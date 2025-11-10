Nissan продає свою штаб-квартиру в Японії за 97 млрд ієн, на тлі реструктуризації та скорочення
Київ • УНН
Nissan Motor продає свою глобальну штаб-квартиру в Йокогамі компанії KKR за 97 мільярдів ієн, що принесе надзвичайний прибуток у 73,9 мільярда ієн. Угода буде завершена до грудня 2025 року, а Nissan продовжить орендувати будівлю протягом 20 років.
Наприкінці поточного року Nissan Motor завершить угоду щодо продажу своєї глобальної штаб-квартири у місті Йокогама, на тлі планів отримати понад 360 млрд євро за фінансовий рік.
Передає УНН із посиланням на Nikkei.
Деталі
Nissan Motor продає свою штаб-квартиру в місті Йокогама, район Нісі, компанії KKR. Ціна продажу становить 97 млрд ієн, і компанія зафіксує надзвичайний прибуток у розмірі 73,9 млрд ієн у своїх консолідованих фінансових результатах за фінансовий рік, що закінчується в березні 2026 року.
Довідково
6-го березня компанія Nissan Motor оголосила про продаж своєї штаб-квартири у Йокогама. Продаж планується завершити в грудні 2025 року. Nissan укладе угоду "продаж і зворотний лізинг", продовжуючи використовувати об'єкт протягом 20 років.
Покупцем є MJI (Чуо, Токіо), спеціальна компанія (SPC). Це приватний фонд, утворений американськими інвестиційними фондами, пов'язаними з KKR, та Mizuho Real Estate Investment Advisors, з тайванським виробником автомобільних запчастин Min Sheng Group (Mins Group) як основним інвестором.
Nissan потребує невідкладну корпоративну реструктуризацію
Nissan стикається з нестабільною фінансовою ситуацією через зниження продажів у Сполучених Штатах та Китаї. Продаж штаб-квартири є частиною операційної реструктуризації. Компанія продає активи та закриває сімнадцять заводів, скорочуючи 20 000 робочих місць у всьому світі.
Нагадаємо
Автовиробник Nissan тимчасово зменшить виробництво позашляховика Rogue у Японії через брак мікрочіпів від голландської компанії Nexperia на тлі дипломатичних обмежень. Скорочення складе близько 900 автомобілів протягом тижня, починаючи з 10 листопада, на заводі в Кюсю.
