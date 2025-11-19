BMW X5 перекинувся кілька разів: іноземець з пасажиром на смерть розбилися у ДТП на трасі за Києвом
Київ • УНН
На автодорозі Київ-Харків поблизу села Богданівка сталася смертельна ДТП. 37-річний іноземець на BMW X5 не впорався з керуванням, внаслідок чого загинули водій та 27-річний пасажир.
Іноземець за кермом BMW X5 з пасажиром загинули у ДТП на трасі за Києвом, ще одна пасажирка постраждала, відкрито кримінальне провадження, повідомили у ГУНП у Київській області у середу, пише УНН.
Деталі
ДТП сталася 18 листопада, на автодорозі Київ-Харків поблизу села Богданівка.
За попередніми даними, "37-річний іноземець, керуючи автомобілем BMW X5, не обрав безпечну швидкість руху, не впорався з керуванням та скоїв наїзд на колесовідбійник, внаслідок чого транспортний засіб кілька разів перекинувся".
"У результаті ДТП, водій та 27-річний пасажир загинули на місці події. Ще одна пасажирка, 20-річна жінка з тілесними ушкодженнями була госпіталізована", - ідеться у повідомленні.
За фактом смертельної ДТП розпочали досудове розслідування (ч. 3 ст. 286 ККУ).
