вдвічі: бестселери травня

В Україні попит на нові електромобілі продовжує зростати, майже подвоївшись у річному вимірі, повідомили у четвер в асоціації "Укравтопром", пише УНН.

У минулому місяці в Україні було реалізовано 1257 нових автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Отже, відносно травня минулого року попит на нові електромобілі зріс на 93%, а у порівнянні з квітнем 2025 року на 35%

- повідомив Укравтопром.

Усього з початку року українці придбали понад 4,2 тис. нових електромобілів, що на 5% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Основну кількість зареєстрованих нових BEV у минулому місяці становили легкові авто - 1238 од. (на 91% більше, ніж в травні 2024 року). На ринку нових комерційних електромобілів було реалізовано 19 авто, що майже вчетверо більше, ніж торік.

Топ-10

У топ-10 нових електромобілів місяця потрапили:

  1. VOLKSWAGEN ID.UNYX - 254 од.
    1. BYD Song Plus EV - 210 од.
      1. HONDA eNS1 - 188 од.
        1. BYD Sea Lion 07 - 61 од.
          1. ZEEKR 7X - 55 од.
            1. ZEEKR 001 - 52 од.
              1. AUDI Q4 e-tron - 52 од.
                1. HONDA M-NV - 44 од.
                  1. VOLKSWAGEN iD.4 - 34 од.
                    1. BYD Yuan Plus - 28 од.

                      Кожне друге авто з пробігом до 5 років - електрокар: Tesla у топі рейтингу за місяць16.05.25, 09:23 • 2903 перегляди

                      Юлія Шрамко

                      Юлія Шрамко

                      СуспільствоАвто
                      Україна
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