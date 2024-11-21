Honda планирует создать революционные твердотельные аккумуляторы для электромобилей
Киев • УНН
Honda запустила демонстрационный центр в Японии для массового производства твердотельных аккумуляторов. Компания планирует ускорить исследования и начать производство во второй половине 2020-х годов.
Компания Honda открыла демонстрационный комплекс в Японии, чтобы продемонстрировать свои планы по массовому производству твердотельных аккумуляторов по более низкой цене, что может иметь решающее значение для пути к более долговечным электромобилям с большим запасом хода в будущем, сообщает The Verge, пишет УНН.
Детали
Твердотельные аккумуляторы были «неуловимы» для многих компаний из-за сложности масштабирования производства. Технология заменяет жидкие электролиты, используемые в современных литий-ионных батареях, на сухие проводящие материалы, обещающие более высокую плотность энергии и более долгий срок службы. Но для успеха потребуется совершенно новый производственный процесс.
Несколько компаний активно занимаются твердотельными батареями, включая QuantumScape, поддерживаемую Volkswagen, Nissan и Factorial, которая тестирует полутвердотельные аккумуляторы, подходящие для Dodge Charger.
Компания Honda заявляет, что ускоряет исследования на своем новом демонстрационном объекте площадью 27 000 квадратных метров, созданном в городе Сакура в Японии, и сокращает время, необходимое для изготовления одного блока. На объекте есть полномасштабное оборудование, которое разделено между тремя зданиями: первое - для формирования катодов и сборки элементов; второе - для формирования анодов; и третье - для активации электролита и сборки модулей.
План предусматривает использование встроенного смесителя непрерывного действия, который, по словам Honda, «втрое быстрее», чем обычная пакетная обработка. Honda планирует производить аккумуляторы на этой линии в январе.
Honda готовит свою твердотельную технологию к массовому производству во второй половине 2020-х годов. Генеральный директор компании Тосихиро Мибе уклонился от того, что твердотельные батареи также станут ключом к выпуску более дешевых электромобилей.
Дополнение
Тем временем Honda опирается на другие свои усилия, чтобы оставаться на вершине в области электромобилей. Внедорожник Honda Prologue, построенный на платформе электромобиля GM, имеет большой успех в США, и компания готовит к 2025 году более крупный внедорожник. На выставке CES она также представит серийный автомобиль, который будет использовать новую платформу Honda Zero, работающую на аккумуляторах LG (Honda и LG совместно строят завод по производству аккумуляторов в Огайо).