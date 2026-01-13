Водитель Nissan сбил женщину с двухлетней дочерью на пешеходном переходе в Одесской области
Киев • УНН
В Одесской области 63-летний водитель Nissan сбил 36-летнюю женщину и ее двухлетнюю дочь на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавших доставили в больницу, водителя проверят на состояние опьянения.
В Одесской области мужчина за рулем "Nissan" сбил женщину с двухлетней дочерью на нерегулируемом пешеходном переходе, передает УНН со ссылкой на полицию Одесской области.
Детали
Предварительно установлено, что 63-летний водитель автомобиля "Nissan" совершил наезд на 36-летнюю женщину и ее двухлетнюю дочь, которая находилась в коляске, когда они пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Мать с ребенком каретой скорой помощи доставлены в больницу.
Водитель будет проверен на состояние опьянения.
Как сообщили в полиции, решается вопрос о правовой квалификации и внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
