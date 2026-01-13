Водій Nissan збив жінку з дворічною донькою на пішохідному переході на Одещині

$43.260.18
Ексклюзив
17:19 • 954 перегляди
Яхта Медведчука: Офіс Генпрокурора озвучив свою позицію щодо арешту та продажу активу
Ексклюзив
14:15 • 8926 перегляди
Підвищення акцизів на пальне з 1 січня: експерт відповів, чи варто очікувати зростання цін на бензин, дизель та газ
14:07 • 12931 перегляди
Проблеми з опаленням в Раді: нардепи розповіли про умови роботи
Ексклюзив
12:46 • 20160 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
13 січня, 08:22 • 19360 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу дронів у таганрозі в рф та ворожих об'єктів на окупованих територіях
13 січня, 07:21 • 23754 перегляди
Напад 9-класника з ножем у школі в Києві: підлітку повідомили про підозру
12 січня, 19:13 • 32075 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
12 січня, 18:47 • 48837 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
Ексклюзив
12 січня, 17:49 • 36603 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Ексклюзив
12 січня, 16:29 • 34246 перегляди
Політична нестабільність у світі: міжнародне право руйнується, а силові методи стають головним аргументом
Популярнi новини
Дніпропетровщина постраждала від атаки рф 13 січня: є поранені та пошкодження інфраструктуриPhoto13 січня, 08:04 • 3640 перегляди
Профільний комітет Ради з другої спроби підтримав звільнення Малюка з посади голови СБУ13 січня, 08:16 • 21295 перегляди
Заворушення в Ірані: 648 загиблих, тисячі поранених та понад 10 000 заарештованих13 січня, 08:33 • 4088 перегляди
Майже мільйон зарплати під Новий рік. Стало відомо, скільки заробив у грудні головний юрист НацбанкуPhoto13 січня, 10:02 • 25238 перегляди
Удар рф по поштовому терміналу Харкова 13 січня: озвучені імена загиблих працівниківPhoto14:28 • 9066 перегляди
Публікації
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
Ексклюзив
12:46 • 20166 перегляди
Майже мільйон зарплати під Новий рік. Стало відомо, скільки заробив у грудні головний юрист НацбанкуPhoto13 січня, 10:02 • 25314 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 61780 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 12 січня, 10:30 • 56427 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування12 січня, 10:11 • 61657 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Михайло Федоров
Денис Шмигаль
Юлія Свириденко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Німеччина
Іран
УНН Lite
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix15:09 • 2336 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 45521 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 39860 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 44984 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 46733 перегляди
Водій Nissan збив жінку з дворічною донькою на пішохідному переході на Одещині

Київ • УНН

 • 10 перегляди

На Одещині 63-річний водій Nissan збив 36-річну жінку та її дворічну доньку на нерегульованому пішохідному переході. Постраждалих доставили до лікарні, водія перевірять на стан сп'яніння.

Водій Nissan збив жінку з дворічною донькою на пішохідному переході на Одещині

На Одещині чоловік за кермом "Nissan" збив жінку із дворічною донькою на нерегульованому пішохідному переході, передає УНН із посиланням на поліцію Одеської області.

Деталі

Попередньо встановлено, що 63-річний водій автомобіля "Nissan" здійснив наїзд на 36-річну жінку та її дворічну донечку, яка перебувала у візочку, коли вони перетинали проїзну частину по нерегульованому пішохідному переходу.

У Хмельницькому жінка збила 12-річну дитину на пішохідному переході19.12.23, 15:44 • 21643 перегляди

Мати з дитиною каретою швидкої допомоги доставлено до лікарні.

Водія буде перевірено на стан сп’яніння.

Як повідомили у поліції, вирішується питання щодо правової кваліфікації та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

На Рівненщині 23-річний правоохоронець напідпитку збив жінку на електровелосипеді та втік05.01.26, 15:47 • 3797 переглядiв

Антоніна Туманова

Кримінал та НПУНН-Одеса
Дорожньо-транспортна пригода
Одеська область
Nissan