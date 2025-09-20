Italdesign натякає на відродження суперкара Honda NSX

$41.250.05
48.780.01
ukenru
10:19 • 3242 перегляди
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
08:41 • 11153 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
20 вересня, 04:00 • 33085 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto
19 вересня, 18:48 • 43551 перегляди
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23 • 46274 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Ексклюзив
19 вересня, 16:30 • 39813 перегляди
В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів
19 вересня, 16:00 • 47875 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo
Ексклюзив
19 вересня, 12:05 • 60412 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
19 вересня, 12:00 • 33631 перегляди
У ЄС представили 19-й пакет санкцій проти рф: містить бан на російський СПГ, зачепило нафту, банки, крипту, торгівлю, Китай та Індію
Ексклюзив
19 вересня, 11:23 • 49077 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2.6м/с
63%
754мм
Популярнi новини
Самарська область під атакою БпЛА: вибухи лунають біля нафтопереробного заводуPhoto20 вересня, 02:55 • 24539 перегляди
США скорочують поставки озброєнь до Європи - The Atlantic20 вересня, 04:38 • 23747 перегляди
російська ракета влучила у житлову багатоповерхівку Дніпра: є загиблий та поранені - ОВАPhoto20 вересня, 04:40 • 16497 перегляди
Польща піднімала винищувачі через нічну атаку рф на Україну20 вересня, 06:16 • 15841 перегляди
Кібератака паралізувала роботу аеропортів Європи: є затримки та скасування рейсів08:02 • 19269 перегляди
Публікації
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку 08:41 • 11153 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto20 вересня, 04:00 • 33085 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 46737 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
Ексклюзив
19 вересня, 12:05 • 60412 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
Ексклюзив
19 вересня, 11:23 • 49077 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Сергій Лисак
Ґевін Ньюсом
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпро (місто)
Державний кордон України
Київська область
Реклама
УНН Lite
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 47875 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 46737 перегляди
Massive Attack видалили свою музику зі Spotify через інвестиції власника компанії у військовий ШІ19 вересня, 14:03 • 22187 перегляди
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ19 вересня, 10:57 • 24823 перегляди
Cadillac F1 підписав грандіозне партнерство з Jim Beam перед дебютом у 2026 роціPhotoVideo19 вересня, 10:18 • 27487 перегляди
Актуальне
Facebook
TikTok
Bild
The Guardian
Шахед-136

Italdesign натякає на відродження суперкара Honda NSX

Київ • УНН

 • 184 перегляди

Італійське ательє Italdesign анонсувало триб'ют-проєкт Honda NSX, розмістивши зображення логотипів Honda та NSX поряд зі своїм. Компанія відома реворками існуючих розробок, як-от Nissan GT-R50 та Giugiaro Mustang.

Italdesign натякає на відродження суперкара Honda NSX

Італійське ательє Italdesign натякнуло на відродження японського суперкара Honda NSX, але поки що неясно, чого очікувати від триб'ют-проекту NSX, повідомляє Autoblog, пише УНН.

Деталі

"Italdesign-Giugiaro - італійське ательє, яке створило все: від Lotus Esprit і Maserati Bora до оригінального Volkswagen Golf і Hyundai Pony - планує триб'ют-проект Honda NSX (або Acura NSX для американців), японського суперкара", - пише видання.

Italdesign анонсував проект у Facebook, але без детальної інформації. Там були розміщені зображення логотипів Honda та NSX поряд зі своїм власним і з підписом: "Дань поваги культовому автомобілю. Далі буде". 

Окрім того, що Italdesign задає тренди у стилі, випускаючи власні серійні та концепт-кари, компанія також вміє робити реворк вже існуючих розробок. У 2018 році компанія створила Nissan GT-R50 на честь 50-річчя GT-R, який був запущений в обмежене виробництво. А після того, як у 2005 році Ford випустив Mustang п'ятого покоління у ретро-стилі, Italdesign швидко представила свою версію – Giugiaro Mustang.

Однак, зауважує видання, шанувальникам NSX може здатися дивним, що Italdesign робить сучасний триб'ют суперкару 1990-х років. Справа в тому, що оригінальний NSX надихався стилем концепту Honda HP-X 1984 року, розробленого конкуруючою італійською компанією Pininfarina. HP-X розшифровується як Honda Pininfarina eXperimental і задав шаблон для NSX з клиноподібним кузовом і центрально розташованим двигуном V6  (насправді заснованим на гоночному двигуні Формули-2).

"Дань поваги стилю – це одне, але чи буде серійний NSX третього покоління?" - зауважує видання.

І відразу додає: чутки циркулюють з того часу, як друге покоління NSX залишило автосалони у 2022 році. Тодішній віцепрезидент Honda Сіндзі Аояма заявив, що в 2024 році автовиробник випустить "автомобіль типу NSX" з електричною силовою установкою, що стане логічним продовженням бензинового першого покоління та гібридного другого покоління. Запланований перехід Honda на більшу кількість гібридів тепер робить ще один гібридний NSX ймовірнішим, але поки що нічого не підтверджено, зазначає видання.

Honda планує створити революційні твердотільні акумулятори для електромобілів21.11.24, 10:55 • 17772 перегляди

Юлія Шрамко

Авто
Volkswagen
Nissan
Facebook