BMW X5 перекинувся кілька разів: іноземець з пасажиром на смерть розбилися у ДТП на трасі за Києвом

До 12 зросла кількість жертв атаки рф на Тернопіль, місцями у місті перевищення хлору у 6,5 рази - мер
На Дніпропетровщині вчителька напала з ножем на співробітницю ліцею
Імпорт газу з Греції: експерт розповів, що вигідніше та чи вистачить поставок
Понад рік без реакції: чому МОЗ не перевіряє клініку Odrex після смерті пацієнта та скарг на дії лікарів
Зеленський прибув до Туреччини: очікуються зустрічі з Ердоганом та спецпосланцем Трампа Віткоффом
Трамп направив делегацію Пентагону до Києва для відновлення мирних переговорів
Адміністрація Трампа таємно з рф розробляють новий план завершення війни в Україні - Axios
Держдеп США схвалив продаж Україні обладнання для Patriot на суму $105 млн
Іспанія гарантувала Україні мільярд євро щорічно та нові пакети ППО й економічної допомоги – Зеленський
Чернишова відправили під варту із заставою у 51,6 млн грн
У Києві та низці областей оголосили тривогу через балістику
Уряд Німеччини цього тижня затвердить зменшення виплат українцям
росія підняла в небо свої стратегічні бомбардувальники Ту-95МС
Трамп вимагає відкликати ліцензію ABC News через негативне висвітлення його діяльності
росія вдарила по енергетиці: у кількох областях ввели аварійні відключення світла
Імпорт газу з Греції: експерт розповів, що вигідніше та чи вистачить поставок
Понад рік без реакції: чому МОЗ не перевіряє клініку Odrex після смерті пацієнта та скарг на дії лікарів
Сертифікаційний хаос: щоб зберегти міжнародні контракти, Державіаслужба виправляє помилки минулого керівництва
Біткоїн перегрівся: фінтехекспертка Олена Сосєдка спрогнозувала, що буде із ринком крипти
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
Трамп віддав шану Кріштіану Роналду на вечері з кронпринцем Саудівської Аравії в Білому домі
Справжній Slim Shady: Емінем подав до суду на австралійський пляжний бренд "Swim Shady"
Український гуморист Андрій Рибак виявив своє фото на обкладинці БДСМ-книги на Amazon: вимагає компенсацію
Пірс Броснан готовий повернутися до ролі Доктора Фейта після успішного дебюту
"Парасоціальний" стало словом 2025 року за версією Cambridge Dictionary: що це та до чого тут селебріті і ШІ
BMW X5 перекинувся кілька разів: іноземець з пасажиром на смерть розбилися у ДТП на трасі за Києвом

Київ • УНН

На автодорозі Київ-Харків поблизу села Богданівка сталася смертельна ДТП. 37-річний іноземець на BMW X5 не впорався з керуванням, внаслідок чого загинули водій та 27-річний пасажир.

BMW X5 перекинувся кілька разів: іноземець з пасажиром на смерть розбилися у ДТП на трасі за Києвом

Іноземець за кермом BMW X5 з пасажиром загинули у ДТП на трасі за Києвом, ще одна пасажирка постраждала, відкрито кримінальне провадження, повідомили у ГУНП у Київській області у середу, пише УНН.

Деталі

ДТП сталася 18 листопада, на автодорозі Київ-Харків поблизу села Богданівка.

За попередніми даними, "37-річний іноземець, керуючи автомобілем BMW X5, не обрав безпечну швидкість руху, не впорався з керуванням та скоїв наїзд на колесовідбійник, внаслідок чого транспортний засіб кілька разів перекинувся".

"У результаті ДТП, водій та 27-річний пасажир загинули на місці події. Ще одна пасажирка, 20-річна жінка з тілесними ушкодженнями була госпіталізована", - ідеться у повідомленні.

За фактом смертельної ДТП розпочали досудове розслідування (ч. 3 ст. 286 ККУ).

Юлія Шрамко

Кримінал та НППодії
Село
Дорожньо-транспортна пригода
Київська область
Київ
Харків