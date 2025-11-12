BYD зводить "місто-фабрику": новий гігантський завод у Китаї буде більшим за Сан-Франциско – ЗМІ
Виробник автомобілів та батарей BYD добудовує завод у китайському Чженчжоу площею 130 квадратних кілометрів, що стане найбільшим у світі комплексом з виробництва електромобілів і батарей. Він вироблятиме до мільйона електрокарів щорічно.
Китайський автовиробник BYD добудовує грандіозний завод у місті Чженчжоу, площа якого сягне 130 квадратних кілометрів – більше, ніж у Сан-Франциско, Парижі чи Барселоні. Це стане найбільшим у світі комплексом з виробництва електромобілів і батарей. Про це повідомляє Deepnewz, пише УНН.
Деталі
Проєкт передбачає не лише промислові потужності, а й житлові квартали, торгові центри та зони відпочинку – фактично створення повноцінного "міста-фабрики". На підприємстві планують щорічно виробляти до одного мільйона електрокарів.
Крім того, BYD придбала ще понад 80 гектарів землі в Сіані за 52 мільйони доларів для будівництва нового заводу з виробництва акумуляторів. Компанія також запустила свій шостий автовоз BYD Xi’an, який здатен перевозити понад 9200 автомобілів і невдовзі вирушить у перший рейс.
Масштабні інвестиції підтверджують прагнення BYD зміцнити позиції світового лідера з виробництва електрокарів, випереджаючи навіть Tesla у темпах розширення.
