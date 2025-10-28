Украина импортировала электромобилей на 1,27 млрд долларов за 9 месяцев 2025 года - исследование
Киев • УНН
С января по сентябрь в Украину импортировали 61,7 тыс. легковых электромобилей, что на 52% больше, чем в прошлом году. Общая таможенная стоимость этих авто составила почти 1,27 млрд долларов США.
Детали
Общая таможенная стоимость этих авто составила почти 1 млрд 270 млн долларов США. Из этого количества новыми были 14,1 тыс. авто. (+26%), а 47,6 тыс. – подержанные (+62%).
Общая таможенная стоимость именно новых электромобилей составила 363,5 млн долларов. Импорт подержанных электромобилей стоил – 906,3 млн долларов.
92% новых автомобилей было завезено из Китая, 3% - из Японии, 2% - из Германии.
40% подержанных автомобилей было завезено из США, 16% - из Южной Кореи, 15% - из Германии.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что более трети среди 23,3 тыс. легковых автомобилей с пробегом, которые пополнили украинский автопарк в сентябре 2025 года, составляют авто с пробегом до 5 лет. Значительная их часть - электромобили: самыми популярными моделями стали Tesla Model Y и Tesla Model 3.