Казахстан, Грузия и Армения усиливают ограничения для россиян из-за риска санкций
Киев • УНН
В странах усиливают проверки россиян и блокируют схемы покупки автомобилей и недвижимости через местных граждан. Банки закрывают счета и ограничивают переводы.
Бывшие республики СССР усиливают проверки и ограничивают доступ граждан России к финансовым услугам, покупке автомобилей и недвижимости. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, передает УНН.
Детали
"Бывшие республики СССР все чаще отказывают россиянам в привычных жизненных вопросах из-за рисков попасть под вторичные международные санкции. Речь идет, в частности, о покупке автомобилей и недвижимости — привычная для граждан РФ схема с оформлением покупок на "местного товарища" становится недоступной для участников", — говорится в сообщении.
В частности, по имеющейся информации, в Казахстане автодилеры ряда известных брендов начали отказывать покупателям с российскими паспортами из-за опасений потерять выгодные контракты в будущем и из-за вторичных западных санкций. Речь идет о Skoda, Hyundai, Kia, Toyota, Volkswagen, Chery, Audi, Nissan и Lexus.
"В Грузии схожая картина на рынке недвижимости: министерство юстиции страны выдало банкирам негласные инструкции по блокированию крупных сделок для россиян без объяснения причин. Финансовые регуляторы Казахстана, Кыргызстана и Армении по рекомендациям западных партнеров внедряют автоматическую систему отслеживания перепродаж. Эта процедура разрушает любимую россиянами схему обхода санкций, когда покупка автомобиля или коммерческой недвижимости оформлялась на местного жителя, а затем переписывалась на покупателя из РФ", — говорится в сообщении
По информации разведки, новая система мониторинга позволит местным банкам во время подготовки "быстрой сделки" по перепродаже сразу блокировать счета местных продавцов.
"Также банки Кыргызстана, Армении и Грузии под давлением пакетов антироссийских санкций резко усилили проверки в рамках процедур AML-комплаенса (Anti-Money Laundering). Они начали закрывать счета россиян или отказываться принимать переводы из РФ, даже если они осуществляются от не находящихся под санкциями посредников", — говорится в сообщении.
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