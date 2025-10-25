GM отзывает почти 23 тыс. автомобилей Chevy и Cadillac: причина - проблемы с шинами

$41.900.00
48.550.00
ukenru
11:59 • 6682 просмотра
Отопительный сезон в Украине может начаться уже в ближайшие дни - Минэнерго
Эксклюзив
10:22 • 13388 просмотра
Переход на "зимнее время": психолог дала советы, как помочь организму адаптироваться
08:59 • 15363 просмотра
Подрыв людей на вокзале в Овруче: производство открыли по трем статьям
Эксклюзив
25 октября, 08:45 • 21500 просмотра
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
25 октября, 06:30 • 16697 просмотра
Трамп анонсировал обсуждение войны рф против Украины с Си Цзиньпином: хочет помощи Пекина
25 октября, 03:58 • 17579 просмотра
Украину накроет облачная погода с дождями, на юге до +17°Photo
24 октября, 17:15 • 31689 просмотра
В субботу Украину ждет еще один день с графиками отключений: сколько очередей будет без "света"Video
24 октября, 16:33 • 48402 просмотра
Великобритания предоставит Украине 5 тысяч новых ракет, усиливая поддержку перед зимой - премьер Стармер
24 октября, 15:19 • 37274 просмотра
Глава ВР заявил, что проект нового правописания украинского языка рассмотрят до конца года
Эксклюзив
24 октября, 14:29 • 38535 просмотра
российские модернизированные КАБы: обновленные бомбы с реактивным двигателем пока не долетают до Киева, но угроза растет – военный эксперт
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
4.1м/с
82%
742мм
Популярные новости
Посланник путина в США похвалил Зеленского и заявил о "близости к дипломатическому решению" вопроса войны в Украине25 октября, 05:25 • 7664 просмотра
Остин Батлер ведет переговоры о новом фильме: что это будет25 октября, 06:14 • 17069 просмотра
Трамп планирует назвать новый бальный зал Белого дома в свою честь - СМИ25 октября, 07:29 • 13903 просмотра
В Киеве после ночной атаки рф баллистикой задействовали вертолет: новые кадры последствийPhoto25 октября, 07:41 • 11241 просмотра
Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать09:55 • 13888 просмотра
публикации
Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать09:55 • 13981 просмотра
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
Эксклюзив
25 октября, 08:45 • 21512 просмотра
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ24 октября, 16:47 • 34918 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 56936 просмотра
Как любовь к "русскому миру" объединила нардепа-взяточника Одарченко и кандидата на должность ректора Государственного биотехнологического университетаPhoto24 октября, 11:40 • 50780 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Кирилл Буданов
Виталий Кличко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Китай
Львовская область
Реклама
УНН Lite
"Фейковые новости": Трамп уверяет, что не планирует называть бальный зал в Белом доме в свою честь11:20 • 3866 просмотра
Трамп планирует назвать новый бальный зал Белого дома в свою честь - СМИ25 октября, 07:29 • 13983 просмотра
Остин Батлер ведет переговоры о новом фильме: что это будет25 октября, 06:14 • 17149 просмотра
Наследники Астрид Линдгрен судятся с хорватским производителем напитков "Pipi"24 октября, 14:55 • 21260 просмотра
Король Норвегии Харальд пошутил о скандальном фильме Netflix с участием его дочери: «Может, сделаем продолжение»24 октября, 12:41 • 24323 просмотра
Актуальное
Техника
Золото
Отопление
MIM-104 Patriot
Saab JAS 39 Gripen

GM отзывает почти 23 тыс. автомобилей Chevy и Cadillac: причина - проблемы с шинами

Киев • УНН

 • 870 просмотра

General Motors отзывает почти 23 тысячи автомобилей Chevy Equinox EV и Cadillac Optiq 2025-2026 годов из-за дефектных шин Continental Tire. Проблема заключается в неподходящей резиновой смеси, что может привести к отрыву протектора.

GM отзывает почти 23 тыс. автомобилей Chevy и Cadillac: причина - проблемы с шинами

Компания General Motors отзывает почти 23 тыс. автомобилей Chevy Equinox EV и Cadillac Optiq из-за проблем с шинами, произведенными компанией Continental Tire. Об этом пишет издание Electrek, передает УНН.

В письме, направленном в Национальную администрацию безопасности дорожного движения, GM сообщила, что решила отозвать некоторые модели Chevy Equinox EV и Cadillac Optiq с 2025 по 2026 год из-за нарушений безопасности

- говорится в сообщении.

Сообщается, что причиной такого решения стали проблемы с шинами, произведенными компанией Continental Tire.

По данным Continental, шины были изготовлены в течение недели с 6 октября 2024 года и могут иметь дефект, из-за которого протектор шины может частично или полностью оторваться. Записи свидетельствуют, что дефект вызван несоответствующей резиновой смесью основы протектора.

Владельцы поврежденных транспортных средств могут заметить необычный износ или выпячивание протектора, вибрацию во время движения или шум шин. GM не знает о каких-либо инцидентах, связанных с этим дефектом, но отзывает продукцию из соображений безопасности.

Отзыв включает:

  • Cadillac Optiq 2026 года: 214;
    • Chevy Equinox EV: 1832;
      • Cadillac Optiq 2025 года: 3468;
        • Chevy Equinox EV: 17 400.

          Напомним

          Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) объявило об отзыве 19 077 электромобилей Nissan в США из-за потенциальной угрозы пожара.

          Павел Башинский

          Новости МираАвто
          Техника
          Электроэнергия
          General Motors
          Nissan