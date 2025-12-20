ДТП с двумя пострадавшими детьми в Харькове: вручено подозрение судье
Киев • УНН
В Харькове судье одного из районных судов Харьковской области, которая 18 декабря на пешеходном переходе наехала на двух девочек в возрасте 13 и 14 лет, сообщили о подозрении. Из-за аварии девочки получили травмы. Прокурорами готовится представление в Высший совет правосудия о предоставлении согласия на избрание судье меры пресечения. Об этом пишет УНН со ссылкой на Государственное бюро расследований и Харьковскую областную прокуратуру.
Детали
По материалам ГБР сообщено о подозрении судье одного из районных судов Харьковской области, которая 18 декабря на пешеходном переходе наехала на двух девочек в возрасте 13 и 14 лет. Из-за аварии девочки получили травмы различной степени тяжести. Медики доставили их в больницу
Судье сообщено о подозрении по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими тяжкое телесное повреждение (ч. 2 ст. 286 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.
Процессуальное руководство осуществляет Харьковская областная прокуратура.
Как сообщили в прокуратуре, сейчас прокурорами готовится представление в Высший совет правосудия о предоставлении согласия на избрание судье меры пресечения.
Напомним
В Харькове произошло ДТП с участием судьи, в результате которого пострадали двое детей, девочки в реанимации, открыто уголовное производство и готовится сообщение о подозрении, дело расследуют прокуратура и ГБР.