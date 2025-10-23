Дохід Tesla за третій квартал різко зріс: виручка з продажів склала понад $28 млрд

$41.760.01
ЗАЕС вивели з найдовшого блекауту, її знову під'єднали до української енергосистеми - міністр
07:21 • 4184 перегляди
"Шахтар" - "Легія", "Самсунспор" - "Динамо": анонс другого туру Ліги конференційPhoto
06:59 • 3288 перегляди
Графіки погодинних відключень світла сьогодні у 12 регіонах - міністр
06:36 • 5370 перегляди
ЄС ухвалив 19-й пакет санкцій проти рф: що передбачається
22 жовтня, 22:55 • 18344 перегляди
Трамп пояснив, чому важко передати Україні ракети TomahawkVideo
22 жовтня, 22:05 • 29173 перегляди
Президент США скасував зустріч з путіним і прокоментував санкції проти рфVideo
22 жовтня, 21:40 • 16655 перегляди
"Роснефть" та "Лукойл": США запровадили санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній Photo
22 жовтня, 20:51 • 24408 перегляди
Трамп назвав фейком інформацію про зняття обмежень на використання Україною ракет дальньої діїPhoto
22 жовтня, 19:25 • 27127 перегляди
ЄС погодив 19-й пакет санкцій проти росії
Ексклюзив
22 жовтня, 16:59 • 44009 перегляди
Справа “НАБУгейт”: детективи заборонили адвокатам, яких прослуховували, повідомляти інформацію у ЗМІPhoto
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
російський безпілотник влучив у синагогу на Подолі - рабин Асман22 жовтня, 22:26 • 17380 перегляди
General Motors створили бюджетний електрокар за $5600Photo23 жовтня, 00:29 • 9044 перегляди
Росія легалізує захоплення "безхазяйного майна" на окупованих територіях України23 жовтня, 01:11 • 12293 перегляди
Вибухи на заводі у челябінській області рф: є загиблі та поранені23 жовтня, 01:30 • 10744 перегляди
У Перу оголосили надзвичайний станVideo03:07 • 10143 перегляди
"Шахтар" - "Легія", "Самсунспор" - "Динамо": анонс другого туру Ліги конференційPhoto07:21 • 4180 перегляди
Справа “НАБУгейт”: детективи заборонили адвокатам, яких прослуховували, повідомляти інформацію у ЗМІPhoto
Ексклюзив
22 жовтня, 16:59 • 44007 перегляди
"Еміграційна мрія". Чому пропозиції переїзду у віддалені села за кордоном за 20-30 тис. євро не такі привабливі, як здається на перший погляд
Ексклюзив
22 жовтня, 14:00 • 42055 перегляди
Блекаут у Чернігові: як місто справляється без світла, води й стабільної напруги
Ексклюзив
22 жовтня, 13:53 • 37271 перегляди
У яких регіонах вже діють погодинні графіки відключень та де дізнатися свою чергуPhotoVideo22 жовтня, 12:54 • 40535 перегляди
Дональд Трамп
Марк Рютте
Віталій Кличко
Володимир Зеленський
Джей Ді Венс
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Білий дім
Індія
Джейкоб Елорді зробив натяк на сюжетну лінію третього сезону "Ейфорії": що сказавVideo22 жовтня, 13:53 • 23919 перегляди
Дженніфер Лопес витрачає статки на чаклунство, щоб повернути Бена Аффлека - ЗМІ21 жовтня, 16:48 • 44069 перегляди
Фассбендер зіграє Джо Кеннеді у новому серіалі від Netflix21 жовтня, 12:00 • 58380 перегляди
Білий дім спростував інформацію про можливе звільнення репера Diddy: остаточне рішення за Трампом - Daily Mail21 жовтня, 05:58 • 67354 перегляди
Дружина футболіста Олександра Зінченка святкує ювілей: вітання Владі записав навіть БекхемVideo20 жовтня, 15:55 • 56904 перегляди
Дипломатка
The New York Times
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Tesla Model Y

Дохід Tesla за третій квартал різко зріс: виручка з продажів склала понад $28 млрд

Київ • УНН

 • 1238 перегляди

Tesla зафіксувала рекордний дохід у третьому кварталі 2025 року, досягнувши 28,1 мільярда доларів, що перевищило прогнози Волл-стріт. Компанія поставила 497 099 автомобілів, проте прибуток на акцію виявився нижчим за очікування аналітиків.

Дохід Tesla за третій квартал різко зріс: виручка з продажів склала понад $28 млрд

Tesla повідомила про дохід у розмірі 28,09 мільярда доларів, що значно перевищує прогноз Wall Street у 26,5 мільярда доларів. Передає УНН із  посиланням на Forbes та Аutomotiveworld.

Деталі

Tesla повідомила про рекордний дохід у третьому кварталі 2025 року, що підтверджується рекордними поставками автомобілів та розгортанням систем накопичення енергії у всіх регіонах. Виробник електромобілів (EV) опублікував загальний дохід у розмірі 28,1 млрд доларів США, що на 12% більше, ніж у попередньому році. Грошові доходи компанії за ІІІ квартал 2025 року значно перевищує попередній прогноз Wall Street, який вказував на фінансову "стелю" у 26,5 мільярда доларів. Також поточний дохід на 24,8% більше, ніж у попередньому кварталі. Але у минулий період компанія Ілона Маска зазнала найбільшого падіння продажів за понад десять років.

Варто зазначити й інше - прибуток Tesla не виправдав очікувань аналітиків. Прибуток на акцію у третьому кварталі склав 0,50 долара, що нижче прогнозу в 0,56 долара.

Статистика продажів продукції Tesla

У третьому кварталі компанія поставила 497 099 автомобілів, що на 7% більше, ніж у попередньому році, при цьому поставки Model 3/Y зросли на 9% до 481 166 одиниць.

Розгортання систем накопичення енергії досягло рекордних 12,5 гігават-годин (ГВт·год), що на 81% більше, ніж у попередньому році, завдяки продовженню нарощування обсягів виробництва на Megafactory Shanghai та рекордному розгортанню Powerwall.

Загальна валова маржа становила 18,0%, що на 185 базисних пунктів менше, ніж у попередньому році, а валовий прибуток у розмірі 5,1 млрд доларів США представляє зростання на 1% у річному обчисленні.

Операційний дохід знизився на 40% у річному обчисленні до 1,6 млрд доларів, що призвело до операційної маржі 5,8% порівняно з 10,8% у тому ж кварталі минулого року. Зниження було зумовлене збільшенням операційних витрат, які зросли на 50% у річному обчисленні до 3,4 млрд доларів, а також вищими середніми витратами на транспортні засоби через тарифи Трампа.

Нагадаємо

Tesla відкликає 12 963 електромобілі Model 3 та Model Y у США через можливий дефект акумуляторної батареї. Це може приз

Ігор Тележніков

ТехнологіїАвто
Енергетика
Електроенергія
Tesla Model Y
Tesla Inc
Дональд Трамп
Ілон Маск