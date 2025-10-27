$42.000.10
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Nissan обновил Skyline и подтвердил новый заднеприводный седан Infiniti

Киев • УНН

 • 1640 просмотра

Автопроизводитель Nissan обновляет Skyline и подтверждает появление нового заднеприводного седана Infiniti. Версия 400R Limited, ограниченная 400 экземплярами, стоит 6 935 500 иен.

Nissan обновил Skyline и подтвердил новый заднеприводный седан Infiniti

Автопроизводитель Nissan обновляет Skyline и подтверждает появление нового заднеприводного седана Infiniti, пишет УНН со ссылкой на Motor1.com.

Детали

Заднеприводный седан Infiniti Q50 продолжает существовать в Японии под названием Nissan Skyline. Появилась даже специальная версия, знаменующая "кульминацию" этого поколения. Эта версия 400R Limited, вероятно, станет последним аккордом перед появлением автомобиля следующего поколения, который появится в конце этого десятилетия.

Skyline R400 Limited, выпущенный только для Японии, ограничен тиражом всего 400 экземпляров и оснащен немного более широкими 19-дюймовыми дисками с шинами Dunlop. Nissan также усилил переднюю подвеску, установил улучшенные тормозные колодки и усиленный задний стабилизатор поперечной устойчивости для лучшей управляемости. Корпуса боковых зеркал и задний спойлер отделаны карбоновыми вставками.

Индивидуальная номерная табличка подчеркивает эксклюзивность автомобиля, а центральная консоль из углеродного волокна еще больше отличает R400 Limited от обычного R400. Под капотом изменений нет: двигатель VR30DDTT по-прежнему развивает мощность в 400 лошадиных сил. По сути, R400 - это аналог Infiniti Q50 Red Sport 400 от Nissan с тем же 3,0-литровым двигателем V6 с двумя турбонагнетателями.

Каждый экземпляр продается в порядке живой очереди и стоит 6 935 500 иен (45 400 долларов США), что почти на 3000 долларов США дороже обычного R400, который по-прежнему доступен в Японии как более мощный, чем четырехцилиндровые комплектации GT Type P и SP. Самая доступная версия модельного ряда из четырех моделей начинается с эквивалента 35 600 долларов.

R400 Limited появился после недавнего анонса Skyline следующего поколения и появился через несколько дней после того, как Infiniti подтвердила выход нового заднеприводного седана. Выступая на мероприятии Automotive Press Association, вице-президент Infiniti Americas Тиаго Кастро рассказал о планах на будущий заднеприводный седан. Примечательно, что он исключил возможности появления механической коробки передач.

По словам Кастро, новая модель выйдет в 2027 году и станет духовным преемником Q50/Skyline. Хотя он не обсуждал технические характеристики, ранее сообщалось, что в ней может использоваться 3,0-литровый V6 с двойным турбонаддувом от Nissan Z, развивающий мощность до 450 лошадиных сил. Ожидается, что седан под брендом Infiniti снова будет построен на той же платформе, что и Nissan Skyline, продаваемый в Японии.

Новый Q50, вероятно, не станет коммерческим хитом, учитывая уход рынка от седанов, но он может создать чудо с имиджем Infiniti и помочь возродить интерес к бренду, переживающему трудности, пишет издание.

Юлия Шрамко

