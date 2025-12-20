ДТП з двома постраждалими дітьми у Харкові: вручено підозру судді
Київ • УНН
У Харкові судді одного з районних судів Харківської області, яка 18 грудня на пішохідному переході наїхала на двох дівчат віком 13 та 14 років, повідомили про підозру. Через аварію дівчата зазнали травм. Прокурорами готується подання до Вищої ради правосуддя про надання згоди на обрання судді запобіжного заходу. Про це пише УНН з посиланням на Державне бюро розслідувань та Харківську обласну прокуратуру.
Деталі
За матеріалами ДБР повідомлено про підозру судді одного з районних судів Харківської області, яка 18 грудня на пішохідному переході наїхала на двох дівчат віком 13 та 14 років. Через аварію дівчата зазнали травм різного ступеня тяжкості. Медики доставили їх до лікарні
Судді повідомлено про підозру за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що заподіяли тяжке тілесне ушкодження (ч. 2 ст. 286 КК України). Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.
Процесуальне керівництво здійснює Харківська обласна прокуратура.
Як повідомили в прокуратурі, наразі прокурорами готується подання до Вищої ради правосуддя про надання згоди на обрання судді запобіжного заходу.
Нагадаємо
