Водитель Nissan сбил женщину с двухлетней дочерью на пешеходном переходе в Одесской области

В Одесской области мужчина за рулем "Nissan" сбил женщину с двухлетней дочерью на нерегулируемом пешеходном переходе, передает УНН со ссылкой на полицию Одесской области.

Детали

Предварительно установлено, что 63-летний водитель автомобиля "Nissan" совершил наезд на 36-летнюю женщину и ее двухлетнюю дочь, которая находилась в коляске, когда они пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В Хмельницком женщина сбила 12-летнего ребенка на пешеходном переходе

Мать с ребенком каретой скорой помощи доставлены в больницу.

Водитель будет проверен на состояние опьянения.

Как сообщили в полиции, решается вопрос о правовой квалификации и внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

В Ровенской области 23-летний правоохранитель в нетрезвом состоянии сбил женщину на электровелосипеде и скрылся