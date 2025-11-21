ДТП в Харькове: водитель Toyota Avensis въехал в электроопору, травмировав трех подростков
Киев • УНН
В Харькове 20 ноября водитель Toyota Avensis не справился с управлением, врезался в электроопору и отлетел на детскую площадку. В результате ДТП 19-летний юноша и двое несовершеннолетних 16 и 17 лет получили телесные повреждения.
Правоохранители Харькова расследуют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Киевском районе города, в результате которого пострадали трое подростков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП Украины в Харьковской области.
Детали
ДТП произошло 20 ноября около 21:40 на улице Саперной. По данным следствия, 47-летний водитель автомобиля Toyota Avensis не справился с управлением и совершил наезд на электроопору. В результате чего автомобиль отбросило на детскую площадку.
В результате ДТП получили телесные повреждения в виде ссадин и ушибов 19-летний юноша и двое несовершеннолетних: 16-летний парень и 17-летняя девушка.
На месте аварии работали следователи и патрульные полицейские. Все детали ДТП устанавливаются.
Напомним
18 ноября на автодороге Киев-Харьков вблизи села Богдановка произошло смертельное ДТП. 37-летний иностранец на BMW X5 не справился с управлением, в результате чего погибли водитель и 27-летний пассажир.