Україна імпортувала електромобілів на 1,27 млрд доларів за 9 місяців 2025 року - дослідження

$42.070.07
48.970.21
ukenru
Ексклюзив
07:39 • 866 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати
07:00 • 4774 перегляди
Магнітні бурі у листопаді: коли очікувати спалахи на сонціPhoto
06:38 • 4704 перегляди
Угорщина хоче сформувати альянс україноскептиків у ЄС з Чехією та Словаччиною - Politico
Ексклюзив
27 жовтня, 14:34 • 43891 перегляди
Стане важче купити ліки: українці проти ініціативи скорочення кількості аптек ВІДЕОVideo
Ексклюзив
27 жовтня, 14:25 • 67778 перегляди
Кількість правопорушень за керування у стані сп’яніння зросла: в Офісі Генпрокурора розповіли, які області в лідерахPhoto
Ексклюзив
27 жовтня, 12:53 • 81763 перегляди
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Ексклюзив
27 жовтня, 11:47 • 64904 перегляди
Чи з'явиться у Києві головна новорічна ялинка: коли буде ухвалене рішення
27 жовтня, 10:46 • 66521 перегляди
Протягом 7–10 днів мають розробити план припинення вогню, але путін навряд чи погодиться на нього - Зеленський
Ексклюзив
27 жовтня, 08:41 • 42639 перегляди
Інцидент з екснардепкою Кормишкіною у Молдові: стали відомі нові подробиці
27 жовтня, 08:31 • 44507 перегляди
Погодинні відключення світла від 1 до 2,5 черги ввели в кількох регіонах, є знеструмлення через негоду - Укренерго
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
3.3м/с
70%
741мм
Популярнi новини
На російському сахаліні вибухнула ТЕС: частина острова поринула у темрявуVideo27 жовтня, 22:15 • 8822 перегляди
Чернігів зазнав атаки: у центрі міста зафіксовано падіння шахеда27 жовтня, 22:37 • 12821 перегляди
"Імітація мирних намірів": в РНБО дали оцінку заяві лаврова про готовність путіна завершити війну на основі концепції США27 жовтня, 23:01 • 7340 перегляди
Орбан: мирний договір щодо війни в Україні підпишуть у Будапешті28 жовтня, 01:38 • 14613 перегляди
Трамп назвав можливих наступників на посаді президента США03:15 • 11405 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у листопаді: коли очікувати спалахи на сонціPhoto07:00 • 4776 перегляди
5 класичних пуншів для Гелловіну: зігрійтеся та налаштуйтесь на атмосферу святаPhoto27 жовтня, 16:54 • 54019 перегляди
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: схеми, фірми-клони і мільйони з бюджету. Частина 1Photo27 жовтня, 13:30 • 55418 перегляди
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Ексклюзив
27 жовтня, 12:53 • 81763 перегляди
Урожай-2025 в Україні: яких культур зібрано найбільше та які основні результати
Ексклюзив
26 жовтня, 10:00 • 103665 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ілон Маск
Віктор Орбан
Віталій Кличко
Антоніу Гутерреш
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Покровськ
Європа
Реклама
УНН Lite
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати
Ексклюзив
07:39 • 868 перегляди
Колишній чоловік Бритні Спірс випустив книгу і каже, що співачці потрібна допомога27 жовтня, 19:31 • 29030 перегляди
Меган Маркл одягла вбрання за $1600 для святкування Гелловіна з принцом Гаррі і дітьмиVideo27 жовтня, 12:28 • 63203 перегляди
Сідні Свіні дебютує з ефектною стрижкою боб-каре посеред чуток про роман зі Скутером БрауномPhoto27 жовтня, 11:25 • 76612 перегляди
Скандальний принц Ендрю веде переговори про виїзд з Королівського маєтку27 жовтня, 09:22 • 80170 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
The New York Times
Шахед-136

Україна імпортувала електромобілів на 1,27 млрд доларів за 9 місяців 2025 року - дослідження

Київ • УНН

 • 922 перегляди

З січня по вересень в Україну імпортували 61,7 тис. легкових електромобілів, що на 52% більше, ніж торік. Загальна митна вартість цих авто склала майже 1,27 млрд доларів США.

Україна імпортувала електромобілів на 1,27 млрд доларів за 9 місяців 2025 року - дослідження

В період з січня по вересень поточного року в Україну було імпортовано 61,7 тис. легкових електромобілів, що становить на 52% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє УНН з посиланням на Укравтопром.

Деталі

Загальна митна вартість цих авто склала майже 1 млрд 270 млн доларів США. З цієї кількості новими були 14,1 тис. авто. (+26%), а 47,6 тис. – вживані (+62%).

Загальна митна вартість саме нових електромобілів становила 363,5 млн доларів. Імпорт вживаних електромобілів коштував – 906,3 млн доларів.

92% нових автомобілів було завезено з Китаю, 3% - з Японії, 2% - з Німеччини.

40% вживаних автомобілів було завезено з США, 16% - з Південної Кореї, 15% - з Німеччини.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що понад третину серед 23,3 тис. легковиків з пробігом, які поповнили український автопарк у вересні 2025 року, складають авто з пробігом до 5 років. Значна їх частина - електромобілі: найпопулярнішими моделями стали Tesla Model Y та Tesla Model 3.

Євген Устименко

СуспільствоЕкономікаАвто
Техніка
Тренд
Бренд
Електроенергія
Tesla Model Y
Південна Корея
Німеччина
Китай
Японія
Сполучені Штати Америки
Україна