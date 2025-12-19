В Харькове произошло ДТП с участием судьи, пострадали двое детей - прокуратура
Киев • УНН
В Харькове произошло ДТП с участием судьи одного из районных судов, пострадали две девочки 13 и 14 лет. Они госпитализированы с тяжелыми травмами и находятся в реанимации.
В Харькове произошло ДТП с участием судьи, в результате которого пострадали двое детей, девочки в реанимации, открыто уголовное производство и готовится сообщение о подозрении, дело расследуют прокуратура и ГБР, сообщили в Офисе Генпрокурора в пятницу, пишет УНН.
Начато досудебное расследование дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Харькове и приведшего к тяжелому травмированию двух несовершеннолетних девушек. По данным следствия, 18 декабря 2025 года около 15:50 водитель автомобиля Hyundai Accent, занимающая должность судьи одного из районных судов, двигаясь по городской улице, допустила наезд на двух пешеходов
По данным Офиса Генпрокурора, установлено, "что при приближении к нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному соответствующим дорожным знаком, водитель не снизила скорость движения и не предоставила преимущество пешеходам, переходившим проезжую часть дороги".
В результате ДТП пострадали две девушки в возрасте 13 и 14 лет. С тяжелыми телесными повреждениями они госпитализированы в медицинское учреждение. В настоящее время пострадавшие находятся в реанимационном отделении
Уголовное производство, как указано, расследуется по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее тяжкие телесные повреждения потерпевшим.
Проводятся процессуальные действия, направленные на полное и беспристрастное выяснение всех обстоятельств аварии.
"Сейчас готовится сообщение о подозрении", - подчеркнули в Офисе Генпрокурора.
