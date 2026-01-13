Водій Nissan збив жінку з дворічною донькою на пішохідному переході на Одещині
На Одещині 63-річний водій Nissan збив 36-річну жінку та її дворічну доньку на нерегульованому пішохідному переході. Постраждалих доставили до лікарні, водія перевірять на стан сп'яніння.
На Одещині чоловік за кермом "Nissan" збив жінку із дворічною донькою на нерегульованому пішохідному переході, передає УНН із посиланням на поліцію Одеської області.
Деталі
Попередньо встановлено, що 63-річний водій автомобіля "Nissan" здійснив наїзд на 36-річну жінку та її дворічну донечку, яка перебувала у візочку, коли вони перетинали проїзну частину по нерегульованому пішохідному переходу.
Мати з дитиною каретою швидкої допомоги доставлено до лікарні.
Водія буде перевірено на стан сп’яніння.
Як повідомили у поліції, вирішується питання щодо правової кваліфікації та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
