В Харькове произошло ДТП с участием судьи, пострадали двое детей - прокуратура

Эксклюзив
14:21 • 2742 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
14:08 • 4154 просмотра
Из-за атак рф на Одесскую область движение на границе с Молдовой затруднено: пограничники озвучили альтернативные маршруты
12:39 • 9282 просмотра
Вопрос не в дефиците самолетов, а пилотов: Зеленский прокомментировал потребность в польских МиГ-29
12:26 • 12275 просмотра
Как Одесса неделю живет без света: спасатели показали фотоVideo
12:10 • 10406 просмотра
Украина предложила Польше сотрудничество в сфере противодействия дронам и морской безопасности
Эксклюзив
11:39 • 15638 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
11:08 • 10218 просмотра
СБУ впервые поразила танкер российского «теневого флота» в нейтральных водах Средиземного моряVideo
10:10 • 7892 просмотра
"Прямая линия" путина 2025 года: диктатор выдал новые лживые заявления и отказался от прекращения войныVideo
Эксклюзив
09:00 • 23312 просмотра
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м
Эксклюзив
19 декабря, 06:45 • 20203 просмотра
Компенсация военным 50% первого взноса по еОселе: правительство до сих пор не разработало соответствующий порядок
Графики отключений электроэнергии
Пограничники РФ пересекли линию контроля на границе Эстонии и России19 декабря, 05:23 • 12766 просмотра
В воинских частях начали тестировать систему "Имущество": что предусматривается09:27 • 6878 просмотра
В Одесской области после атаки рф движение по трассе Одесса-Рени остановлено, ряд пунктов пропуска на границе закрыты: что нужно знать10:04 • 16740 просмотра
За миллионные растраты "на Буковель, крестины, алкоголь" получили подозрения трое глав профсоюзов: Генпрокурор Кравченко выложил записи разговоров фигурантовVideo10:41 • 13927 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4Photo11:05 • 16094 просмотра
публикации
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы18 декабря, 11:44 • 56506 просмотра
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании ТрампVideo17 декабря, 19:12 • 38508 просмотра
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена СпилбергаVideo17 декабря, 16:22 • 37020 просмотра
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн17 декабря, 12:18 • 43392 просмотра
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo17 декабря, 06:16 • 48388 просмотра
В Харькове произошло ДТП с участием судьи, пострадали двое детей - прокуратура

Киев • УНН

 • 1054 просмотра

В Харькове произошло ДТП с участием судьи одного из районных судов, пострадали две девочки 13 и 14 лет. Они госпитализированы с тяжелыми травмами и находятся в реанимации.

В Харькове произошло ДТП с участием судьи, пострадали двое детей - прокуратура

В Харькове произошло ДТП с участием судьи, в результате которого пострадали двое детей, девочки в реанимации, открыто уголовное производство и готовится сообщение о подозрении, дело расследуют прокуратура и ГБР, сообщили в Офисе Генпрокурора в пятницу, пишет УНН.

Начато досудебное расследование дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Харькове и приведшего к тяжелому травмированию двух несовершеннолетних девушек. По данным следствия, 18 декабря 2025 года около 15:50 водитель автомобиля Hyundai Accent, занимающая должность судьи одного из районных судов, двигаясь по городской улице, допустила наезд на двух пешеходов

- сообщили в прокуратуре.

По данным Офиса Генпрокурора, установлено, "что при приближении к нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному соответствующим дорожным знаком, водитель не снизила скорость движения и не предоставила преимущество пешеходам, переходившим проезжую часть дороги".

В результате ДТП пострадали две девушки в возрасте 13 и 14 лет. С тяжелыми телесными повреждениями они госпитализированы в медицинское учреждение. В настоящее время пострадавшие находятся в реанимационном отделении

- сообщили в Офисе Генпрокурора.

Уголовное производство, как указано, расследуется по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее тяжкие телесные повреждения потерпевшим.

Проводятся процессуальные действия, направленные на полное и беспристрастное выяснение всех обстоятельств аварии.

"Сейчас готовится сообщение о подозрении", - подчеркнули в Офисе Генпрокурора.

ДТП в Харькове: водитель Toyota Avensis въехал в электроопору, травмировав трех подростков21.11.25, 10:24 • 4048 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
Дорожно-транспортное происшествие
Украина
Харьков