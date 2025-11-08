ukenru
7 ноября, 17:00 • 33812 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo
7 ноября, 15:49 • 42387 просмотра
8 ноября в Украине – масштабные отключения электроэнергии: ограничения будут действовать во всех регионах – Укрэнерго
Эксклюзив
7 ноября, 15:32 • 47861 просмотра
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Эксклюзив
7 ноября, 14:58 • 47336 просмотра
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Эксклюзив
7 ноября, 13:59 • 42735 просмотра
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
7 ноября, 11:23 • 22854 просмотра
ЕС ужесточает визовые правила для россиян, отменяя многократные шенгенские визы
Эксклюзив
7 ноября, 09:48 • 56528 просмотра
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Эксклюзив
7 ноября, 09:46 • 37723 просмотра
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
Эксклюзив
7 ноября, 07:19 • 40112 просмотра
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
7 ноября, 05:43 • 30785 просмотра
Президент США: экспорт российской нефти "существенно снизился", мы хотим видеть конец войны
публикации
Эксклюзивы
Графики отключений электроэнергии
Картофель по-новому: 5 необычных блюд, которые удивят вкусом7 ноября, 13:34 • 31782 просмотра
Китай расширяет производство ракет: спутниковые снимки выявили значительное увеличение объектов

Киев • УНН

 • 296 просмотра

Спутниковые снимки показали, что Китай активно расширяет объекты, связанные с производством ракет, увеличив их площадь более чем на 2 млн м² с 2020 года. Более 60% из 136 объектов ракетной промышленности или Ракетных войск Китая демонстрируют признаки расширения.

Китай расширяет производство ракет: спутниковые снимки выявили значительное увеличение объектов

Последние пять лет Китай активно расширял свои объекты, связанные с производством ракет. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, проанализированные CNN, передает УНН.

Подробности

Отмечается, что более 60% из 136 объектов, связанных с ракетной промышленностью или Ракетными войсками Китая, управляющими ядерным арсеналом страны, демонстрируют признаки расширения.

К таким объектам относятся заводы, исследовательские и испытательные центры, которые увеличились более чем на 2 млн м² по сравнению с началом 2020 года. На спутниковых снимках видны новые башни, бункеры и валы, а в некоторых случаях - даже детали ракет.

Некоторые из этих объектов появились на местах бывших деревень и сельскохозяйственных угодий.

CNN также определила 99 объектов, связанных с ракетной промышленностью, из которых 65 были расширены, а из 37 баз Ракетных войск Китая 22 подверглись развитию за последние пять лет.

С момента прихода к власти в 2012 году китайский лидер Си Цзиньпин вкладывал миллиарды долларов в закупку и модернизацию военной техники с четкой целью - быстро превратить вооруженные силы страны, известные как Народно-освободительная армия Китая (НОАК), в боевую силу "мирового уровня".

- говорится в сообщении. 

Си Цзиньпин также укрепил Ракетные войска НОАК (РВНОАК) — элитный род войск, отвечающий за стремительно растущий арсенал ядерных и баллистических ракет Китая. Он назвал эти силы "сердцем стратегического сдерживания, опорой статуса страны как великой державы и краеугольным камнем национальной безопасности".

По данным CNN, ракетные производственные мощности Китая обеспечивают почти все виды войск страны, которая является крупнейшей армией мира с численностью личного состава более 2 миллионов человек.

Журналисты отмечают, что производство ракет в Китае резко возросло после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. По данным спутникового анализа, Пекин почти удвоил темпы расширения ракетных мощностей в течение двух лет после начала войны.

Напомним

Самый современный китайский авианосец Fujian, третий военный корабль страны, оснащен электромагнитными катапультами для более быстрого взлета самолетов. Его ввод в эксплуатацию стал значительным шагом для Пекина, который теперь имеет самый большой флот в мире.

Союзник США проводит учения армии и моделирует вторжение, где главной угрозой является Китай07.11.25, 18:40 • 3432 просмотра

Вита Зеленецкая

Новости МираТехнологии
Ядерное оружие
Война в Украине
Си Цзиньпин
Китай
Украина