В Украине зарегистрировано уже 182 тысячи авто на «зеленых» номерах – МВД

По состоянию на 15 августа 2025 года в Украине зарегистрировано 182 005 электромобилей. Главный сервисный центр МВД обнародовал данные и правила регистрации таких транспортных средств.

По состоянию на 15 августа 2025 года в Украине зарегистрировано 182 005 транспортных средств, приводимых в движение только электрическим двигателем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Главного сервисного центра Министерства внутренних дел (ГСЦ).

Детали

Отмечается, что еще 121 тысяча 392 транспортных средства – это гибриды, в которых сочетаются электродвигатель с бензиновым или дизельным мотором. Также зарегистрировано 2 074 865 транспортных средств с двигателем внутреннего сгорания, использующих газ и бензин.

Эти цифры свидетельствуют о том, что, несмотря на полномасштабное вторжение, украинцы осознают важность заботы об окружающей среде, энергоэффективности и внедрении новейших технологий в повседневную жизнь. Переход на электротранспорт – это уже не будущее, а реальность, которую выбирают сегодня

- говорится в сообщении.

Указывается, что автомобили на электродвигателях покупают как в автосалонах, так и ввозят подержанные из-за границы.

Но в любом случае для первой государственной регистрации электрокара владельцу необходимо обратиться в сервисный центр МВД

- отметили в ГСЦ.

Там уточнили, что при регистрации необходимо подать следующие документы:

  • паспорт с отметкой о регистрации места жительства (или ID-карта и выписка о месте жительства);
    • справка о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика;
      • таможенные документы;
        • договор купли-продажи;
          • сертификат соответствия завершенного КТЗ;
            • экспертное исследование (ввезенное из-за границы подержанное авто);
              • доверенность (в случае обращения через уполномоченного представителя).

                При первой государственной регистрации транспортные средства с электрическим двигателем, ввезенные из-за границы или новые, приобретенные в автосалонах, освобождаются от уплаты обязательного пенсионного страхования. При регистрации в сервисном центре МВД за электрокаром закрепляются "зеленые" номерные знаки, и владельцу выдается свидетельство о регистрации транспортного средства

                - рассказали в ГСЦ.

                Там добавили, что ориентировочная стоимость услуги для транспортных средств всех категорий или отдельных агрегатов (с выдачей номерного знака) составляет 1306 грн. Сюда входит: услуга - 350 грн, бланк свидетельства - 606 грн, номерной знак - 350 грн. Дополнительно уплачивается комиссия банка.

                Напомним

                По данным "Укравтопрома", в мае спрос на новые электромобили вырос на 93% по сравнению с прошлым годом.

                Вадим Хлюдзинский

