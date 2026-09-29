Nissan заправили отработанным маслом из-под картофеля фри — результат удивил
Киев • УНН
Дизельный Nissan Terrano испытали на подсолнечном и отработанном масле. Внедорожник показал результат, близкий к работе на дизельном топливе.
Старый дизельный Nissan Terrano испытали на обычном и отработанном подсолнечном масле, которое ранее использовали для жарки еды. Внедорожник смог работать на необычном «топливе», продемонстрировав результат, близкий к использованию дизеля. Об этом сообщает Autoblog, пишет УНН.
Детали
Эксперимент провела автомобильная мастерская Garage 54. Для теста взяли Nissan Terrano, известный на американском рынке как Pathfinder, с дизельным двигателем.
Сначала вместо дизельного топлива автомобиль заправили подсолнечным маслом. Двигатель продолжил работать, а во время первого заезда, по словам авторов эксперимента, внедорожник не продемонстрировал существенных проблем.
В бак залили масло после жарки картофеля и курицы
После успешного теста авторы решили пойти дальше и использовали ещё более дешёвый вариант — отработанное кулинарное масло, на котором до этого жарили картофель фри и курицу.
Согласно приведённым Autoblog подсчётам, такое отработанное масло стоило около 1,12–1,57 доллара за галлон.
Эксперимент привлёк внимание на фоне резкого подорожания дизельного топлива в США. По данным AAA, 22 сентября средняя цена дизеля в стране достигла рекордных 6,5276 доллара за галлон, а в отдельных штатах превысила 7 долларов.
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