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Nissan заправили отработанным маслом из-под картофеля фри — результат удивил

Киев • УНН

 • 3162 просмотра

Дизельный Nissan Terrano испытали на подсолнечном и отработанном масле. Внедорожник показал результат, близкий к работе на дизельном топливе.

Nissan заправили отработанным маслом из-под картофеля фри — результат удивил

Старый дизельный Nissan Terrano испытали на обычном и отработанном подсолнечном масле, которое ранее использовали для жарки еды. Внедорожник смог работать на необычном «топливе», продемонстрировав результат, близкий к использованию дизеля. Об этом сообщает Autoblog, пишет УНН.

Детали

Эксперимент провела автомобильная мастерская Garage 54. Для теста взяли Nissan Terrano, известный на американском рынке как Pathfinder, с дизельным двигателем.

Сначала вместо дизельного топлива автомобиль заправили подсолнечным маслом. Двигатель продолжил работать, а во время первого заезда, по словам авторов эксперимента, внедорожник не продемонстрировал существенных проблем.

В бак залили масло после жарки картофеля и курицы

После успешного теста авторы решили пойти дальше и использовали ещё более дешёвый вариант — отработанное кулинарное масло, на котором до этого жарили картофель фри и курицу.

Согласно приведённым Autoblog подсчётам, такое отработанное масло стоило около 1,12–1,57 доллара за галлон.

Эксперимент привлёк внимание на фоне резкого подорожания дизельного топлива в США. По данным AAA, 22 сентября средняя цена дизеля в стране достигла рекордных 6,5276 доллара за галлон, а в отдельных штатах превысила 7 долларов.

"Самый дешёвый" McLaren оказался одним из самых практичных суперкаров на рынке28.09.26, 03:56 • 12432 просмотра

Степан Гафтко

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