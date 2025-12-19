У Харкові сталася ДТП за участю судді, постраждали двоє дітей - прокуратура
Київ • УНН
У Харкові сталася ДТП за участю судді одного з районних судів, постраждали двоє дівчат 13 та 14 років. Вони госпіталізовані з тяжкими травмами та перебувають у реанімації.
У Харкові сталася за участю судді, внаслідок якої постраждали двоє дітей, дівчата у реанімації, відкрито кримінальне провадження і готується повідомлення про підозру, справу розслідують прокуратура і ДБР, повідомили в Офісі Генпрокурора у п'ятницю, пише УНН.
Розпочато досудове розслідування дорожньо-транспортної пригода, що сталася у Харкові та призвела до тяжкого травмування двох неповнолітніх дівчат. За даними слідства, 18 грудня 2025 року близько 15:50 водійка автомобіля Hyundai Accent, яка обіймає посаду судді одного з районних судів, рухаючись міською вулицею, допустила наїзд на двох пішоходів
За даними Офісу Генпрокурора, встановлено, "що під час наближення до нерегульованого пішохідного переходу, позначеного відповідним дорожнім знаком, водійка не зменшила швидкість руху та не надала перевагу пішоходам, які переходили проїзну частину дороги".
Унаслідок ДТП постраждали дві дівчини віком 13 та 14 років. З тяжкими тілесними ушкодженнями їх госпіталізовано до медичного закладу. Наразі потерпілі перебувають у реанімаційному відділенні
Кримінальне провадження, як вказано, розслідується за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження потерпілим.
Проводяться процесуальні дії, спрямовані на повне та неупереджене з’ясування всіх обставин аварії.
"Наразі готується повідомлення про підозру", - наголосили в Офісі Генпрокурора.
