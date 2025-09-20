Italdesign натякає на відродження суперкара Honda NSX
Київ • УНН
Італійське ательє Italdesign анонсувало триб'ют-проєкт Honda NSX, розмістивши зображення логотипів Honda та NSX поряд зі своїм. Компанія відома реворками існуючих розробок, як-от Nissan GT-R50 та Giugiaro Mustang.
Італійське ательє Italdesign натякнуло на відродження японського суперкара Honda NSX, але поки що неясно, чого очікувати від триб'ют-проекту NSX, повідомляє Autoblog, пише УНН.
Деталі
"Italdesign-Giugiaro - італійське ательє, яке створило все: від Lotus Esprit і Maserati Bora до оригінального Volkswagen Golf і Hyundai Pony - планує триб'ют-проект Honda NSX (або Acura NSX для американців), японського суперкара", - пише видання.
Italdesign анонсував проект у Facebook, але без детальної інформації. Там були розміщені зображення логотипів Honda та NSX поряд зі своїм власним і з підписом: "Дань поваги культовому автомобілю. Далі буде".
Окрім того, що Italdesign задає тренди у стилі, випускаючи власні серійні та концепт-кари, компанія також вміє робити реворк вже існуючих розробок. У 2018 році компанія створила Nissan GT-R50 на честь 50-річчя GT-R, який був запущений в обмежене виробництво. А після того, як у 2005 році Ford випустив Mustang п'ятого покоління у ретро-стилі, Italdesign швидко представила свою версію – Giugiaro Mustang.
Однак, зауважує видання, шанувальникам NSX може здатися дивним, що Italdesign робить сучасний триб'ют суперкару 1990-х років. Справа в тому, що оригінальний NSX надихався стилем концепту Honda HP-X 1984 року, розробленого конкуруючою італійською компанією Pininfarina. HP-X розшифровується як Honda Pininfarina eXperimental і задав шаблон для NSX з клиноподібним кузовом і центрально розташованим двигуном V6 (насправді заснованим на гоночному двигуні Формули-2).
"Дань поваги стилю – це одне, але чи буде серійний NSX третього покоління?" - зауважує видання.
І відразу додає: чутки циркулюють з того часу, як друге покоління NSX залишило автосалони у 2022 році. Тодішній віцепрезидент Honda Сіндзі Аояма заявив, що в 2024 році автовиробник випустить "автомобіль типу NSX" з електричною силовою установкою, що стане логічним продовженням бензинового першого покоління та гібридного другого покоління. Запланований перехід Honda на більшу кількість гібридів тепер робить ще один гібридний NSX ймовірнішим, але поки що нічого не підтверджено, зазначає видання.
