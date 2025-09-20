$41.250.05
Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом на следующей неделе
08:41 • 11366 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
20 сентября, 04:00 • 33233 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планеты
19 сентября, 18:48 • 43648 просмотра
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
19 сентября, 17:23 • 46360 просмотра
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
19 сентября, 16:30 • 39862 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
19 сентября, 16:00 • 47930 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходные
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 60463 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоления
19 сентября, 12:00 • 33647 просмотра
В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию
Эксклюзив
19 сентября, 11:23 • 49126 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристы
Italdesign намекает на возрождение суперкара Honda NSX

Киев • УНН

 • 284 просмотра

Итальянское ателье Italdesign анонсировало трибьют-проект Honda NSX, разместив изображения логотипов Honda и NSX рядом со своим. Компания известна реворками существующих разработок, таких как Nissan GT-R50 и Giugiaro Mustang.

Italdesign намекает на возрождение суперкара Honda NSX

Итальянское ателье Italdesign намекнуло на возрождение японского суперкара Honda NSX, но пока неясно, чего ожидать от трибьют-проекта NSX, сообщает Autoblog, пишет УНН.

Детали

"Italdesign-Giugiaro – итальянское ателье, которое создало все: от Lotus Esprit и Maserati Bora до оригинального Volkswagen Golf и Hyundai Pony – планирует трибьют-проект Honda NSX (или Acura NSX для американцев), японского суперкара", – пишет издание.

Italdesign анонсировал проект в Facebook, но без подробной информации. Там были размещены изображения логотипов Honda и NSX рядом со своим собственным и с подписью: "Дань уважения культовому автомобилю. Продолжение следует".

Помимо того, что Italdesign задает тренды в стиле, выпуская собственные серийные и концепт-кары, компания также умеет делать реворк уже существующих разработок. В 2018 году компания создала Nissan GT-R50 в честь 50-летия GT-R, который был запущен в ограниченное производство. А после того, как в 2005 году Ford выпустил Mustang пятого поколения в ретро-стиле, Italdesign быстро представила свою версию – Giugiaro Mustang.

Однако, отмечает издание, поклонникам NSX может показаться странным, что Italdesign делает современный трибьют суперкару 1990-х годов. Дело в том, что оригинальный NSX вдохновлялся стилем концепта Honda HP-X 1984 года, разработанного конкурирующей итальянской компанией Pininfarina. HP-X расшифровывается как Honda Pininfarina eXperimental и задал шаблон для NSX с клиновидным кузовом и центрально расположенным двигателем V6 (на самом деле основанным на гоночном двигателе Формулы-2).

"Дань уважения стилю – это одно, но будет ли серийный NSX третьего поколения?" – отмечает издание.

И сразу добавляет: слухи циркулируют с тех пор, как второе поколение NSX покинуло автосалоны в 2022 году. Тогдашний вице-президент Honda Синдзи Аояма заявил, что в 2024 году автопроизводитель выпустит "автомобиль типа NSX" с электрической силовой установкой, что станет логическим продолжением бензинового первого поколения и гибридного второго поколения. Запланированный переход Honda на большее количество гибридов теперь делает еще один гибридный NSX более вероятным, но пока ничего не подтверждено, отмечает издание.

Юлия Шрамко

