У Харкові сталася ДТП за участю судді, постраждали двоє дітей - прокуратура

Ексклюзив
14:21 • 2306 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
14:08 • 3618 перегляди
Через атаки рф на Одещину рух на кордоні з Молдовою ускладнений: прикордонники озвучили альтернативні маршрути
12:39 • 9022 перегляди
Питання не в дефіциті літаків, а пілотів: Зеленський прокоментував потребу в польських МіГ-29
12:26 • 12148 перегляди
Як Одеса тиждень живе без світла: рятувальники показали фотоVideo
12:10 • 10315 перегляди
Україна запропонувала Польщі співпрацю у сфері протидії дронам та морської безпеки
Ексклюзив
11:39 • 15503 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
11:08 • 10181 перегляди
СБУ вперше уразила танкер російського "тіньового флоту" у нейтральних водах Середземного моряVideo
10:10 • 7866 перегляди
"Пряма лінія" путіна 2025 року: диктатор видав нові брехливі заяви та відмовився від припинення війниVideo
Ексклюзив
09:00 • 23234 перегляди
Ідеальний шторм для золота й "хайп" на сріблі у 2025-му: чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му
Ексклюзив
19 грудня, 06:45 • 20200 перегляди
Компенсація військовим 50% першого внеску по єОселі: уряд досі не розробив відповідний порядок
Прикордонники рф перетнули лінію контролю на кордоні Естонії та росії19 грудня, 05:23 • 12766 перегляди
У військових частинах розпочали тестувати систему "Майно": що передбачається09:27 • 6878 перегляди
На Одещині після атаки рф рух трасою Одеса-Рені зупинено, низку пунктів пропуску на кордоні закрито: що треба знати10:04 • 16740 перегляди
За мільйонні розтрати "на Буковель, хрестини, алкоголь" отримали підозри троє голів профспілок: Генпрокурор Кравченко виклав записи розмов фігурантівVideo10:41 • 13926 перегляди
Спонсор ексмера Одеси Гурвіца та друг регіонала Ківалова: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 4Photo11:05 • 16094 перегляди
Спонсор ексмера Одеси Гурвіца та друг регіонала Ківалова: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 4Photo11:05 • 16111 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
Ексклюзив
18 грудня, 15:30 • 49756 перегляди
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради18 грудня, 11:44 • 56469 перегляди
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію ТрампVideo17 грудня, 19:12 • 38471 перегляди
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена СпілбергаVideo17 грудня, 16:22 • 36985 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн17 грудня, 12:18 • 43359 перегляди
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo17 грудня, 06:16 • 48357 перегляди
У Харкові сталася ДТП за участю судді, постраждали двоє дітей - прокуратура

Київ • УНН

 • 1024 перегляди

У Харкові сталася ДТП за участю судді одного з районних судів, постраждали двоє дівчат 13 та 14 років. Вони госпіталізовані з тяжкими травмами та перебувають у реанімації.

У Харкові сталася ДТП за участю судді, постраждали двоє дітей - прокуратура

У Харкові сталася за участю судді, внаслідок якої постраждали двоє дітей, дівчата у реанімації, відкрито кримінальне провадження і готується повідомлення про підозру, справу розслідують прокуратура і ДБР, повідомили в Офісі Генпрокурора у п'ятницю, пише УНН.

Розпочато досудове розслідування дорожньо-транспортної пригода, що сталася у Харкові та призвела до тяжкого травмування двох неповнолітніх дівчат. За даними слідства, 18 грудня 2025 року близько 15:50 водійка автомобіля Hyundai Accent, яка обіймає посаду судді одного з районних судів, рухаючись міською вулицею, допустила наїзд на двох пішоходів

- повідомили у прокуратурі.

За даними Офісу Генпрокурора, встановлено, "що під час наближення до нерегульованого пішохідного переходу, позначеного відповідним дорожнім знаком, водійка не зменшила швидкість руху та не надала перевагу пішоходам, які переходили проїзну частину дороги".

Унаслідок ДТП постраждали дві дівчини віком 13 та 14 років. З тяжкими тілесними ушкодженнями їх госпіталізовано до медичного закладу. Наразі потерпілі перебувають у реанімаційному відділенні

- повідомили в Офісі Генпрокурора.

Кримінальне провадження, як вказано, розслідується за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження потерпілим.

Проводяться процесуальні дії, спрямовані на повне та неупереджене з’ясування всіх обставин аварії.

"Наразі готується повідомлення про підозру", - наголосили в Офісі Генпрокурора.

ДТП у Харкові: водій Toyota Avensis в'їхав в електроопору, травмувавши трьох підлітків21.11.25, 10:24 • 4048 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал та НП
Дорожньо-транспортна пригода
Україна
Харків