Украинский автопарк пополнился 56 тыс. электромобилей за девять месяцев: где больше всего было регистраций
Киев • УНН
С января по сентябрь 2025 года украинский автопарк пополнили почти 56 тыс. электромобилей. Больше всего регистраций зафиксировано во Львовской области и Киеве.
В период с января по сентябрь 2025 года украинский автопарк пополнили почти 56 тыс. авто на электротяге (BEV). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укравтопром.
Детали
Наибольшие показатели по регистрациям этих авто зафиксированы в следующих регионах:
- Львовская область - 7887 единиц (91% подержанные);
- город Киев - 7045 единиц (61% подержанные);
- Киевская область - 4870 единиц (70% подержанные);
- Днепропетровская область - 4456 единиц (73% подержанные);
- Одесская область - 3178 единиц (73% подержанные).
В части новых авто самым популярным электромобилем на рынках Киева, а также Киевской, Львовской и Одесской областей стал BYD Song Plus.
В Днепропетровской области чаще выбирали VOLKSWAGEN ID.Unyx.
Напомним
В прошлом месяце в Украине насчитали 5,2 тысяч авто с дизельными двигателями. Это на 10% меньше, чем в прошлом году.