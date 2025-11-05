Nissan скоротить виробництво позашляховика Rogue через дефіцит чіпів Nexperia

Автовиробник Nissan тимчасово зменшить виробництво свого найпопулярнішого позашляховика Rogue у Японії через брак мікрочіпів від голландської компанії Nexperia. Дефіцит виник на тлі дипломатичних обмежень, що зачепили постачання з Китаю. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

За даними джерела, Nissan скоротить виробництво моделі Rogue приблизно на 900 автомобілів протягом тижня, починаючи з 10 листопада, на заводі в Кюсю. Компанія також переглядає обсяг виробництва на наступний тиждень через невизначеність із постачанням деталей, що містять чіпи Nexperia.

У заяві для Reuters Nissan підтвердила, що внесе "невеликі корективи у виробництві" на заводах у Кюсю та Оппамі, де випускається компактна модель Note. В компанії зазначили, що ситуація залишається нестабільною, але після стабілізації постачань виробництво буде швидко відновлено.

Дефіцит чіпів пов’язаний із рішенням уряду Нідерландів узяти під контроль компанію Nexperia, щоб запобігти передачі технологій її китайській материнській компанії Wingtech. У відповідь Китай тимчасово заборонив експорт продукції Nexperia, що викликало проблеми для автовиробників у різних країнах.

Хоча більшість чіпів Nexperia виробляється в Європі, близько 70% з них упаковується в Китаї. Через перебої з поставками Honda вже призупинила роботу заводу в Мексиці та скоригувала виробництво в США та Канаді.

Нагадаємо

