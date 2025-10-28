Україна імпортувала електромобілів на 1,27 млрд доларів за 9 місяців 2025 року - дослідження
Київ • УНН
З січня по вересень в Україну імпортували 61,7 тис. легкових електромобілів, що на 52% більше, ніж торік. Загальна митна вартість цих авто склала майже 1,27 млрд доларів США.
В період з січня по вересень поточного року в Україну було імпортовано 61,7 тис. легкових електромобілів, що становить на 52% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє УНН з посиланням на Укравтопром.
Деталі
Загальна митна вартість цих авто склала майже 1 млрд 270 млн доларів США. З цієї кількості новими були 14,1 тис. авто. (+26%), а 47,6 тис. – вживані (+62%).
Загальна митна вартість саме нових електромобілів становила 363,5 млн доларів. Імпорт вживаних електромобілів коштував – 906,3 млн доларів.
92% нових автомобілів було завезено з Китаю, 3% - з Японії, 2% - з Німеччини.
40% вживаних автомобілів було завезено з США, 16% - з Південної Кореї, 15% - з Німеччини.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що понад третину серед 23,3 тис. легковиків з пробігом, які поповнили український автопарк у вересні 2025 року, складають авто з пробігом до 5 років. Значна їх частина - електромобілі: найпопулярнішими моделями стали Tesla Model Y та Tesla Model 3.