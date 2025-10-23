Дохід Tesla за третій квартал різко зріс: виручка з продажів склала понад $28 млрд

Tesla повідомила про дохід у розмірі 28,09 мільярда доларів, що значно перевищує прогноз Wall Street у 26,5 мільярда доларів. Передає УНН із посиланням на Forbes та Аutomotiveworld.

Деталі

Tesla повідомила про рекордний дохід у третьому кварталі 2025 року, що підтверджується рекордними поставками автомобілів та розгортанням систем накопичення енергії у всіх регіонах. Виробник електромобілів (EV) опублікував загальний дохід у розмірі 28,1 млрд доларів США, що на 12% більше, ніж у попередньому році. Грошові доходи компанії за ІІІ квартал 2025 року значно перевищує попередній прогноз Wall Street, який вказував на фінансову "стелю" у 26,5 мільярда доларів. Також поточний дохід на 24,8% більше, ніж у попередньому кварталі. Але у минулий період компанія Ілона Маска зазнала найбільшого падіння продажів за понад десять років.

Варто зазначити й інше - прибуток Tesla не виправдав очікувань аналітиків. Прибуток на акцію у третьому кварталі склав 0,50 долара, що нижче прогнозу в 0,56 долара.

Статистика продажів продукції Tesla

У третьому кварталі компанія поставила 497 099 автомобілів, що на 7% більше, ніж у попередньому році, при цьому поставки Model 3/Y зросли на 9% до 481 166 одиниць.

Розгортання систем накопичення енергії досягло рекордних 12,5 гігават-годин (ГВт·год), що на 81% більше, ніж у попередньому році, завдяки продовженню нарощування обсягів виробництва на Megafactory Shanghai та рекордному розгортанню Powerwall.

Загальна валова маржа становила 18,0%, що на 185 базисних пунктів менше, ніж у попередньому році, а валовий прибуток у розмірі 5,1 млрд доларів США представляє зростання на 1% у річному обчисленні.

Операційний дохід знизився на 40% у річному обчисленні до 1,6 млрд доларів, що призвело до операційної маржі 5,8% порівняно з 10,8% у тому ж кварталі минулого року. Зниження було зумовлене збільшенням операційних витрат, які зросли на 50% у річному обчисленні до 3,4 млрд доларів, а також вищими середніми витратами на транспортні засоби через тарифи Трампа.

