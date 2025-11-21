ДТП у Харкові: водій Toyota Avensis в'їхав в електроопору, травмувавши трьох підлітків
Київ • УНН
У Харкові 20 листопада водій Toyota Avensis не впорався з керуванням, врізався в електроопору та відлетів на дитячий майданчик. Внаслідок ДТП 19-річний юнак та двоє неповнолітніх 16 і 17 років отримали тілесні ушкодження.
Правоохоронці Харкова розслідують обставини дорожньо-транспортної пригоди в Київському районі міста, внаслідок якого постраждало троє підлітків. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУНП України в Харківській області.
Деталі
ДТП сталась 20 листопада близько 21:40 на вулиці Саперній. За даними слідства, 47-річний водій автомобіля Toyota Avensis не впорався з керуванням та скоїв наїзд на електроопору. В результаті чого автомобіль відкинуло на дитячий майданчик.
Внаслідок ДТП отримали тілесні ушкодження у вигляді саден та забоїв 19-річний юнак та двоє неповнолітніх: 16-річний хлопець й 17-річна дівчина.
На місці аварії працювали слідчі та патрульні поліцейські. Все деталі ДТП встановлюються.
Нагадаємо
18 листопада на автодорозі Київ-Харків поблизу села Богданівка сталася смертельна ДТП. 37-річний іноземець на BMW X5 не впорався з керуванням, внаслідок чого загинули водій та 27-річний пасажир.