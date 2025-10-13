Количество дизельных авто в Украине сократилось на 10% за год: самые популярные модели сентября
Киев • УНН
В сентябре 2025 года в Украине зарегистрировано 5,2 тыс. дизельных авто, что на 10% меньше, чем в прошлом году. Среди них 1,1 тыс. новых и 4,1 тыс. подержанных импортированных авто.
Детали
Из этих авто 1,1 тысяч единиц являются новыми (-29%) и 4,1 тысяч единиц являются подержанными, ввезенными из-за границы (-3%).
В списке ТОП-5 моделей новых дизельных легковых автомобилей оказались:
- RENAULT Duster - 312 единиц;
- TOYOTA Land Cruiser Prado - 121 единица;
- VOLKSWAGEN Touareg - 99 единиц;
- SKODA Kodiaq - 74 единицы;
- TOYOTA Land Cruiser - 50 единиц.
Список из ТОП-5 импортированных подержанных дизельных авто выглядит следующим образом:
- RENAULT Megane - 313 единиц;
- NISSAN Qashqai - 310 единиц;
- SKODA Octavia - 273 единицы;
- VOLKSWAGEN Passat - 228 единиц;
- VOLKSWAGEN Golf - 160 единиц.
Напомним
В сентябре текущего года автопарк в Украине пополнился более чем на 12,6 тысячи бензиновых легковых автомобилей.