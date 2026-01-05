На Рівненщині 23-річний правоохоронець напідпитку збив жінку на електровелосипеді та втік
На Рівненщині 23-річний правоохоронець, керуючи автомобілем у стані алкогольного сп'яніння, збив жінку на електровелосипеді. Потерпіла загинула на місці, а водій втік, його затримали наступного дня.
У Рівненській області 23-річний нетверезий правоохоронець збив жінку, яка їхала на електровелосипеді. Потерпіла загинула на місці, а водій втік з місця аварії. Як повідомили у прокуратурі Рівненської області, правоохоронця вже затримали та повідомили про підозру, передає УНН.
Жителю Дубровиці повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої, а також залишення без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані (ч. 3 ст. 286-1, ч. 1 ст. 135 КК України)
За даним слідства, ввечері 2 січня 23-річний правоохоронець, перебуваючи за кермом автомобіля "Toyota Camry" у стані алкогольного сп’яніння, на дорозі Городище – Рівне – Старокостянтинів в селі Орв’яниця Сарненського району збив жінку, яка їхала на електровелосипеді у попутному напрямку.
Від отриманих травм 40-річна потерпіла померла на місці події, а водій, тим часом, навіть не спробувавши надати їй медичну допомогу, втік з місця автопригоди. Його затримали наступного дня.
Наразі вирішується питання обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади, а також призначені необхідні експертизи.
Досудове розслідування проводять слідчі третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівне) ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий строк.
