На росії знову “просів ґрунт”: цього разу разом із магістральним газогономPhoto
10:44
Кількість жертв російського удару по Одесі зросла: окупанти також атакували порт міста Південний
09:25
Далекобійні дрони СБУ знищили два російські Су-27 на аеродромі Бельбек у КримуPhoto
08:51
Відключення світла 20 грудня: росіяни знеструмили споживачів у чотирьох областях України
07:13
Сили оборони уразили російський корабель "Охотнік" та платформу "Лукойлу" в Каспійському морі
20 грудня, 00:12
Зеленський: Японія надасть Україні додаткову фінансову підтримку на 6 мільярдів доларів
19 грудня, 23:26
"росіян стає все більше, стає все важче" - Зеленський розкрив деталі поїздки до Куп'янська
19 грудня, 22:10
У США завершилася зустріч України з американськими та європейськими партнерами - Умєров
19 грудня, 15:48
Кабмін ухвалив переговорні позиції щодо вступу в ЄС за Кластерами 4 і 5
19 грудня, 15:34
Українська делегація сьогодні проведе черговий раунд переговорів з американською та європейською стороною в Маямі
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
ДТП з двома постраждалими дітьми у Харкові: вручено підозру судді

Київ • УНН

 • 2 перегляди

Судді одного з районних судів Харківської області, яка 18 грудня на пішохідному переході наїхала на двох дівчат 13 та 14 років, повідомили про підозру. Прокурори готують подання до Вищої ради правосуддя щодо обрання судді запобіжного заходу.

ДТП з двома постраждалими дітьми у Харкові: вручено підозру судді
Фото: Офіс Генерального прокурора

У Харкові судді одного з районних судів Харківської області, яка 18 грудня на пішохідному переході наїхала на двох дівчат віком 13 та 14 років, повідомили про підозру. Через аварію дівчата зазнали травм. Прокурорами готується подання до Вищої ради правосуддя про надання згоди на обрання судді запобіжного заходу. Про це пише УНН з посиланням на Державне бюро розслідувань та Харківську обласну прокуратуру.

Деталі

За матеріалами ДБР повідомлено про підозру судді одного з районних судів Харківської області, яка 18 грудня на пішохідному переході наїхала на двох дівчат віком 13 та 14 років. Через аварію дівчата зазнали травм різного ступеня тяжкості. Медики доставили їх до лікарні

- повідомили в ДБР.

Судді повідомлено про підозру за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що заподіяли тяжке тілесне ушкодження (ч. 2 ст. 286 КК України). Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Харківська обласна прокуратура.

Як повідомили в прокуратурі, наразі прокурорами готується подання до Вищої ради правосуддя про надання згоди на обрання судді запобіжного заходу.

Нагадаємо

У Харкові сталася ДТП за участю судді, внаслідок якої постраждали двоє дітей, дівчата у реанімації, відкрито кримінальне провадження і готується повідомлення про підозру, справу розслідують прокуратура і ДБР.

Павло Башинський

СуспільствоКримінал та НППодії
