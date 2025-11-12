$42.010.06
12 листопада, 15:53 • 20609 перегляди
В четвер майже по всій Україні вимикатимуть світло протягом доби - Укренерго
12 листопада, 15:00 • 50033 перегляди
Міністр енергетики Гринчук подала у відставкуPhoto
12 листопада, 14:21 • 46603 перегляди
Перетин кордону Міндічем перевірили: у ДПСУ кажуть, усі документи були, обмежень про заборону виїзду щодо нього не встановлювалося
12 листопада, 13:55 • 49926 перегляди
"Міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах" — заява Зеленського
Ексклюзив
12 листопада, 13:38 • 47793 перегляди
Інцидент на матчі “Олександрія” - “Полісся”: що кажуть в поліції
12 листопада, 12:03 • 43813 перегляди
ЗСУ відійшли з позицій біля Рівнопілля на Запоріжжі
Ексклюзив
12 листопада, 07:33 • 59746 перегляди
Як підготувати організм до зими: поради лікарки-дієтологині
12 листопада, 06:19 • 62881 перегляди
Уряд відсторонив Галущенка від посади міністра юстиції
11 листопада, 15:57 • 82366 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 132006 перегляди
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Теги
Автори
BYD зводить "місто-фабрику": новий гігантський завод у Китаї буде більшим за Сан-Франциско – ЗМІ

Київ • УНН

 • 2832 перегляди

Виробник автомобілів та батарей BYD добудовує завод у китайському Чженчжоу площею 130 квадратних кілометрів, що стане найбільшим у світі комплексом з виробництва електромобілів і батарей. Він вироблятиме до мільйона електрокарів щорічно.

BYD зводить "місто-фабрику": новий гігантський завод у Китаї буде більшим за Сан-Франциско – ЗМІ

Китайський автовиробник BYD добудовує грандіозний завод у місті Чженчжоу, площа якого сягне 130 квадратних кілометрів – більше, ніж у Сан-Франциско, Парижі чи Барселоні. Це стане найбільшим у світі комплексом з виробництва електромобілів і батарей. Про це повідомляє Deepnewz, пише УНН.

Деталі

Проєкт передбачає не лише промислові потужності, а й житлові квартали, торгові центри та зони відпочинку – фактично створення повноцінного "міста-фабрики". На підприємстві планують щорічно виробляти до одного мільйона електрокарів.

Nissan продає свою штаб-квартиру в Японії за 97 млрд ієн, на тлі реструктуризації та скорочення 10.11.25, 12:32 • 5247 переглядiв

Крім того, BYD придбала ще понад 80 гектарів землі в Сіані за 52 мільйони доларів для будівництва нового заводу з виробництва акумуляторів. Компанія також запустила свій шостий автовоз BYD Xi’an, який здатен перевозити понад 9200 автомобілів і невдовзі вирушить у перший рейс.

Масштабні інвестиції підтверджують прагнення BYD зміцнити позиції світового лідера з виробництва електрокарів, випереджаючи навіть Tesla у темпах розширення.

Китай розширює виробництво ракет: супутникові знімки виявили значне збільшення об'єктів08.11.25, 06:31 • 4888 переглядiв

Степан Гафтко

Новини СвітуТехнології
Техніка
Енергетика
Електроенергія
Tesla Inc
Nissan
Париж
Сан-Франциско
Китай
Японія