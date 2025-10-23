Tesla лідирує серед вживаних авто до 5 років, імпортованих в Україну у вересні 2025 року
Київ • УНН
У вересні 2025 року українці придбали 8,2 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років, з яких 55% склали електромобілі. Найпопулярнішими моделями стали Tesla Model Y та Tesla Model 3.
Понад третину серед 23,3 тис. легковиків з пробігом, які поповнили український автопарк у вересні 2025 року, складають авто з пробігом до 5 років. Значна їх частина - електромобілі. Про це ідеться у звіті Укравтопром, передає УНН.
Деталі
У вересні 2025 року українці придбали 8,2 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років. Загалом український автопарк у минулому місяці поповнили 23,3 тис. легковиків з пробігом.
Як вказується у звіті, найбільшу частку в сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі – 55%.
Наведено розподіл за популярністю, в якому впевнене лідерство залишається за виробами компанії Tesla.
Зазначимо, що в загальному обліку найпопулярніших авто, за електромобілями, йдуть:
- з 31% часткою в категорії імпортованих легковиків - бензинові авт
- близько 9% - гібридні;
- 4% утримують дизельні;
- автомашини з з ГБО – 1%.
Вересневий ТОП за попитом серед вживаних авто віком до 5 років виглядає так:
- TESLA Model Y - 929 од.
- TESLA Model 3 - 520 од.
- KIA Niro - 353 од.
- NISSAN Rogue - 232 од.
- HYUNDAI Kona - 231 од.
- VOLKSWAGEN Tiguan - 191 од.
- MAZDA CX5 - 189 од.
- AUDI E-Tron Sportback - 177 од.
- FORD Escape - 153 од.
Нагадаємо
Tesla зафіксувала рекордний дохід у третьому кварталі 2025 року, досягнувши 28,1 мільярда доларів, що перевищило прогнози Волл-стріт. Втім прибуток компанії Ілона Маска виявився нижчим за очікування аналітиків.