Китай расширяет производство ракет: спутниковые снимки выявили значительное увеличение объектов

Последние пять лет Китай активно расширял свои объекты, связанные с производством ракет. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, проанализированные CNN, передает УНН.

Подробности

Отмечается, что более 60% из 136 объектов, связанных с ракетной промышленностью или Ракетными войсками Китая, управляющими ядерным арсеналом страны, демонстрируют признаки расширения.

К таким объектам относятся заводы, исследовательские и испытательные центры, которые увеличились более чем на 2 млн м² по сравнению с началом 2020 года. На спутниковых снимках видны новые башни, бункеры и валы, а в некоторых случаях - даже детали ракет.

Некоторые из этих объектов появились на местах бывших деревень и сельскохозяйственных угодий.

CNN также определила 99 объектов, связанных с ракетной промышленностью, из которых 65 были расширены, а из 37 баз Ракетных войск Китая 22 подверглись развитию за последние пять лет.

С момента прихода к власти в 2012 году китайский лидер Си Цзиньпин вкладывал миллиарды долларов в закупку и модернизацию военной техники с четкой целью - быстро превратить вооруженные силы страны, известные как Народно-освободительная армия Китая (НОАК), в боевую силу "мирового уровня". - говорится в сообщении.

Си Цзиньпин также укрепил Ракетные войска НОАК (РВНОАК) — элитный род войск, отвечающий за стремительно растущий арсенал ядерных и баллистических ракет Китая. Он назвал эти силы "сердцем стратегического сдерживания, опорой статуса страны как великой державы и краеугольным камнем национальной безопасности".

По данным CNN, ракетные производственные мощности Китая обеспечивают почти все виды войск страны, которая является крупнейшей армией мира с численностью личного состава более 2 миллионов человек.

Журналисты отмечают, что производство ракет в Китае резко возросло после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. По данным спутникового анализа, Пекин почти удвоил темпы расширения ракетных мощностей в течение двух лет после начала войны.

Напомним

