Tesla лідирує серед вживаних авто до 5 років, імпортованих в Україну у вересні 2025 року

Понад третину серед 23,3 тис. легковиків з пробігом, які поповнили український автопарк у вересні 2025 року, складають авто з пробігом до 5 років. Значна їх частина - електромобілі. Про це ідеться у звіті Укравтопром, передає УНН.

Деталі

У вересні 2025 року українці придбали 8,2 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років. Загалом український автопарк у минулому місяці поповнили 23,3 тис. легковиків з пробігом.

Як вказується у звіті, найбільшу частку в сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі – 55%.

Наведено розподіл за популярністю, в якому впевнене лідерство залишається за виробами компанії Tesla.

Зазначимо, що в загальному обліку найпопулярніших авто, за електромобілями, йдуть:

з 31% часткою в категорії імпортованих легковиків - бензинові авт

близько 9% - гібридні;

4% утримують дизельні;

автомашини з з ГБО – 1%.

Вересневий ТОП за попитом серед вживаних авто віком до 5 років виглядає так:

TESLA Model Y - 929 од. TESLA Model 3 - 520 од. KIA Niro - 353 од. NISSAN Rogue - 232 од. HYUNDAI Kona - 231 од. VOLKSWAGEN Tiguan - 191 од. MAZDA CX5 - 189 од. AUDI E-Tron Sportback - 177 од. FORD Escape - 153 од.

Нагадаємо

Tesla зафіксувала рекордний дохід у третьому кварталі 2025 року, досягнувши 28,1 мільярда доларів, що перевищило прогнози Волл-стріт. Втім прибуток компанії Ілона Маска виявився нижчим за очікування аналітиків.