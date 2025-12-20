$42.340.00
ДТП с двумя пострадавшими детьми в Харькове: вручено подозрение судье

Киев • УНН

 • 820 просмотра

Судье одного из районных судов Харьковской области, которая 18 декабря на пешеходном переходе наехала на двух девочек 13 и 14 лет, сообщили о подозрении. Прокуроры готовят представление в Высший совет правосудия относительно избрания судье меры пресечения.

ДТП с двумя пострадавшими детьми в Харькове: вручено подозрение судье
Фото: Офис Генерального прокурора

В Харькове судье одного из районных судов Харьковской области, которая 18 декабря на пешеходном переходе наехала на двух девочек в возрасте 13 и 14 лет, сообщили о подозрении. Из-за аварии девочки получили травмы. Прокурорами готовится представление в Высший совет правосудия о предоставлении согласия на избрание судье меры пресечения. Об этом пишет УНН со ссылкой на Государственное бюро расследований и Харьковскую областную прокуратуру.

Детали

По материалам ГБР сообщено о подозрении судье одного из районных судов Харьковской области, которая 18 декабря на пешеходном переходе наехала на двух девочек в возрасте 13 и 14 лет. Из-за аварии девочки получили травмы различной степени тяжести. Медики доставили их в больницу

- сообщили в ГБР.

Судье сообщено о подозрении по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими тяжкое телесное повреждение (ч. 2 ст. 286 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Процессуальное руководство осуществляет Харьковская областная прокуратура.

Как сообщили в прокуратуре, сейчас прокурорами готовится представление в Высший совет правосудия о предоставлении согласия на избрание судье меры пресечения.

Напомним

В Харькове произошло ДТП с участием судьи, в результате которого пострадали двое детей, девочки в реанимации, открыто уголовное производство и готовится сообщение о подозрении, дело расследуют прокуратура и ГБР.

Павел Башинский

ОбществоКриминал и ЧППроисшествия
Дорожно-транспортное происшествие
Харьковская область
Харьков