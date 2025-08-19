В Украине зарегистрировано уже 182 тысячи авто на «зеленых» номерах – МВД

По состоянию на 15 августа 2025 года в Украине зарегистрировано 182 005 транспортных средств, приводимых в движение только электрическим двигателем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Главного сервисного центра Министерства внутренних дел (ГСЦ).

Отмечается, что еще 121 тысяча 392 транспортных средства – это гибриды, в которых сочетаются электродвигатель с бензиновым или дизельным мотором. Также зарегистрировано 2 074 865 транспортных средств с двигателем внутреннего сгорания, использующих газ и бензин.

Эти цифры свидетельствуют о том, что, несмотря на полномасштабное вторжение, украинцы осознают важность заботы об окружающей среде, энергоэффективности и внедрении новейших технологий в повседневную жизнь. Переход на электротранспорт – это уже не будущее, а реальность, которую выбирают сегодня

Указывается, что автомобили на электродвигателях покупают как в автосалонах, так и ввозят подержанные из-за границы.

Но в любом случае для первой государственной регистрации электрокара владельцу необходимо обратиться в сервисный центр МВД

Там уточнили, что при регистрации необходимо подать следующие документы:

При первой государственной регистрации транспортные средства с электрическим двигателем, ввезенные из-за границы или новые, приобретенные в автосалонах, освобождаются от уплаты обязательного пенсионного страхования. При регистрации в сервисном центре МВД за электрокаром закрепляются "зеленые" номерные знаки, и владельцу выдается свидетельство о регистрации транспортного средства