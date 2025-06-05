Попит на нові електромобілі зріс майже вдвічі: бестселери травня
Київ • УНН
У травні 2024 року попит на нові електромобілі зріс на 93% порівняно з минулим роком. Найпопулярнішими стали VOLKSWAGEN ID.UNYX та BYD Song Plus EV.
В Україні попит на нові електромобілі продовжує зростати, майже подвоївшись у річному вимірі, повідомили у четвер в асоціації "Укравтопром", пише УНН.
У минулому місяці в Україні було реалізовано 1257 нових автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Отже, відносно травня минулого року попит на нові електромобілі зріс на 93%, а у порівнянні з квітнем 2025 року на 35%
Усього з початку року українці придбали понад 4,2 тис. нових електромобілів, що на 5% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.
Основну кількість зареєстрованих нових BEV у минулому місяці становили легкові авто - 1238 од. (на 91% більше, ніж в травні 2024 року). На ринку нових комерційних електромобілів було реалізовано 19 авто, що майже вчетверо більше, ніж торік.
Топ-10
У топ-10 нових електромобілів місяця потрапили:
- VOLKSWAGEN ID.UNYX - 254 од.
- BYD Song Plus EV - 210 од.
- HONDA eNS1 - 188 од.
- BYD Sea Lion 07 - 61 од.
- ZEEKR 7X - 55 од.
- ZEEKR 001 - 52 од.
- AUDI Q4 e-tron - 52 од.
- HONDA M-NV - 44 од.
- VOLKSWAGEN iD.4 - 34 од.
- BYD Yuan Plus - 28 од.
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