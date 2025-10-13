$41.510.00
Рубрики
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Количество дизельных авто в Украине сократилось на 10% за год: самые популярные модели сентября

Киев • УНН

 • 296 просмотра

В сентябре 2025 года в Украине зарегистрировано 5,2 тыс. дизельных авто, что на 10% меньше, чем в прошлом году. Среди них 1,1 тыс. новых и 4,1 тыс. подержанных импортированных авто.

Количество дизельных авто в Украине сократилось на 10% за год: самые популярные модели сентября

В сентябре 2025 года в Украине насчитали 5,2 тысячи авто с дизельными двигателями. Это на 10% меньше, чем в прошлом году, сообщает УНН со ссылкой на Укравтопром.

Детали

Из этих авто 1,1 тысяч единиц являются новыми (-29%) и 4,1 тысяч единиц являются подержанными, ввезенными из-за границы (-3%).

В списке ТОП-5 моделей новых дизельных легковых автомобилей оказались:

  • RENAULT Duster - 312 единиц;
    • TOYOTA Land Cruiser Prado - 121 единица;
      • VOLKSWAGEN Touareg - 99 единиц;
        • SKODA Kodiaq - 74 единицы;
          • TOYOTA Land Cruiser - 50 единиц.

            Список из ТОП-5 импортированных подержанных дизельных авто выглядит следующим образом:

            • RENAULT Megane - 313 единиц;
              • NISSAN Qashqai - 310 единиц;
                • SKODA Octavia - 273 единицы;
                  • VOLKSWAGEN Passat - 228 единиц;
                    • VOLKSWAGEN Golf - 160 единиц.

                      Напомним

                      В сентябре текущего года автопарк в Украине пополнился более чем на 12,6 тысячи бензиновых легковых автомобилей.

                      Евгений Устименко

                      Авто
                      Украина