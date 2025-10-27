Nissan оновив Skyline та підтвердив новий задньопривідний седан Infiniti

$42.000.10
48.770.22
ukenru
Ексклюзив
11:47 • 2894 перегляди
Чи з'явиться у Києві головна новорічна ялинка: коли буде ухвалене рішення
10:46 • 12267 перегляди
Протягом 7–10 днів мають розробити план припинення вогню, але путін навряд чи погодиться на нього - Зеленський
Ексклюзив
08:41 • 24739 перегляди
Інцидент з екснардепкою Кормишкіною у Молдові: стали відомі нові подробиці
08:31 • 29652 перегляди
Погодинні відключення світла від 1 до 2,5 черги ввели в кількох регіонах, є знеструмлення через негоду - Укренерго
Ексклюзив
07:54 • 31418 перегляди
В Одеському СІЗО ув’язнений покінчив із собою
07:35 • 31866 перегляди
Трамп: путіну слід було б зосередитися на припиненні війни, а не випробовувати ракети
07:17 • 26696 перегляди
Екстрені відключення світла ввели у Києві та низці областей
26 жовтня, 15:25 • 58748 перегляди
Розвідка США розійшлася в оцінках готовності путіна до переговорів - WSJ
26 жовтня, 14:28 • 54665 перегляди
Пошкодження дамби у бєлгородській області: 4 бригади армії рф під загрозою затопленняVideo
26 жовтня, 11:39 • 45953 перегляди
Дощі, вітри і зниження температури: якої погоди чекати в Україні на початку тижня
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
1.9м/с
59%
739мм
Популярнi новини
путін не може завоювати Україну, тому хоче знищити її атаками на енергетику - The Economist27 жовтня, 02:14 • 46032 перегляди
Окупанти планують збудувати нові тюрми на ТОТ Херсонщини для репресій - ЦНС27 жовтня, 03:48 • 38731 перегляди
Українські військові звільнили село Єгорівка на Дніпропетровщині і показали його зачистку від окупантівVideo27 жовтня, 04:17 • 46975 перегляди
Кількість боїв за добу зменшилася майже на третину: Генштаб оновив карту бойових дійPhoto06:18 • 20427 перегляди
Saab планує відкрити в Україні завод з виробництва винищувачів Gripen - FT07:25 • 23916 перегляди
Публікації
Урожай-2025 в Україні: яких культур зібрано найбільше та які основні результати
Ексклюзив
26 жовтня, 10:00 • 80631 перегляди
Нові правила відстрочок від мобілізації з 1 листопада: що треба знати25 жовтня, 09:55 • 102812 перегляди
Час внутрішньої рівноваги серед зовнішніх бур: астропрогноз на тиждень 27 жовтня – 2 листопада
Ексклюзив
25 жовтня, 08:45 • 120301 перегляди
Юристи помітили порушення підслідності у "справі адвокатів", яких прослуховувало НАБУ 24 жовтня, 16:47 • 103301 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
Ексклюзив
24 жовтня, 12:47 • 122634 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Музикант
Андрій Кудряшов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Дніпропетровська область
Запорізька область
Реклама
УНН Lite
Сідні Свіні дебютує з ефектною стрижкою боб-каре посеред чуток про роман зі Скутером БрауномPhoto11:25 • 4652 перегляди
Скандальний принц Ендрю веде переговори про виїзд з Королівського маєтку09:22 • 11424 перегляди
Пінгвіни, що мешкають біля українських попялрників, знесли перше у сезоні яйцеPhoto27 жовтня, 00:06 • 46557 перегляди
"Фейкові новини": Трамп запевняє, що не планує називати бальну залу у Білому домі на свою честь 25 жовтня, 11:20 • 68852 перегляди
Трамп планує назвати нову бальну залу Білого дому на свою честь - ЗМІ25 жовтня, 07:29 • 75530 перегляди
Актуальне
Техніка
Дипломатка
Шахед-136
Financial Times
Соціальна мережа

Nissan оновив Skyline та підтвердив новий задньопривідний седан Infiniti

Київ • УНН

 • 276 перегляди

Автовиробник Nissan оновлює Skyline та підтверджує появу нового задньопривідного седана Infiniti. Версія 400R Limited, обмежена 400 екземплярами, коштує 6 935 500 єн.

Nissan оновив Skyline та підтвердив новий задньопривідний седан Infiniti

Автовиробник Nissan оновлює Skyline і підтверджує появу нового задньопривідного седана Infiniti, пише УНН з посиланням на Motor1.com.

Деталі

Задньопривідний седан Infiniti Q50 продовжує існувати в Японії під назвою Nissan Skyline. З'явилася навіть спеціальна версія, яка знаменує "кульмінацію" цього покоління. Ця версія 400R Limited, імовірно, стане останнім акордом перед появою автомобіля наступного покоління, що з'явиться наприкінці цього десятиліття.

Skyline R400 Limited, випущений тільки для Японії, обмежений тиражем всього 400 екземплярів і оснащений трохи ширшими 19-дюймовими дисками з шинами Dunlop. Nissan також посилив передню підвіску, встановив покращені гальмівні колодки та посилений задній стабілізатор поперечної стійкості для кращої керованості. Корпуси бічних дзеркал та задній спойлер оздоблені карбоновими вставками.

Індивідуальна номерна табличка підкреслює ексклюзивність автомобіля, а центральна консоль із вуглецевого волокна ще більше відрізняє R400 Limited від звичайного R400. Під капотом змін немає: двигун VR30DDTT, як і раніше, розвиває потужність у 400 кінських сил. По суті, R400 - це аналог Infiniti Q50 Red Sport 400 від Nissan з тим же 3,0-літровим двигуном V6 з двома турбонагнітачами.

Кожен екземпляр продається в порядку живої черги і коштує 6 935 500 єн (45 400 доларів США), що майже на 3000 доларів США дорожче звичайного R400, який, як і раніше, доступний в Японії як потужніший, ніж чотирициліндрові комплектації GT Type P і SP. Найдоступніша версія модельного ряду з чотирьох моделей починається з еквівалента 35 600 доларів.

R400 Limited з'явився після недавнього анонсу Skyline наступного покоління і з'явився через кілька днів після того, як Infiniti підтвердила вихід нового задньопривідного седана. Виступаючи на заході Automotive Press Association, віцепрезидент Infiniti Americas Тіаго Кастро розповів про плани на майбутній задньопривідний седан. Примітно, що він виключив можливості появи механічної коробки передач.

За словами Кастро, нова модель вийде в 2027 році і стане духовним наступником Q50/Skyline. Хоча він не обговорював технічні характеристики, раніше повідомлялося, що в ній може використовуватися 3,0-літровий V6 з подвійним турбонаддувом від Nissan Z, що розвиває потужність до 450 кінських сил. Очікується, що седан під брендом Infiniti знову буде побудований на тій самій платформі, що і Nissan Skyline, що продається у Японії.

Новий Q50, ймовірно, не стане комерційним хітом, враховуючи відхід ринку від седанів, але він може створити диво з іміджем Infiniti і допомогти відродити інтерес до бренду, що переживає труднощі, пише видання.

Nissan Ariya 2026 отримає оновлений дизайн: що відомо10.10.25, 08:41 • 3747 переглядiв

Юлія Шрамко

Авто
Тренд
Бренд
Nissan
Японія