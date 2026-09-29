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Nissan заправили відпрацьованою олією з-під картоплі фрі – результат здивував

Київ • УНН

 • 2142 перегляди

Дизельний Nissan Terrano випробували на соняшниковій і відпрацьованій олії. Позашляховик показав результат, близький до роботи на дизелі.

Nissan заправили відпрацьованою олією з-під картоплі фрі – результат здивував

Старий дизельний Nissan Terrano випробували на звичайній та відпрацьованій соняшниковій олії, яку раніше використовували для смаження їжі. Позашляховик зміг працювати на незвичному "паливі", продемонструвавши результат, близький до використання дизеля. Про це повідомляє Autoblog, пише УНН.

Деталі

Експеримент провела автомобільна майстерня Garage 54. Для тесту взяли Nissan Terrano, відомий на американському ринку як Pathfinder, із дизельним двигуном.

Спочатку замість дизпалива автомобіль заправили соняшниковою олією. Двигун продовжив працювати, а під час першого заїзду, за словами авторів експерименту, позашляховик не продемонстрував суттєвих проблем.

У бак пішла олія після смаження картоплі та курки

Після успішного тесту автори вирішили піти далі та використали ще дешевший варіант – відпрацьовану кулінарну олію, на якій до цього смажили картоплю фрі та курку.

За наведеними Autoblog підрахунками, така відпрацьована олія коштувала близько 1,12–1,57 долара за галон.

Експеримент привернув увагу на тлі різкого подорожчання дизельного пального у США. За даними AAA, 22 вересня середня ціна дизеля в країні сягнула рекордних 6,5276 долара за галон, а в окремих штатах перевищила 7 доларів.

"Найдешевший" McLaren виявився одним із найпрактичніших суперкарів на ринку28.09.26, 03:56 • 12403 перегляди

Степан Гафтко

СвітАвто
Nissan
Сполучені Штати Америки