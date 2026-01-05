На Рівненщині 23-річний правоохоронець напідпитку збив жінку на електровелосипеді та втік

$42.290.12
49.580.03
ukenru
13:13 • 3332 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
12:32 • 4896 перегляди
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
09:38 • 20946 перегляди
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Ексклюзив
09:07 • 65730 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
4 січня, 15:52 • 56584 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 83820 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 92108 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
4 січня, 09:34 • 65293 перегляди
Виробляють засоби зв’язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф
4 січня, 02:44 • 68630 перегляди
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес очолила країну після арешту Мадуро
3 січня, 19:16 • 64059 перегляди
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−3°
1.2м/с
73%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Колумбією керує хвора людина" - Трамп не виключив військового сценарію щодо ще однієї країни Латинської Америки5 січня, 04:20 • 47216 перегляди
Трамп висунув ультиматум новій лідерці Венесуели Делсі Родрігес5 січня, 05:49 • 46631 перегляди
Зеленський призначив Христю Фріланд радницею з питань економічного розвиткуPhoto09:55 • 10464 перегляди
Ворог завдав п'ять ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі Харкова: пошкодження дуже значні11:49 • 12897 перегляди
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби12:50 • 7372 перегляди
Публікації
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби12:50 • 7442 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
Ексклюзив
09:07 • 65770 перегляди
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 140645 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 158284 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки1 січня, 11:39 • 166349 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Василь Малюк
Сергій Кислиця
Ігор Терехов
Христя Фріланд
Актуальні місця
Україна
Київська область
Харківська область
Донецька область
Село
Реклама
УНН Lite
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 41990 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 37192 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 35746 перегляди
Репера Дрейка звинуватили у використанні ботоферм та відмиванні грошей через онлайн-казино3 січня, 22:58 • 44420 перегляди
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 90084 перегляди
Актуальне
Техніка
Дипломатка
Золото
Ланцет (баражуючий боєприпас)
Опалення

На Рівненщині 23-річний правоохоронець напідпитку збив жінку на електровелосипеді та втік

Київ • УНН

 • 58 перегляди

На Рівненщині 23-річний правоохоронець, керуючи автомобілем у стані алкогольного сп'яніння, збив жінку на електровелосипеді. Потерпіла загинула на місці, а водій втік, його затримали наступного дня.

На Рівненщині 23-річний правоохоронець напідпитку збив жінку на електровелосипеді та втік

У Рівненській області 23-річний нетверезий правоохоронець збив жінку, яка їхала на електровелосипеді. Потерпіла загинула на місці, а водій втік з місця аварії. Як повідомили у прокуратурі Рівненської області, правоохоронця вже затримали та повідомили про підозру, передає УНН.

Жителю Дубровиці повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої, а також залишення без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані (ч. 3 ст. 286-1, ч. 1 ст. 135 КК України) 

- йдеться у повідомленні.

Деталі

За даним слідства, ввечері 2 січня 23-річний правоохоронець, перебуваючи за кермом автомобіля "Toyota Camry" у стані алкогольного сп’яніння, на дорозі Городище – Рівне – Старокостянтинів в селі Орв’яниця Сарненського району збив жінку, яка їхала на електровелосипеді у попутному напрямку.

Від отриманих травм 40-річна потерпіла померла на місці події, а водій, тим часом, навіть не спробувавши надати їй медичну допомогу, втік з місця автопригоди. Його затримали наступного дня.

ДТП з двома постраждалими дітьми у Харкові: вручено підозру судді20.12.25, 14:29 • 4370 переглядiв

Наразі вирішується питання обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади, а також призначені необхідні експертизи.

Досудове розслідування проводять слідчі третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівне) ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий строк.

У Києві під час ДТП перекинулось авто поліції: загинув поліцейський29.08.25, 10:09 • 4552 перегляди

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
Село
Дорожньо-транспортна пригода
Рівненська область
Хмельницький