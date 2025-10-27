Nissan оновив Skyline та підтвердив новий задньопривідний седан Infiniti

Автовиробник Nissan оновлює Skyline і підтверджує появу нового задньопривідного седана Infiniti, пише УНН з посиланням на Motor1.com.

Деталі

Задньопривідний седан Infiniti Q50 продовжує існувати в Японії під назвою Nissan Skyline. З'явилася навіть спеціальна версія, яка знаменує "кульмінацію" цього покоління. Ця версія 400R Limited, імовірно, стане останнім акордом перед появою автомобіля наступного покоління, що з'явиться наприкінці цього десятиліття.

Skyline R400 Limited, випущений тільки для Японії, обмежений тиражем всього 400 екземплярів і оснащений трохи ширшими 19-дюймовими дисками з шинами Dunlop. Nissan також посилив передню підвіску, встановив покращені гальмівні колодки та посилений задній стабілізатор поперечної стійкості для кращої керованості. Корпуси бічних дзеркал та задній спойлер оздоблені карбоновими вставками.

Індивідуальна номерна табличка підкреслює ексклюзивність автомобіля, а центральна консоль із вуглецевого волокна ще більше відрізняє R400 Limited від звичайного R400. Під капотом змін немає: двигун VR30DDTT, як і раніше, розвиває потужність у 400 кінських сил. По суті, R400 - це аналог Infiniti Q50 Red Sport 400 від Nissan з тим же 3,0-літровим двигуном V6 з двома турбонагнітачами.

Кожен екземпляр продається в порядку живої черги і коштує 6 935 500 єн (45 400 доларів США), що майже на 3000 доларів США дорожче звичайного R400, який, як і раніше, доступний в Японії як потужніший, ніж чотирициліндрові комплектації GT Type P і SP. Найдоступніша версія модельного ряду з чотирьох моделей починається з еквівалента 35 600 доларів.

R400 Limited з'явився після недавнього анонсу Skyline наступного покоління і з'явився через кілька днів після того, як Infiniti підтвердила вихід нового задньопривідного седана. Виступаючи на заході Automotive Press Association, віцепрезидент Infiniti Americas Тіаго Кастро розповів про плани на майбутній задньопривідний седан. Примітно, що він виключив можливості появи механічної коробки передач.

За словами Кастро, нова модель вийде в 2027 році і стане духовним наступником Q50/Skyline. Хоча він не обговорював технічні характеристики, раніше повідомлялося, що в ній може використовуватися 3,0-літровий V6 з подвійним турбонаддувом від Nissan Z, що розвиває потужність до 450 кінських сил. Очікується, що седан під брендом Infiniti знову буде побудований на тій самій платформі, що і Nissan Skyline, що продається у Японії.

Новий Q50, ймовірно, не стане комерційним хітом, враховуючи відхід ринку від седанів, але він може створити диво з іміджем Infiniti і допомогти відродити інтерес до бренду, що переживає труднощі, пише видання.

