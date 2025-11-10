Nissan продає свою штаб-квартиру в Японії за 97 млрд ієн, на тлі реструктуризації та скорочення

$41.960.02
48.540.04
ukenru
19:55 • 10506 перегляди
Сирський заявив, що ворог захопив три населені пункти на Запоріжжі
11 листопада, 16:14 • 26584 перегляди
Завтра графіки відключень діятимуть у більшості регіонів України: без світла будуть від 2 до 4 черг
11 листопада, 15:57 • 34915 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 52182 перегляди
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
11 листопада, 13:20 • 33796 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удар по нафтопереробному заводу в оренбурзькій області рф
11 листопада, 13:01 • 50314 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41325 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 09:41 • 22941 перегляди
Міндіч виїхав за кордон перед обшуками, бо НАБУ не виставили індекси затримки на кордоні - джерела
Ексклюзив
11 листопада, 08:48 • 24848 перегляди
В мережі шириться відео про відсутність світла в столичному метро: в підземці прокоментували
11 листопада, 07:08 • 26280 перегляди
Румунія заявила про падіння і уламки дрона після атаки рф на Україну біля кордону
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Чернишову повідомили про підозру у незаконному збагаченні11 листопада, 16:44 • 18563 перегляди
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури Молочного: Генпрокурор Кравченко взяв участь у підготовчому судовому засіданні11 листопада, 17:24 • 11110 перегляди
Помер одіозний екснардеп і лідер партії "5.10" Геннадій Балашов11 листопада, 18:13 • 17411 перегляди
У рф перший людиноподібний робот упав на презентації: його прикрили від глядачівVideo19:26 • 9172 перегляди
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі ДженнерPhoto20:35 • 5680 перегляди
Публікації
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 52182 перегляди
Топ-5 рецептів сирників: пишні, ніжні, солоні, на пару та з бананомPhoto11 листопада, 13:27 • 45800 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора11 листопада, 13:01 • 50314 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41324 перегляди
Топ-5 оригінальних рецептів страв з редькоюPhoto10 листопада, 14:34 • 94101 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Олексій Чернишов
Володимир Зеленський
Тімур Міндіч
Герман Галущенко
Актуальні місця
Україна
Велика Британія
Німеччина
Італія
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі ДженнерPhoto20:35 • 5776 перегляди
У Sotheby "на кону" великий куш: колекція мільярдера Лаудера може принести 500 млн доларівPhoto11 листопада, 14:28 • 29986 перегляди
"Кляті брехуни": Кім Кардаш'ян провалила іспит на адвоката попри прогнози чотирьох екстрасенсів 11 листопада, 09:14 • 35252 перегляди
У Польщі завершився фестиваль кіно Ukraina! Festiwal Filmowy: оголошено стрічки-переможціPhoto10 листопада, 13:25 • 60951 перегляди
Більшість українців не вірять в акції і не купуватимуть на Чорну п'ятницю: що обере решта10 листопада, 10:51 • 136937 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Серіали
Північний потік
Безпілотний літальний апарат

Nissan продає свою штаб-квартиру в Японії за 97 млрд ієн, на тлі реструктуризації та скорочення

Київ • УНН

 • 5174 перегляди

Nissan Motor продає свою глобальну штаб-квартиру в Йокогамі компанії KKR за 97 мільярдів ієн, що принесе надзвичайний прибуток у 73,9 мільярда ієн. Угода буде завершена до грудня 2025 року, а Nissan продовжить орендувати будівлю протягом 20 років.

Nissan продає свою штаб-квартиру в Японії за 97 млрд ієн, на тлі реструктуризації та скорочення

Наприкінці поточного року Nissan Motor завершить угоду щодо продажу своєї глобальної штаб-квартири у місті Йокогама, на тлі планів отримати понад 360 млрд євро за фінансовий рік.

Передає УНН із посиланням на Nikkei.

Деталі

Nissan Motor продає свою штаб-квартиру в місті Йокогама, район Нісі, компанії KKR. Ціна продажу становить 97 млрд ієн, і компанія зафіксує надзвичайний прибуток у розмірі 73,9 млрд ієн у своїх консолідованих фінансових результатах за фінансовий рік, що закінчується в березні 2026 року.

Довідково

6-го березня компанія Nissan Motor оголосила про продаж своєї штаб-квартири у Йокогама. Продаж планується завершити в грудні 2025 року. Nissan укладе угоду "продаж і зворотний лізинг", продовжуючи використовувати об'єкт протягом 20 років.

Покупцем є MJI (Чуо, Токіо), спеціальна компанія (SPC). Це приватний фонд, утворений американськими інвестиційними фондами, пов'язаними з KKR, та Mizuho Real Estate Investment Advisors, з тайванським виробником автомобільних запчастин Min Sheng Group (Mins Group) як основним інвестором.

Nissan потребує невідкладну корпоративну реструктуризацію

Nissan стикається з нестабільною фінансовою ситуацією через зниження продажів у Сполучених Штатах та Китаї. Продаж штаб-квартири є частиною операційної реструктуризації. Компанія продає активи та закриває сімнадцять заводів, скорочуючи 20 000 робочих місць у всьому світі.

Нагадаємо

Автовиробник Nissan тимчасово зменшить виробництво позашляховика Rogue у Японії через брак мікрочіпів від голландської компанії Nexperia на тлі дипломатичних обмежень. Скорочення складе близько 900 автомобілів протягом тижня, починаючи з 10 листопада, на заводі в Кюсю.

Українці на 60% активніше купують авто з пробігом з-за кордону, Tesla в топі10.11.25, 10:23 • 7882 перегляди

Ігор Тележніков

Авто
Техніка
Бренд
Токіо
Китай
Сполучені Штати Америки