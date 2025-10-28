Украина импортировала электромобилей на 1,27 млрд долларов за 9 месяцев 2025 года - исследование

$42.000.10
48.770.22
ukenru
07:00 • 1624 просмотра
Магнитные бури в ноябре: когда ожидать вспышки на солнцеPhoto
06:38 • 2346 просмотра
Венгрия хочет сформировать альянс украиноскептиков в ЕС с Чехией и Словакией - Politico
Эксклюзив
27 октября, 14:34 • 43047 просмотра
Станет труднее купить лекарства: украинцы против инициативы сокращения количества аптек ВИДЕОVideo
Эксклюзив
27 октября, 14:25 • 67031 просмотра
Количество правонарушений за управление в состоянии опьянения возросло: в Офисе Генпрокурора рассказали, какие области в лидерахPhoto
Эксклюзив
27 октября, 12:53 • 80761 просмотра
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
27 октября, 11:47 • 64673 просмотра
Появится ли в Киеве главная новогодняя елка: когда будет принято решение
27 октября, 10:46 • 66235 просмотра
В течение 7–10 дней должны разработать план прекращения огня, но путин вряд ли согласится на него - Зеленский
Эксклюзив
27 октября, 08:41 • 42562 просмотра
Инцидент с экс-нардепом Кормышкиной в Молдове: стали известны новые подробности
27 октября, 08:31 • 44434 просмотра
Почасовые отключения света от 1 до 2,5 очереди ввели в нескольких регионах, есть обесточивания из-за непогоды - Укрэнерго
Эксклюзив
27 октября, 07:54 • 37733 просмотра
В Одесском СИЗО заключенный покончил с собой
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
0м/с
88%
741мм
Популярные новости
"Он не самоубийца": немецкая "подруга путина" Сара Вагенкнехт не верит в нападение россии на НАТО27 октября, 21:49 • 12299 просмотра
На российском Сахалине взорвалась ТЭС: часть острова погрузилась во тьмуVideo27 октября, 22:15 • 7390 просмотра
Чернигов подвергся атаке: в центре города зафиксировано падение шахеда27 октября, 22:37 • 12114 просмотра
Орбан: мирный договор по войне в Украине подпишут в Будапеште01:38 • 13878 просмотра
Трамп назвал возможных преемников на посту президента США03:15 • 10690 просмотра
публикации
Магнитные бури в ноябре: когда ожидать вспышки на солнцеPhoto07:00 • 1624 просмотра
5 классических пуншей для Хэллоуина: согрейтесь и настройтесь на атмосферу праздникаPhoto27 октября, 16:54 • 53354 просмотра
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: схемы, фирмы-клоны и миллионы из бюджета. Часть 1Photo27 октября, 13:30 • 54802 просмотра
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
27 октября, 12:53 • 80761 просмотра
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
Эксклюзив
26 октября, 10:00 • 103188 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виктор Орбан
Си Цзиньпин
Александр Сырский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Покровск
Турция
Китай
Реклама
УНН Lite
Бывший муж Бритни Спирс выпустил книгу и говорит, что певице нужна помощь27 октября, 19:31 • 28724 просмотра
Меган Маркл надела наряд за $1600 для празднования Хэллоуина с принцем Гарри и детьмиVideo27 октября, 12:28 • 62906 просмотра
Сидни Суини дебютирует с эффектной стрижкой боб-каре на фоне слухов о романе со Скутером БрауномPhoto27 октября, 11:25 • 76313 просмотра
Скандальный принц Эндрю ведет переговоры о выезде из Королевского поместья27 октября, 09:22 • 79901 просмотра
Пингвины, обитающие возле украинских полярников, снесли первое в сезоне яйцоPhoto27 октября, 00:06 • 89721 просмотра
Актуальное
Техника
Фильм
Социальная сеть
Крылатая ракета Storm Shadow
СВИФТ

Украина импортировала электромобилей на 1,27 млрд долларов за 9 месяцев 2025 года - исследование

Киев • УНН

 • 578 просмотра

С января по сентябрь в Украину импортировали 61,7 тыс. легковых электромобилей, что на 52% больше, чем в прошлом году. Общая таможенная стоимость этих авто составила почти 1,27 млрд долларов США.

Украина импортировала электромобилей на 1,27 млрд долларов за 9 месяцев 2025 года - исследование

В период с января по сентябрь текущего года в Украину было импортировано 61,7 тыс. легковых электромобилей, что на 52% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укравтопром.

Детали

Общая таможенная стоимость этих авто составила почти 1 млрд 270 млн долларов США. Из этого количества новыми были 14,1 тыс. авто. (+26%), а 47,6 тыс. – подержанные (+62%).

Общая таможенная стоимость именно новых электромобилей составила 363,5 млн долларов. Импорт подержанных электромобилей стоил – 906,3 млн долларов.

92% новых автомобилей было завезено из Китая, 3% - из Японии, 2% - из Германии.

40% подержанных автомобилей было завезено из США, 16% - из Южной Кореи, 15% - из Германии.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что более трети среди 23,3 тыс. легковых автомобилей с пробегом, которые пополнили украинский автопарк в сентябре 2025 года, составляют авто с пробегом до 5 лет. Значительная их часть - электромобили: самыми популярными моделями стали Tesla Model Y и Tesla Model 3.

Евгений Устименко

ОбществоЭкономикаАвто
Техника
Тренд
Бренд
Электроэнергия
Тесла Модель Y
Южная Корея
Германия
Китай
Япония
Соединённые Штаты
Украина