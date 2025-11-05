ukenru
Nissan сократит производство внедорожника Rogue из-за дефицита чипов Nexperia

Киев • УНН

 • 258 просмотра

Автопроизводитель Nissan временно сократит производство внедорожника Rogue в Японии из-за нехватки микрочипов от голландской компании Nexperia на фоне дипломатических ограничений. Сокращение составит около 900 автомобилей в течение недели, начиная с 10 ноября, на заводе в Кюсю.

Nissan сократит производство внедорожника Rogue из-за дефицита чипов Nexperia

Автопроизводитель Nissan временно сократит производство своего самого популярного внедорожника Rogue в Японии из-за нехватки микрочипов от голландской компании Nexperia. Дефицит возник на фоне дипломатических ограничений, затронувших поставки из Китая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Подробности

По данным источника, Nissan сократит производство модели Rogue примерно на 900 автомобилей в течение недели, начиная с 10 ноября, на заводе в Кюсю. Компания также пересматривает объем производства на следующую неделю из-за неопределенности с поставками деталей, содержащих чипы Nexperia.

В заявлении для Reuters Nissan подтвердила, что внесет "небольшие коррективы в производство" на заводах в Кюсю и Оппами, где выпускается компактная модель Note. В компании отметили, что ситуация остается нестабильной, но после стабилизации поставок производство будет быстро восстановлено.

Дефицит чипов связан с решением правительства Нидерландов взять под контроль компанию Nexperia, чтобы предотвратить передачу технологий ее китайской материнской компании Wingtech. В ответ Китай временно запретил экспорт продукции Nexperia, что вызвало проблемы для автопроизводителей в разных странах.

Хотя большинство чипов Nexperia производится в Европе, около 70% из них упаковывается в Китае. Из-за перебоев с поставками Honda уже приостановила работу завода в Мексике и скорректировала производство в США и Канаде.

Напомним

Автопроизводитель Nissan обновляет Skyline и подтверждает появление нового заднеприводного седана Infiniti. Версия 400R Limited, ограниченная 400 экземплярами, стоит 6 935 500 иен.

Алла Киосак

